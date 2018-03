Seehofers Abzug aus Bayern – Der Entfremdung (vor)letzter Teil

Großes Tamtam will Horst Seehofer nicht an seinem letzten Tag als bayerischer Ministerpräsident. Als der 68-Jährige am Dienstag um kurz nach 10 Uhr letztmals als Regierungschef den Kabinettssaal in der Staatskanzlei betritt, herrscht dort dank der Fotografen und Kamerateams dennoch ein buntes...