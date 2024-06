Brüssel. Die EU und die Ukraine haben einen Pakt zur Zusammenarbeit in Sicherheitsfragen unterzeichnet – und zur langfristigen Unterstützung.

Seit dem im Februar 2022 begonnen Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine stehen viele EU-Staaten dem angegriffenen Land bei. Mit der Lieferung von Waffen- und Hilfsgütern tragen Länder wie Deutschland, Spanien oder Schweden dazu bei, dass die Ukraine dem Aggressor weiterhin standhält.

Nun hat die gesamte EU diese Partnerschaft verschriftlicht und mit der Ukraine eine Vereinbarung zur Sicherheitskooperation und langfristigen Unterstützung getroffen. Das Dokument wurde am Donnerstag am Rande des EU-Gipfels in Brüssel vom ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj sowie von EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident Charles Michel unterzeichnet.

