Mehr als 18 000 Staatsbedienstete in Türkei entlassen

Istanbul Seit fast zwei Jahren herrscht Ausnahmezustand in der Türkei. Kurz vor dem regulären Ablauf des Notstandes am 19. Juli wurden nun nochmals 18 000 Staatsbedienstete per Dekret entlassen. Zudem wurden zwölf Vereine, drei Zeitungen und ein Fernsehkanal geschlossen.