Medien: Ermittlungen gegen deutsche Sea-Watch-Kapitänin

Carola Rackete aus Kiel, deutsche Kapitänin der "Sea-Watch 3", aufgenommen an Bord des Rettungschiffs.

Matteo Salvini, Innenminister von Italien, in einer TV-Sendung. Auf der Monitorwand im Hintergrund ist die Kapitänin des Rettungsschiffs "Sea Watch 3" eingeblendet.

Rom Zwei Wochen schon sitzen Migranten auf dem Rettungsschiff "Sea-Watch 3" vor Lampedusa fest. Alle Appelle, das Schiff in Italien anlegen zu lassen, haben seither nichts gebracht - außer Ärger mit den italienischen Behörden. Jetzt drohen Kapitänin Carola Rackete wohl auch Ermittlungen.

Die italienische Staatsanwaltschaft hat gegen die deutsche Kapitänin der Hilfsorganisation Sea-Watch nach Medienangaben Ermittlungen eingeleitet. Carola Rackete werde von der Staatsanwaltschaft im sizilianischen Agrigent Beihilfe zur illegalen Einwanderung vorgeworfen.

Das berichteten italienische Nachrichtenagenturen am Freitag unter Berufung auf die Behörden. Rackete selbst sagte, sie habe dazu keine offiziellen Informationen und könne dies noch nicht bestätigen.

Mit Ermittlungen war aber gerechnet worden. Rackete war Mitte der Woche mit der "Sea-Watch 3" mit mehr als 40 Migranten an Bord trotz Verbots der Regierung in Rom in italienische Gewässer gefahren. Das Schiff liegt immer noch vor der Insel Lampedusa.

Bereits zuvor wurde gegen Kapitäne ziviler Rettungsschiffe in ähnlichen Fällen ermittelt.

Rackete sagte, die Lage an Bord sei sehr angespannt. Es sei ihnen aber gesagt worden, dass eine Lösung bevorstehe. Italiens Regierungschef Giuseppe Conte hatte angekündigt, dass drei bis vier Länder bereit zur Aufnahme von Migranten seien. Deutschland hatte seine Bereitschaft schon signalisiert.

Zwei Migranten konnten das vor Lampedusa ankernde Schiff miottlerweile verlassen. Ein 19-Jähriger mit starken Schmerzen und sein Bruder seien als "medizinischer Notfall" an Land gebracht worden, erklärte Sea-Watch in der Nacht zu Freitag auf Twitter. Die "Sea-Watch 3" wartet seit rund zwei Wochen auf eine Einfahrtserlaubnis in einen Hafen. "Wir können nicht warten, bis jeder Einzelne ein Notfall ist", sagte Kapitänin Rackete.