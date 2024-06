Berlin. Boris Pistorius stellt am Mittwoch seine Pläne in Berlin vor. Was darüber bekannt ist – und wer jetzt eingezogen werden könnte.

Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) macht Ernst: Die vor 13 Jahren ausgesetzte Wehrpflicht-Erfassung soll nun wiederbelebt werden. Mit diesem Vorstoß legt der SPD-Politiker den Grundstein für eine mögliche Rückkehr der Wehrpflicht. Er will noch in dieser Legislaturperiode konkrete Maßnahmen umsetzen. An diesem Mittwoch sprach Pistorius zunächst im Verteidigungsausschuss hinter verschlossenen Türen. Öffentlich präsentiert Pistorius seine Pläne am Nachmittag in der Bundespressekonferenz.

Was plant Pistorius genau?

Pistorius plant, junge Menschen, Männer und Frauen, per Online-Fragebogen zu ihrer Dienstbereitschaft zu befragen. Das gilt für alle jungen Menschen, die 18 werden. Antworten müssen jedoch nur die Männer, Frauen sind dazu nicht verpflichtet. Aber auch Frauen können den Fragebogen ausfüllen und so ihr Interesse am Wehrdienst bekunden. Pistorius kombiniert so Pflicht und Freiwilligkeit. Auf Grundlage des Fragebogens entscheidet die Bundeswehr, wen sie zur Musterung einlädt. Das Ziel des Ministers ist es nach Angaben aus dem Verteidigungsausschuss, so 5000 zusätzliche Wehrdienstleistende im Jahr auszubilden.

Wie lange soll der Wehrdienst dauern?

Pistorius plant einen sechsmonatigen Grundwehrdienst. Eine Verlängerung soll jedoch möglich sein.

Warum braucht es mehr Soldaten?

Trotz einer Personaloffensive ist die Bundeswehr im vergangenen Jahr auf 181.500 Soldatinnen und Soldaten geschrumpft. Pistorius ließ deshalb und unter dem Eindruck des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine Modelle einer Dienstpflicht prüfen. Das Personalziel der Bundeswehr lautet 203.000, in Zeiten des Fachkräftemangels auch in der Wirtschaft ist diese Zahl schwer zu erreichen. In der Ausschusssitzung nannte Pistorius aber langfristig ein Personalziel von 460.000. Davon 203.000 im aktiven Heer, der Rest in der Reserve.

Pistorius fordert, die Bundeswehr „kriegstüchtig“ zu machen. Der Verteidigungsminister und seine Berater warnen, dass Russlands Staatschef Wladimir Putin bis 2029 so stark aufgerüstet haben könnte, dass er die Nato angreift. Für diesen Fall will der Minister mit seinen Vorschlägen nun die Voraussetzung schaffen, auf eine größere Reserve zurückgreifen zu können.

Boris Pistorius (SPD), Bundesminister der Verteidigung, Siemtje Möller, Parlamentarische Staatssekretärin bei dem Bundesminister der Verteidigung, und Marcus Faber (r, FDP), Vorsitzender des Verteidigungsausschusses, stellen im Verteidigungsausschuss des Bundestages die Pläne zu einem neuen Wehrdienst vor. Foto: Kay Nietfeld/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ © DPA Images | Kay Nietfeld

Warum sind nur Männer verpflichtet, auf das künftige Schreiben für die Bundeswehr zu antworten?

Die Ursache hierfür liegt im Grundgesetz. Für eine Dienstpflicht junger Frauen müsste die Verfassung geändert werden. Die Bundeszentrale für politische Bildung schreibt jedoch, es habe seit der Gründung der Bundeswehr immer mehr wehrfähige Männer gegeben, als für die Armee benötigt wurden, was vielfach als ungerecht empfunden worden sei. Für eine Grundgesetzänderung dürften zudem derzeit die politischen Mehrheiten fehlen.

Wie reagiert die Ampelkoalition auf die Pläne von Pistorius?

Gegen die Wiedereinführung eines verpflichtenden Wehrdienstes gab es zuletzt vor allem in Teilen der SPD deutlichen Widerspruch. So hatte sich SPD-Chef Lars Klingbeil dafür ausgesprochen, bei der Rekrutierung weiterhin auf Freiwilligkeit zu setzen. Das von Pistorius nun vorgeschlagene Modell ist deutlich weniger weitreichend als eine Rückkehr zur allgemeinen Wehrpflicht. Die SPD-Fraktion unterstützt den Minister. „Im Verteidigungsfall brauchen wir eine stärkere Reserve“, sagte der SPD-Vertetdigungsexperte Dirk Vöpel. „Es ist jetzt entscheidend, Strukturen wiederzubeleben, die mit der Aussetzung der Wehrpflicht komplett zerschlagen worden sind.“

Der Grünen-Vorsitzende Omid Nouripour hatte zum Jahreswechsel deutlich gemacht: „Ich glaube nicht, dass die Wehrpflicht gebraucht wird.“ Widerstand gegen einen verpflichtenden Dienst gibt es auch aus der FDP. Seine Partei sei bereit, über alles zu sprechen, was die Berufsfreiheit garantiere, sagte der FDP-Verteidigungspolitiker Alexander Müller nach der Ausschusssitzung. Wenn aber im Rahmen einer Wehrpflicht Menschen „nach irgendwelchen Kriterien“ verpflichtet werden sollten, werde dies mit seiner Partei schwierig.

Was kritisiert die Opposition?

In der Diskussion über die Rückkehr zur Wehrpflicht haben Unionspolitiker eine Wehrpflicht auch für Frauen gefordert. „Ich glaube, dass wir zwischen den Geschlechtern keine Unterscheidung mehr machen können in der heutigen Zeit“, sagte Unionsfraktionsvize Johann Wadephul am Mittwoch im ZDF-„Morgenmagazin“. Möglicherweise müssten Änderungen im Grundgesetz geprüft werden. Es könne und müsse sofort mit dem Wehrdienst angefangen werden. „Deswegen kann ich den Verteidigungsminister jetzt nur auffordern, gleich was Richtiges zu machen. Wir brauchen jetzt einen großen Wurf – mit Stückwerk kommen wir nicht weiter“, sagte Wadephul.

Der verteidigungspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Florian Hahn (CSU), kritisierte ein „mageres Ergebnis“, das auf mangelnden Rückhalt des Ministers in der eigenen Koalition zurückzuführen sei. „Anstatt die so dringend notwendigen Entscheidungen bewusst auf- und in die nächste Wahlperiode zu schieben, wäre es richtig gewesen, jetzt alle Voraussetzungen für den personellen Aufwuchs der Streitkräfte und die Einführung einer Wehrpflicht zu schaffen“, sagte Hahn unserer Redaktion. Das vorgestellte Wehrdienstmodell sei aber „das Zeitenende der Zeitenwende“.