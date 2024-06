Bürgenstock. Kanzler Scholz spricht erstmals über Friedensgespräche mit Russland. Doch auf dem Weg gibt es viele Hürden. Will Putin verhandeln?

Auf dem Flughafen von Zürich standen am Wochenende die Regierungsmaschinen dicht an dicht. Die Schweiz hatte auf dem Bürgenstock am Vierwaldstättersee zu einem Friedensgipfel für die Ukraine geladen. Die Konferenz war ein Zeichen der Solidarität mit dem von Russland überfallenen Land. Ob Russlands Staatschef Wladimir Putin sich davon beeindrucken lässt, ist jedoch zweifelhaft.

Wer hat in der Schweiz beraten?

Nach monatelangen Vorbereitungen kamen am Wochenende Vertreter von 100 Staaten und internationalen Organisationen zu der Friedenskonferenz für die Ukraine, darunter zahlreiche Staats- und Regierungschefs. Bei vier vorherigen Treffen war auf Expertenebene beraten worden. Allerdings war Russland nicht dabei, an Moskau war keine Einladung ausgesprochen worden. Bisher ist Präsident Putin jedoch auch nicht bereit, über einen für die Ukraine annehmbaren Frieden zu verhandeln.

War die Konferenz ein Erfolg?

Sie war nur ein Anfang, das zeichnete sich bereits am ersten Gipfeltag ab. Seit Kriegsbeginn hatte es noch keine so prominent besetzte Friedenskonferenz gegeben. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte, es sei ein „großer Erfolg“, dass so viele Länder dem Ruf in die Schweiz gefolgt seien. Darunter waren wichtige Regionalmächte wie Brasilien, Indien, Südafrika oder Saudi-Arabien, die Russland neutral bis freundschaftlich gegenüberstehen. Aus Sicht der Europäer ist es unverzichtbar, diese Staaten einzubinden.

In der „westlichen Echokammer“ seien sich alle einig, sagte Österreichs Kanzler Karl Nehammer. Aber ohne Asien, Afrika und Südamerika werde es nicht gelingen, Putin zum Umdenken zu bringen. Auf der Konferenz betonten Selenskyj, Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und andere Redner, dass die gesamte Welt unter dem Krieg leide, da etwa ukrainische Getreideexporte ausblieben oder Energie teurer werde. So wollen sie nicht-europäische Staaten dazu bewegen, sich für den Friedensprozess einzusetzen.

Gerät Russland nun unter Druck?

Die große Anzahl der Teilnehmer dürfte Putin nicht gefallen. Allerdings hatte die Schweiz 160 Staaten eingeladen, 92 kamen. Zudem blieb Russlands wichtigster Verbündeter China fern. Scholz war im April noch nach Peking geflogen, um für eine Beteiligung zu werben. Brasilien und Indien nahmen an dem Gipfel teil, der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva und der indische Ministerpräsident Narendra Modi kamen jedoch nicht persönlich, obwohl beide direkt zuvor noch beim G7-Gipfel in Italien gewesen waren. Das gilt auch für US-Präsident Joe Biden, der sich von seiner Stellvertreterin Kamala Harris vertreten ließ. Militärisch ist Putin in der Offensive, der internationale Druck ist noch nicht so groß, dass er zum Einlenken gezwungen ist.

Wie geht es weiter?

Der Konferenz in der Schweiz soll ein weiterer Friedensgipfel folgen, möglicherweise noch in diesem Jahr. Dann werde es darauf ankommen, dass auch Russland dabei sei, sagte Scholz. Frieden in der Ukraine könne ohne Russland nicht erreicht werden. Allerdings liegen die Vorstellungen in der Ukraine und in Russland von einem Friedensschluss weit auseinander.

Direkt vor dem Gipfel hatte Putin als Bedingung für ein Ende der Kämpfe von der Ukraine den vollständigen Verzicht auf die Gebiete Donezk, Luhansk, Cherson, Saporischschja und die Schwarzmeer-Halbinsel Krim gefordert. „Er ruft nicht zu Verhandlungen auf, er ruft zur Kapitulation auf“, kritisierte US-Vizepräsidentin Harris. Für die Ukraine sind Putins Bedingungen inakzeptabel. Es müsse einen gerechten Frieden geben, stellte Selenskyj klar.

Wo findet die nächste Konferenz statt?

Die nächste Konferenz müsse nicht nur „zum richtigen Zeitpunkt“, sondern auch „am richtigen Ort“ stattfinden, sagte Scholz. Enge Verbündete der Ukraine wie Deutschland, die USA oder Frankreich fallen als Vermittler aus. Nach der traditionell neutralen Schweiz kommt für die Folgekonferenz nur ein Land infrage, das sich in dem Konflikt nicht an eine Seite gestellt hat. Genannt werden die Türkei, Saudi-Arabien oder Katar. Ort und Datum eine Nachfolgekonferenz blieben aber zunächst offen.

Bundeskanzler Olaf Scholz will Russland an einer nächsten Friedenskonferenz beteiligen. © AFP | Urs Flueeler

Wie nah ist der Frieden?

Ein Ende des Krieges ist derzeit nicht in Sicht. Die Konferenz in der Schweiz ist nur ein sehr kleiner Schritt Richtung Frieden gewesen. Verhandlungen mit Russland bezeichnete Scholz als „noch weit weg“. Es seien noch „enorme Anstrengungen“ erforderlich. „Wir sollten uns gemeinsam bemühen, einen Rahmen und einen Fahrplan für konkrete Schritte in diese Richtung zu finden“, forderte der Bundeskanzler. Wie diese aussehen könnten, blieb allerdings offen. Absehbar ist, dass der Weg zu einem möglichen Frieden lang ist und nur über sehr viele Verhandlungen führen wird.

Wie soll Putin zum Verhandeln bewegt werden?

Deutschland und die Verbündeten der Ukraine wollen Putin mit ihrer anhaltenden militärischen, finanziellen und politischen Unterstützung für das Land zum Einhalten bringen. Die Botschaft an den russischen Machthaber laute, „dass er nicht damit rechnen kann, dass die Sache sich zu seinen Gunsten entwickelt“, sagte Scholz. Allerdings gibt es große Unwägbarkeiten.

Die Versorgung der Ukraine mit wichtigen Waffen und Munition läuft zu langsam. Im November finden die US-Präsidentschaftswahlen statt, gewinnt Donald Trump gegen Biden, könnten die USA als größter Unterstützer der Regierung in Kiew ausfallen. Anderen Staaten wie Frankreich oder Italien fehlt schlicht das Geld, um die Ukraine dauerhaft zu unterstützen. All dies bestärkt Putin in seiner Taktik auf Zeit zu spielen, anstatt über ein baldiges Ende des Krieges zu verhandeln.

