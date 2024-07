Berlin. Die Preisgarantie für das Deutschlandticket steht auf der Kippe. Weil Geld fehlt, ist schon ab Herbst eine satte Steigerung möglich.

Das Deutschlandticket gilt als voller Erfolg. Elf Millionen Menschen nutzen es. Der Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz, Oliver Krischer (Grüne), bezeichnete es erst unlängst als „eine mittelgroße Revolution im Nahverkehr“. Das Ticket berechtigt zur bundesweiten Fahrt mit dem gesamten öffentlichen Personennahverkehr. Bund und Länder subventionieren das Angebot pro Jahr mit jeweils 1,5 Milliarden Euro, um geringere Einnahmen der Verkehrsunternehmen auszugleichen.

Jetzt gibt es aber Streit ums Geld. Eigentlich hatten Bund und Länder eine Preisgarantie bis Ende 2024 gegeben. Doch diese wackelt nun heftig. Der Grund: Der Bund hatte zugesagt, nicht genutzte Gelder aus dem Jahr 2023 in das Jahr 2024 zu übertragen. Passiert ist bisher aber nichts. Am heutigen Montag tagt deshalb eine Sonderverkehrsministerkonferenz zur Zukunft des Tickets. Die Länder fürchten beim Deutschlandticket einen deutlichen Preissprung bereits zum Oktober dieses Jahres, sollte der Bund die Restgelder nicht zügig bereitstellen. „69 oder 79 Euro ist der Worst Case, wenn der Bund nicht wie versprochen die Übertragung der Restmittel aus 2023 regelt“, zitierte die „Rheinische Post“ am Montag aus Länderkreisen.

Länder: „Flickenteppich“ beim Preis droht

Die Verkehrsministerkonferenz hatte sich zwar im Januar darauf geeinigt, dass das Deutschlandticket bis zum Jahresende 49 Euro kosten soll. Doch ob das gelingt, ist fraglich. Die Sonderkonferenz der Verkehrsminister diene dem Schulterschluss gegenüber dem Bund, zitierte die „Rheinische Post“ aus Länderkreisen weiter. Demnach ist die Sorge groß, dass der Preis für das Deutschlandticket bereits zum 1. Oktober erhöht wird.

Das Deutschlandticket wird von elf Millionen Menschen genutzt. © Boris Roessler/dpa | Unbekannt

Aus Länderkreisen hieß es der Zeitung zufolge nun außerdem, dass wegen der unterschiedlichen Wirtschaftlichkeit des Tickets beim Preis „ein Flickenteppich“ drohe. „Das wäre das faktische Ende des Deutschlandtickets.“

Greenpeace: Bau weiterer Autobahnen stoppen

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) fordert eine Sicherung des Deutschlandtickets. „Von den Verkehrsministern in Land und Bund erwarten wir, dass sie eine dauerhafte und auskömmliche Finanzierung auf den Weg bringen“, sagte die Vorsitzende des DGB Nordrhein-Westfalen, Anja Weber, der „Rheinischen Post“. „Die Mobilitätswende schaffen wir nur, wenn wir gleichermaßen in kostengünstige Tickets, Infrastruktur und Personal investieren“, sagte Weber der Zeitung weiter. „Es wäre fatal, diese drei Bereiche gegeneinander auszuspielen. Kürzungsdebatten bringen unser Land nicht weiter.“ Um das Land zukunftsfest aufzustellen, „müssen wir an die Schuldenbremse ran“.

Die Umweltschutzorganisation Greenpeace schlug vor, Geld in den öffentlichen Nahverkehr zu investieren statt in die Straße, um das Ticket zu finanzieren. „Der sicherste Weg, um Bröckelbrücken zu sanieren und das Deutschlandticket zu finanzieren, ist, den Bau weiterer Autobahnen zu stoppen“, sagte Greenpeace-Mobilitätsexpertin Marion Tiemann. „Dann können alle Ressourcen in die Sanierung fließen, und es wäre immer noch genug Geld für ein langfristig gesichertes Deutschlandticket da.“

fmg/dpa/afp