Potsdam.. In Brandenburg könnten AfD und die rechtsextreme Partei „Die Heimat“ auf Kommunalebene das erste Mal eine Fraktion bilden.

Die AfD könnte laut Berichten im Kreistag von Oberspreewald-Lausitz künftig mit der rechtsextremen Partei „Die Heimat“ (vormals NPD) zusammenarbeiten. Auch in einer Stadtverordnetenversammlung der brandenburgischen Stadt Lauchhammer soll eine Kooperation bevorstehen. Das Kreistagsbüro von Oberspreewald-Lausitz hat eine entsprechende Pressemitteilung der Partei „Die Heimat“ am Dienstagmorgen dem rbb bestätigt, wie der Sender berichtet. Zuerst hatte der „Spiegel“ berichtet.

AfD und „Die Heimat“: Gemeinsame Fraktionen in Brandenburg

In der Mittelung der „Heimat“ werden die Pläne vollmundig angekündigt. Die Zusammenarbeit sei „ein Wendepunkt“, tönt die „Heimat“. Die gemeinsame AfD-Heimat-Fraktion in Lauchhammer werde dort nun zweitstärkste Kraft, angeführt von AfD-Mann Bernd Dietrich. Der Heimat-Abgeordnete Thomas Gürtler werde wiederum die Kreistagsfraktion anführen. Der wird zitiert, dass die Zusammenarbeit ein „Meilenstein“ sei. In Lauchhammer firmiere die Fraktion nun unter „AfDplus“, im Kreistag als „Heimat&Zukunft“.

Der Zusammenschluss der beiden Fraktionen wurde laut „Die Heimat“ von AfD-Chef Tino Chrupalla begünstigt. In der Mitteilung heißt es, er hätte gesagt, dass es „auf kommunaler Ebene keine Brandmauern zu anderen Parteien geben werde“.

Eine Anfrage unserer Redaktion bei der AfD-Fraktion Brandenburg blieb zunächst unbeantwortet. Bemerkenswert ist ein älterer Vorgang, der auch hier eine Rolle spielen könnte: Denn Heimat-Abgeordneter Thomas Gürtler und AfD-Mann Bernd Dietrich haben in der Region eine gemeinsame Vorgeschichte, wie die „taz“ berichtet. Schon 2021 hatte die „Heimat“, da noch als NPD, eine ähnliche Pressemitteilung verschickt und eine neuartige Fraktion in Lauchhammer verkündet: seinerzeit von NPD und Pro Lauchhammer. Die Fraktion aber war denkbar klein. Sie bestand lediglich aus NPD-Mann Gürtler als Fraktionschef und Dietrich als Stellvertreter.

