Israel und Iran greifen einander an

Wie sich eine Eskalation im Nahen Osten anfühlt, erlebten die Menschen in Israel in der Nacht zum Donnerstag. Iranische Streitkräfte griffen erstmals von Syrien aus israelische Militärposten an, wie ein israelischer Armeesprecher mitteilte. 20 Raketen hätten die Kuds-Brigaden, die Eliteeinheit der...