Die „Moms“ wollen Amerikas Waffenwahn heilen

Wie ein Kugelhagel prasselten in diesem Jahr die Nachrichten aus den USA auf uns ein: 49 Tote in Orlando, 58 Tote in Las Vegas, 26 Tote in Texas. Dazwischen die Selbstmorde, die es nicht in die Schlagzeilen schafften, und die Kleinkinder, die versehentlich ihre Geschwister erschossen. Jährlich...