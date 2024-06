New York. Der WikiLeaks-Gründer Julian Assange hat mit US-Behörden eine Vereinbarung getroffen, die ihn vor einer Haftstrafe bewahrt.

WikiLeaks-Gründer Julian Assange hat zugestimmt, sich einer Straftat schuldig zu bekennen, die im Zusammenhang mit seiner angeblichen Rolle, vertrauliches Material der US-Regierung veröffentlicht zu haben. Dies sei Teil einer Vereinbarung mit dem Justizministerium, die es ihm ermögliche, einer Inhaftierung in den USA zu entgehen.

Gemäß den Bedingungen der neuen Vereinbarung werden die Staatsanwälte des Justizministeriums eine 62-monatige Haftstrafe beantragen – das entspricht der Zeit, die Assange in einem Hochsicherheitsgefängnis in London verbüßt ​​hat, während er gegen die Auslieferung an die USA kämpfte. Der Plädoyer-Deal würde die verbüßte Zeit anerkennen und es Assange ermöglichen, sofort in sein Heimatland Australien zurückzukehren. Die Vereinbarung müsse noch von einem Bundesrichter genehmigt werden, hieß es beim Nachrichtensender CNN.

Assange drohten in USA bis zu 175 Jahren Haft

Assange drohten im Rahmen seiner Anklage aus dem Jahr 2019 wegen angeblichen Geheimnisverrats in 18 Fällen eine Gefängnisstrafe von bis zu 175 Jahren, obwohl es unwahrscheinlich ist, dass er in voller Höhe verurteilt wird. Assange wurde von US-Behörden wegen der Veröffentlichung vertraulicher militärischer Aufzeichnungen verfolgt, die ihm 2010 und 2011 von der ehemaligen Geheimdienstanalystin der Armee, Chelsea Manning, zur Verfügung gestellt worden waren.

US-Beamte behaupteten, Assange habe Manning dazu gedrängt, Tausende Seiten ungefilterter US-Diplomatendepeschen zu beschaffen, die möglicherweise vertrauliche Quellen, Berichte über bedeutende Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Irak-Krieg und Informationen über Guantanamo-Häftlinge gefährdeten.

Auslieferung ausgesetzt

US-Präsident Joe Biden hatte in den letzten Monaten eine mögliche von australischen Regierungsbeamten vorangetriebene Vereinbarung zur Rückführung von Assange nach Australien angedeutet. Beamte des FBI und des Justizministeriums hatten sich jedoch gegen jeden Deal ausgesprochen, der kein Schuldeingeständnis von Assange beinhaltete, sagten über die Angelegenheit informierte Personen gegenüber CNN.

Letzten Monat entschied ein britisches Gericht, dass Assange das Recht habe, gegen seine letzte Anfechtung der Auslieferung an die USA Berufung einzulegen, und bescherte ihm damit einen Sieg in seinem jahrelangen Kampf, einer Strafverfolgung in den USA wegen seiner mutmaßlichen Verbrechen zu entgehen.

