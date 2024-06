Dresden. Die Gewalt gegen Politiker nimmt immer weiter zu: Am Samstag wurde AfD-Landtagsabgeordneter Hans-Jürgen Zickler in Dresden attackiert.

Wieder wurde ein AfD-Politiker attackiert. Nach Angaben der Partei wurde der sächsische AfD-Landtagsabgeordnete Hans-Jürgen Zickler an einem Infostand in Dresden von einem Mann angegriffen. Dieser habe dem 70 Jahre alten Zickler am Samstag unvermittelt ins Gesicht geschlagen, so der Sprecher der AfD Sachsen, Andreas Harlaß.

Der Angreifer sei bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten worden. Es wurde Strafanzeige erstattet. Die Dresdener Polizei bestätigte einen derartigen Vorfall.

Wieder Gewalt gegen AfD-Politiker: Zickler an Wahlstand geschlagen

Demnach sei der Angreifer 47 Jahre alt und habe Zickler an einem Wahlstand geschlagen. Die Personalien des Tatverdächtigen wurden aufgenommen. Gegen ihn werde wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelt. Namen nannte die Polizei aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht.

In den vergangenen Wochen haben Angriffe auf Politikerinnen und Politiker besonders viel Aufsehen erregt. In Mannheim kam es zu einem verheerenden Messer-Angriff, der Islam-Kritiker Michael Stürzenberger galt. Es folgte eine Attacke auf AfD-Politiker Heinrich Koch. Zuvor war in Dresden der SPD-Wahlkämpfer Matthias Ecke krankenhausreif geschlagen worden.

dpa