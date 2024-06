Mainz. Überraschung in Rheinland-Pfalz: Landeschefin Malu Dreyer gibt ihr Amt ab. Ihr Nachfolger hat eine lange Parteikarriere hinter sich.

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) gibt nach übereinstimmenden Medienberichten ihr Amt auf. Die 63-Jährige führte seit 2013 drei Regierungen in dem Bundesland. Zunächst eine rot-grüne Koalition und seit 2016 ein Ampel-Bündnis. Nach „Spiegel“-Informationen soll der rheinland-pfälzische Arbeitsminister Alexander Schweitzer (ebenfalls SPD) ihr Nachfolger werden. Näheres soll in einer Pressekonferenz um 14 Uhr in Mainz bekannt gegeben werden.

Alexander Schweitzer steht seit Mai 2021 dem Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung vor und gehört dem SPD-Parteivorstand an. Er kann auf eine 35 Jahre lange Parteikarriere zurückblicken, die ihn vom Vorstand der Jusos in der Pfalz über mehrere SPD-Ortsvereine bis in die Parteispitze und die Landesregierung in Mainz führte. Schon länger wird er als potenzieller Nachfolger für Dreyer gehandelt.

Malu Dreyer tritt wohl nicht aus gesundheitlichen Gründen zurück

Dass Dreyer nun vor dem Ende ihrer eigentlichen Amtszeit zurücktritt, hat laut Insidern aus der Mainzer Koalition nichts mit dem Gesundheitszustand der Ministerpräsidentin zu tun, sondern ist eine strategische Entscheidung. Schweitzer soll so bis zu den Landtagswahlen 2026 die Möglichkeit haben, sich zu profilieren. Der Amtsbonus ist im seit Anfang der 1990er-Jahre SPD-geführten Bundesland ein wichtiger Aspekt im Wahlkampf.

Malu Dreyer (SPD), Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, kündigt ihren Rückzug aus der Regierung in Mainz an. Auch ein Nachfolger steht wohl bereits fest. © dpa | Sebastian Gollnow

Die Wahl fiel wohl auch deshalb auf den 50-Jährigen, weil dieser äußerst gut in der Landespartei vernetzt und beliebt ist. Auch in der Regierung genießt er großen Rückhalt, sodass er noch vor der Sommerpause die Regierungsgeschäfte in Mainz übernehmen soll. Das Kabinett soll jenseits des Wechsels an der Spitze allerdings nicht umgebaut werden. Schweitzer ist in Landau in der Pfalz geboren und Katholik. Er ist verheiratet und hat drei Kinder.