Berlin/Jerusalem. Benjamin Netanjahu hat sein Kriegskabinett aufgelöst und will auch kein neues einsetzen. Was der Grund für diesen Schritt ist.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu hat nach einem Bericht der „Jerusalem Post“ sein Kriegskabinett aufgelöst. Die Entscheidung soll demnach Folge des Rücktritts von Benny Gantz, Minister eben jenes Kabinetts, sein. „Das Kabinett war in der Koalitionsvereinbarung mit Gantz auf dessen Wunsch hin vorgesehen. Seit Gantz weg ist, gibt es keinen Bedarf mehr für ein Kabinett“, soll der 74-jährige Netanjahu am Sonntagabend bei einem Treffen mit dem sicherheitspolitischen Kabinett gesagt haben.

Mehr von Israel-Korrespondentin Maria Sterkl

Auch ein neues Kriegskabinett sei nicht vorgesehen. Gantz hatte seinen Rücktritt und damit den Rückzug der Nationalen Unions-Partei aus der israelischen Notstandsregierung am neunten Juni verkündet. Zuvor hatte er massive Kritik an Netanjahu geübt, insbesondere an dessen Umgang mit dem neu angefachten Nahost-Konflikt.

Der Nachrichtenagentur Reuters wurde die Auflösung des Kriegskabinetts inzwischen nach eigenen Angaben durch einen Regierungsverteter bestätigt.

fgö/fmg