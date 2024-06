Washington. Donald Trump ist nach den Unruhen 2021 zum ersten Mal wieder am Kapitol in Washington. Die Reaktionen sind unterschiedlich.

Donald Trump ist zum Capitol Hill zurückgekehrt, um bei seinem ersten Besuch in der Gegend seit den Unruhen vom 6. Januar 2021 Republikaner zu treffen. Der voraussichtliche republikanische Kandidat für die Präsidentschaftswahl im November übermittelte eine Botschaft der Einigkeit und versprach, alle verbleibenden Differenzen innerhalb der Partei „beizulegen“.

Später am Tag sollte der ehemalige Präsident auch mit einer Vereinigung von 200 Unternehmensführern zusammentreffen.Nancy Pelosi, die ehemalige Sprecherin des demokratischen Repräsentantenhauses, sagte in einer Erklärung, Trump sei der „Anstifter eines Aufstands … der zum Tatort zurückgekehrt sei“.

Der Besuch erfolgt Wochen nach Trumps Verurteilung wegen der Fälschung von Geschäftsunterlagen in seinem Schweigegeldprozess in New York. Er kam am Donnerstagmorgen in einem republikanischen Bürogebäude in der Nähe des US-Kapitols an und kam an einer kleinen Gruppe von Demonstranten vorbei, die Schilder mit Slogans wie „gescheiterter Putsch“ und „Demokratie für immer, Trump niemals“ hielten.

Trump bekommt Standing Ovations

In einer kurzen Pressekonferenz sagte Trump, es bestehe „große Einigkeit“ in der Partei und versprach, seinen Republikanerkollegen zur Seite zu stehen, auch denen, mit denen er nicht einverstanden sei. „Ich bin bei jedem von euch. Ich werde immer bei euch sein“, sagte er. „Wenn eine Beziehung nicht fantastisch war, wird sie geklärt. „Wir haben eines im Sinn: Unser Land wieder großartig zu machen.“

Nach einem Treffen zwischen Trump und den Republikanern im Repräsentantenhaus sagte der Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, gegenüber der BBC, der ehemalige Präsident habe „heute Morgen außerordentlich viel Energie und Enthusiasmus mitgebracht“.

Der Minderheitsführer im Senat, Mitch McConnell, der Trump in der Vergangenheit offen kritisch gegenüberstand, bezeichnete den Besuch als „wirklich positiv“. „Er bekam jede Menge Standing Ovations“, fügte McConnell hinzu. Neben McConnell waren zwei weitere Trump-Kritiker innerhalb der Partei – der Senator von Utah, Mitt Romney, und Bill Cassidy aus Louisiana – bei dem Treffen anwesend.

„Gnädig“ und „warmherzig“ gegenüber Republikanern

Senator Josh Hawley, ein Republikaner aus Missouri, beschrieb Trump als „äußerst gnädig“ und „warmherzig“ gegenüber den Republikanern im Senat. „Ich schätze, ich bin erst seit fünf Jahren hier und das ist wahrscheinlich das herzlichste Treffen, das ich je mit Senatoren und Trump erlebt habe“, sagte er gegenüber Reportern.

Vor mehr als drei Jahren forderte Trump seine Anhänger auf, „wie die Hölle zu kämpfen“, nur wenige Stunden bevor am 6. Januar 2021 ein Mob das US-Kapitol stürmte, in einem gescheiterten Versuch, die Bestätigung der Wahl zu verhindern. Nancy Pelosi sagte in ihrer Erklärung: „Donald Trump kommt heute mit der gleichen Mission auf den Capitol Hill, unsere Demokratie abzubauen.“„Täuschen Sie sich nicht – Trump hat sein Erbe der Schande bereits in unseren heiligen Hallen zementiert.“ (red)