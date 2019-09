Rettungsschiffe "Eleonore" und "Mare Jonio" dürfen anlegen

Rom Das deutsche Rettungsschiffs "Eleonore" mit mehr als 100 Migranten an Bord kann in Italien anlegen. Das Schiff werde nun beschlagnahmt, teilte das Innenministerium in Rom am Montag mit. Auf Videos war zu sehen, wie die "Eleonore" im Hafen von Pozzallo auf Sizilien anlegte.

Der Sprecher der Hilfsorganisation Mission Lifeline, Axel Steier, sagte, die Finanzpolizei habe mitgeteilt, dass das Schiff einlaufen könne. Die Migranten dürften aussteigen.

Der deutsche Kapitän Claus-Peter Reisch war zuvor trotz eines Verbots der italienischen Regierung in nationale Gewässer gefahren und hatte nach einem Gewittersturm in der Nacht den Notstand ausgerufen. Die Menschen waren seit einer Woche auf dem relativ kleinen Schiff blockiert.

Auch die Migranten an Bord des tagelang blockierten Rettungsschiffs "Mare Jonio" können nach Angaben einer italienischen Hilfsorganisation in Italien an Land. Die Küstenwache werde aus Hygienegründen die letzten 31 verbliebenen Menschen von Bord übernehmen, erklärte Mediterranea Saving Humans am Montag. "Ihre Odyssee ist vorbei, und am Horizont scheint ein bisschen Menschlichkeit durch."

Das Schiff hatte Ende August mehr als 100 Migranten gerettet. Ein Großteil - darunter viele Kinder und Schwangere - war bereits an Land gebracht worden.