Prognosen: Biden gewinnt wichtige Vorwahl in Florida

Washington Vor der Abstimmung in Florida gewann Joe Biden bereits Vorwahlen in 16 anderen Bundesstaaten.

Der ehemalige US-Vizepräsident Joe Biden hat Prognosen zufolge die wichtige Vorwahl in Florida im Rennen um die US-Präsidentschaftskandidatur der Demokraten gewonnen.

Er hängte seinen Konkurrenten, den linken Senator Bernie Sanders, mit deutlichem Vorsprung ab, wie die Fernsehsender ABC, Fox News und CNN übereinstimmend meldeten.

Am Dienstag wurde auch in Illinois und Arizona gewählt. In allen drei Bundesstaaten hatte Biden in Umfragen weit in Führung gelegen. Sollte er dort überall siegen, dürfte der Druck auf Sanders weiter zunehmen, aus dem Rennen auszusteigen.

Die Vorwahlen bereiten das Feld für den Nominierungsparteitag der Demokraten im Sommer, bei dem der Präsidentschaftskandidat der Partei am Ende gekürt wird. In Florida, Illinois und Arizona geht es um 441 Stimmen von Delegierten für diesen Parteitag - das entspricht rund 11 Prozent aller regulären Parteitagsdelegierten. Allein 219 Delegiertenstimmen werden in Florida vergeben, 155 in Illinois, 67 in Arizona.

Eigentlich sollte am Dienstag auch in Ohio abgestimmt werden. Wegen der Ausbreitung des Coronavirus hatte die Gesundheitsbehörde allerdings kurzfristig angeordnet, die Wahllokale geschlossen zu halten.