Berlin. Welche Partei liegt bei der Europawahl vorne? Welche Mehrheiten deuten sich im EU-Parlament an? Der Überblick: So hat Europa gewählt.

Die Europawahl ist eine der größten demokratischen Wahlen der Welt. 370 Millionen Menschen in 27 Ländern sind dazu aufgerufen, ihre Stimme abzugeben und über die zukünftige Zusammensetzung des Europäischen Parlaments zu bestimmten. Welche Parteienfamilie wird die stärkste Kraft? Wie sind die Ergebnisse in den verschiedenen Ländern? Und wie wird die Sitzverteilung im Parlament aussehen? Am Wahlabend finden Sie an dieser Stelle aktuelle Hochrechnungen und die Ergebnisse der Europawahl 2024.

Lesen Sie auch: Europawahl 2024 – Prognosen, Hochrechnungen und Ergebnisse aus Deutschland

Europawahl: So haben die einzelnen Länder in der EU abgestimmt

Jedes Land sendet eine vorab anhand der Bevölkerungsgröße festgelegte Anzahl an Abgeordneten ins Europaparlament. Aus Deutschland, dem bevölkerungsreichsten Land der EU, kommen 96 – aus Malta dagegen nur sechs. Aus welchen Parteien die Abgeordneten stammen, bestimmen die Wählerinnen und Wähler per Verhältniswahl. Die Plätze im Parlament werden also entsprechend der abgegebenen Stimme verteilt.

Es wird in jedem Land einzeln gewählt. Aus diesem Grund ist es interessant, sich die Ergebnisse in den verschiedenen Ländern anzusehen. Am Wahlabend finden Sie hier die Ergebnisse aus den 27 EU-Staaten. Wann diese veröffentlicht werden, ist unterschiedlich. So gibt es aus den Niederlanden bereits jetzt erste Prognosen. In Italien schließen die Wahllokale am Sonntag dagegen erst um 23 Uhr – vorher ist nicht mit Informationen zu rechnen.

Prognosen, Hochrechnungen und Ergebnisse der Europawahl 2024 im Überblick

Auf europäischer Ebene schließen sich nationale Parteien, die ähnliche Ansichten vertreten, zu europäischen Parteifamilien und schließlich zu Fraktionen im Parlament zusammen. Unsere Übersicht zeigt am Wahlabend die (voraussichtliche) Stimmverteilung auf die verschiedenen Bündnisse.

Bekannte Mitglieder der jeweiligen EU-Fraktionen sind:

Europäische Partei Deutsche Mitglieder Bekannte Mitglieder aus anderen Ländern EVP (Christdemokraten, Konservative) CDU, CSU, Familien-Partei Forza Italia (Italien), ÖVP (Österreich) S&D (Sozialdemokraten) SPD SPÖ (Österreich), Spanische Sozialistische Arbeiterpartei Renew (Liberale, Zentristen) FDP, Freie Wähler Renaissance (Frankreich), Grüne/EFA (Grüne, Regionalparteien) Die Grünen, Piraten, ÖDP, Volt Die Grünen (Österreich), Green (Irland) EKR (Konservative und Reformer) Bündnis Deutschland Fratelli d’Italia (Italien), Schwedendemokraten, Vox (Spanien) ID (Rechtspopulisten, Rechtsextreme) Rassemblement National (Frankreich); Lega (Italien), FPÖ (Österreich) Die Linke (Linke, Kommunisten) Die Linke SYRIZA (Griechenland), Podemos (Spanien) Fraktionslos AfD, Die Partei Fünf-Sterne-Bewegung (Italien), Fidesz (Ungarn)

Die AfD gehörte zuletzt der Fraktion ID an, wurde aber wegen der zunehmend rechtsextremen Tendenzen in der Partei ausgeschlossen. Das Bündnis Sahra Wagenknecht war bisher noch nicht im Europaparlament vertreten und gehört daher keiner Fraktion an.

Auf Basis der Prognosen, Hochrechnungen und Ergebnisse wird eine vorläufige Sitzverteilung errechnet. Diese finden Sie nach der Wahl ebenfalls hier.