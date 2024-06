Berlin. Im München eröffnet die deutsche Nationalelf die Heim-EM. Auch Spitzenpolitiker verfolgen das Auftaktspiel – teils sogar im Stadion.

Am Freitag eröffnet das Team von Trainer Julian Nagelsmann die Heim-EM in der Münchner Allianz-Arena. Fußballdeutschland blickt dann gespannt auf die Performance der Nationalelf gegen die Schotten. Bundeskanzler Olaf Scholz wird das Eröffnungsspiel allerdings verpassen. Er ist beim G7-Gipfel in Italien und lauscht mit seiner Frau Britta Ernst und den anderen Staats- und Regierungschefs dem Gesang des italienischen Startenors Andrea Bocelli, bevor es zum gemeinsamen Abendessen geht.

Bei anderen wird es zumindest eng: Thorsten Frei, parlamentarischer Geschäftsführer der Unions-Fraktion im Bundestag, fährt am Freitag 750 Kilometer weit nach Hause, um das Spiel mit seiner Familie in Donaueschingen zu schauen – im tiefen Südwesten. „Das wird das Highlight der Woche“, sagte er unserer Redaktion. „Hoffentlich bin ich rechtzeitig zum Anpfiff zurück aus Berlin.“

SPD-Chefin Saskia Esken hat sogar ein Ticket fürs Stadion in München: „Ich freue mich sehr auf diese Europameisterschaft, weil sie die Gelegenheit bietet, Europa nicht nur als Wahlkampfthema zu erleben, sondern als das Zusammenspiel befreundeter Völker.“

Fußball-EM: Scholz will so viele Spiele wie möglich im Stadion sehen

NRW-Regierungschef Hendrik Wüst weiß sogar schon, wo er das nächste Deutschlandspiel sehen will: Am Vorabend der Ministerpräsidentenkonferenz am kommenden Donnerstag ist der CDU-Politiker in Berlin. Und sollte er beim Fußballgucken ein Trikot mit der Nummer eins tragen, hätte die Union gleich eine neue K-Debatte.

Auch wenn er den Auftakt verpasst: Olaf Scholz will von den weiteren Spielen der deutschen Mannschaft so viele wie möglich im Stadion verfolgen. Wie viele – das hängt nicht nur vom Terminkalender des Kanzlers ab, der in den kommenden Wochen mit seinen Koalitionspartnern auch noch den Bundeshaushalt für das kommende Jahr verhandeln muss. Sondern auch davon, wie weit die Elf von Trainer Nagelsmann im Turnier kommt.

