Berlin. Am Nachmittag soll der ukrainische Präsident Selenskyj eine Rede im Bundestag halten. AfD und BSW wollen den Auftritt boykottieren.

Kommt es am Nachmittag zum Eklat im Deutschen Bundestag? Dort soll der ukrainische Präsident heute eine Rede halten – erstmals in Präsenz. Wolodymyr Selenskyj hält sich wegen der Ukraine-Konferenz, bei der über den Wiederaufbau des von Russland angegriffenen Landes diskutiert werden soll, in der Hauptstadt auf. Bei seiner Rede vor dem Parlament könnte er teilweise vor leeren Rängen stehen.

Denn sowohl Abgeordnete der in Teilen rechtsextremen AfD als auch Mitglieder des Bündnisses der Ex-Linken Sahra Wagenknecht wollen dem Termin fernbleiben. Wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) berichtet, soll der AfD-Fraktionsvorstand den Abgeordneten empfohlen haben, nicht zu der Rede zu erscheinen. Es bleibe den Parlamentariern aber freigestellt, ob sie dem nachkommen. Konkrete Entscheidungen sollen erst in der Fraktionssitzung der AfD kurz vor Selenskyjs Auftritt fallen.

„Risiko eines atomaren Konflikts“: BSW will Selenskyj-Rede im Bundestag boykottieren

Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) bestätigte der dpa derweil auf Anfrage, dass die Mitglieder der Gruppe der Rede fernbleiben werden. Zuvor hatte „t-online“ darüber berichtet. In einer der dpa vorliegenden schriftlichen Begründung des BSW heißt es: „Präsident Selenskyj trägt leider aktuell dazu bei, eine hochgefährliche Eskalationsspirale zu befördern und nimmt dabei das Risiko eines atomaren Konflikts mit verheerenden Konsequenzen für ganz Europa in Kauf.“

Nach BSW-Meinung sollte er daher im Deutschen Bundestag nicht mit einer Sonderveranstaltung gewürdigt werden. Eine solche vermeintlich kritiklose Zustimmung zu seiner Politik wolle man als BSW nicht unterstützen. Gleichzeitig betont das als prorussisch geltende Bündnis in seiner Erklärung, dass es den „völkerrechtswidrigen Krieg Russlands in der Ukraine“ verurteile.

Heftige Kritik an BSW und AfD: „Zuhören können ist das Mindeste“

Die anderen Parteien im Bundestag reagierten zum Teil mit heftiger Kritik auf die Pläne. Der Linke-Politiker Dietmar Bartsch nannte das Verhalten seiner ehemaligen Fraktionskollegin ein „Unding“: Wie auch immer man zu Selenskyj oder zu Waffenlieferungen stehe, in der Demokratie gehe es darum, zumindest zuzuhören, und nicht darum, Aufmerksamkeit zu erregen. „Zuhören können ist das Mindeste in einer Demokratie.“

Auch die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann reagierte scharf: „Das sind dann die Menschen, die sonst immer darauf pochen, man müsse miteinander reden“, schrieb sie im Onlinedienst X. „Mit dem BSW hat Putin nun schon die zweite Partei in Deutschland, die ihm unreflektiert folgt.“

„Ich bin verwundert, dass Sahra Wagenknecht heute schon wieder kommen will“, reagierte die Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann auf die Ankündigung. Sie spielt damit auf Wagenknechts geringe Anwesenheit im Parlament an – die Politikerin gehört zu den Parlamentarierinnen, die am seltensten an Sitzungen des Bundestags teilnehmen.

Als Abgeordneter habe man eine Verantwortung, im Bundestag zu arbeiten, so Haßelmann. Dafür bekomme man eine Abgeordnetenentschädigung und eine Kostenpauschale, auch die Bürger erwarteten das. Mit Blick auf die Grünen betonte die Politikerin: „Für mich und unsere Fraktion ist es eine große Ehre, dass Selenskyj heute im Bundestag spricht. Und wir freuen uns darauf, zu hören, was er uns sagt.“

nfz/dpa/afp