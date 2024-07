Berlin. Es waren mal wieder Marathonverhandlungen bis in den frühen Morgen. Nun aber haben sich die Spitzen der Ampel-Koalition geeinigt.

Die Spitzen der Ampel-Koalition haben nach langen Verhandlungen einen Durchbruch beim Bundeshaushalt 2025 und beim Wachstumspaket erzielt. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Koalitionskreisen nach Beratungen von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Finanzminister Christian Lindner (FDP) und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne).

Scholz sagte am frühen Freitagmorgen in der Sondersitzung der SPD-Fraktion, die Koalition werde in den kommenden Jahren 20 Milliarden Euro für sozialen Wohnungsbau ausgeben – anstatt der ursprünglich geplanten 18 Milliarden Euro. Für diese Ankündigung erhielt der Kanzler von den sozialdemokratischen Abgeordneten viel Applaus, erfuhr diese Redaktion von Teilnehmern. Die SPD hatte in den vergangenen Wochen Scholz, Habeck und Lindner immer wieder davor gewarnt, den Haushalt durch Kürzungen im Sozialen auf die Beine zu stellen.

Bundeshaushalt 2025: Verteidigungsetat soll wachsen

Die Einigung der Koalition sieht offenbar vor, die Schuldenbremse im kommenden Jahr einzuhalten. Die SPD-Fraktion und mehrere Sozialverbände hatten gefordert, die Schuldenregel 2025 auszusetzen. Scholz, Habeck und Lindner wollen die Details der Einigung nach Informationen dieser Redaktion um 11 Uhr auf einer Pressekonferenz vorstellen.

Der Verteidigungsetat von Minister Boris Pistorius soll wachsen – wenn auch nicht so deutlich, wie der SPD-Politiker erhofft hatte. Der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Marcus Faber (FDP), begrüßte die Einigung dennoch. „Der erneute Aufwuchs des Verteidigungshaushalts unterstreicht die hohe Priorität der Modernisierung der Bundeswehr“, sagte Faber dieser Redaktion. „Die Bundesregierung setzt in ihrem Entwurf die richtigen Prioritäten für die Sicherheit unserer Republik.“

Bis in den Morgen verhandelten im Bundeskanzleramt die Spitzen der Ampel-Parteien über den Bundeshaushalt. © DPA Images | Kay Nietfeld

Koalitionsspitzen im Haushaltsstress

Scholz, Habeck und Lindner hatten in den vergangenen Wochen häufig verhandelt. Sie wollten eigentlich bis zu diesem Mittwoch eine Verständigung schaffen. Jetzt ist der 17. Juli für den Kabinettsbeschluss im Gespräch. Um diesen Termin zu erreichen, war eine baldige Grundsatzeinigung nötig, weil die Ausarbeitung des Haushaltsgesetzes dann in der Regel noch etwa zehn Tage dauert. Ab Mitte September befasst sich dann der Bundestag mit dem Haushaltsentwurf, der dann im November oder Dezember beschlossen werden könnte.

Haushalt: Milliardenlücke musste geschlossen werden

Einzelne Ressorts wie das Auswärtige Amt oder das Entwicklungsministerium wollten Sparvorgaben Lindners mit Blick auf internationale Verpflichtungen zunächst nicht akzeptieren. Strittig war auch der Sozialetat. Daneben bestand immer noch eine Lücke von rund 10 Milliarden Euro, die geschlossen werden musste. Vor allem die SPD drang mit Blick auf finanzielle Belastungen durch den Ukraine-Krieg, die Schuldenbremse erneut auszusetzen, um mehr Spielraum für Investitionen zu haben. Für Lindners FDP kam das nicht infrage. Die SPD lehnte Kürzungen im Sozialetat ab.

Wachstumspaket: Private Investitionen fördern

In diesem Jahr wird in Deutschland nur ein Mini-Wachstum erwartet. Unternehmen halten sich mit Investitionen zurück, auch der private Konsum kommt nicht in Schwung. Wirtschaftsverbände beklagen seit langem Standortnachteile wie eine hohe Steuer- und Abgabenlast, einen Mangel an Fachkräften und zu viel Bürokratie.

Hier will die Regierung mit dem „Wachstumsturbo“ ansetzen. Scholz hatte bereits gesagt, die Bundesregierung wolle private Investitionen fördern. Er stellte verbesserte steuerlichen Abschreibungen für Firmen in Aussicht. Außerdem sollten die Erwerbstätigkeit von Eltern erleichtert und Arbeitsanreize erhöht werden, auch steuerlich.

dpa