Berlin. Die Union ist bei der Europawahl stärkste Kraft geworden. Parteichef Merz kann den Sieg für sich verbuchen. Doch es bleibt ein Risiko.

Er stand nicht zur Wahl – geht aber als klarer Sieger nach Hause: Die Europawahl war ein Stimmungstest für Deutschland, heraus kam ein Votum für Friedrich Merz. Die Union ist stärkste Kraft, sie hat rund doppelt so viele Stimmen geholt wie die Kanzlerpartei SPD, sie zahlen eins zu eins auf das Konto des CDU-Chefs ein.

„Wir sind wieder zurück“, rief ein strahlender Friedrich Merz am Abend seinen Anhängern im Adenauerhaus zu. Die Union mit Abstand auf Platz eins – das sei noch nicht das Ende des Wegs, aber „ein erster großer Erfolg“. Heute Europa, morgen Kanzleramt? Es sind gerade mal noch fünfzehn Monate bis zur Bundestagswahl. Wenn der Sekt ausgetrunken ist, können sie in der Parteizentrale schon mal die nächste Kampagne planen. In seiner ganzen Laufbahn war Friedrich Merz nie näher an seinem Traum vom Regieren. Doch es gibt ein Restrisiko.

Die Union war mit einer simplen, aber erfolgreichen Botschaft in den Wahlkampf gezogen: Freiheit. Wohlstand. Sicherheit. Was man so verspricht als Volkspartei, die weiterhin die politische Mitte für sich beansprucht, aber diese Mitte nach den 16 Merkel-Jahren wieder etwas konservativer deutet. Dazu die neue Parteifarbe, das gelbstichige Hellblau, das früher auch Sebastian Kurz für seine Kampagnen nutzte. Österreichs Ex-Kanzler schickte nach der Vorstellung der neuen CDU-Farbe gleich ein Zwinker-Smiley Richtung Merz: Er finde die Farbauswahl sehr gelungen. Und: „Mit deinen Inhalten und Themen ist dir der Weg ins Kanzleramt gewiss!“

Friedrich Merz: Die CDU steht geschlossen hinter dem 68-Jährigen

Nicht nur Kurz glaubt an Merz. Es ist vor allem seine eigene Partei, die sich im Moment ungewöhnlich deutlich hinter ihren Chef stellt. Das war vor einem Jahr noch ganz anders: Im vergangenen Sommer lagen die Nerven bei Merz und seiner Partei blank, der Sauerländer war zwischenzeitlich sogar kurz davor, alles hinzuwerfen. Das ist Schnee von gestern. Merz hat seine Lust auf Zuspitzung gedrosselt, grobe Fehler sind ihm nicht mehr passiert. Selbst im Merz-kritischen Merkel-Lager herrscht mittlerweile so etwas wie taktische Zuneigung. Mit knapp 90 Prozent wurde der 68-Jährige Anfang Mai als Parteichef wiedergewählt.

Die optische Erneuerung der CDU geht einher mit der wiedergefundenen Stärke der Partei: Knapp drei Jahre nach der verlorenen Bundestagswahl ist die CDU unter Merz fast wieder da, wo sie mit Merkel war. Aber eben nur fast. In den Umfragen auf Bundesebene landet die Union seit Jahresbeginn stabil bei rund 30 Prozent – zu wenig gemessen am eigenen Machtanspruch.

Und dann ist da noch die K-Frage. Merz, so heißt es, könne sich nur noch selbst verhindern. Indem er schwere Fehler mache oder aus eigenen Stücken verzichte. Nach den Ostwahlen im September soll die Sache entschieden werden. Es wird von Woche zu Woche unwahrscheinlicher, dass Merz jemand anderem den Vortritt lässt.

Die CDU-Zentrale hat sich deswegen schon mal einen Vorgeschmack auf einen möglichen Kanzlerkandidaten Merz gegönnt, quasi als Testlauf: Unter dem Slogan „Gemeinsam für Deutschland und Europa“ plakatierte die Partei Friedrich Merz mit Ursula von der Leyen. Das beide gar nicht direkt zur Wahl standen? Geschenkt. Das hat schließlich der amtierende Kanzler genauso gemacht. Bitter für Merz ist etwas anderes: Eine aktuelle Umfrage zeigt: 23 Prozent halten Olaf Scholz für einen guten Bundeskanzler, bei Merz dagegen sind es nur 20 Prozent.