Berlin. Deutschlands nordwestliche Nachbarn durften bereits wählen. Die Rechten verpassen wohl den befürchteten Erdrutschsieg. News im Blog.

Die Europawahl hat begonnen. In den Niederlanden öffneten am Donnerstagmorgen die Wahllokale. Rund 13,5 Millionen Bürgerinnen und Bürger dürfen dort als erste ihre Stimme für die Abgeordneten des Europaparlaments abgeben. Es wird ein deutlicher Rechtsruck erwartet. Erstmals könnte bei einer Europawahl in den Niederlanden Umfragen zufolge die radikal-rechte PVV des Populisten Geert Wilders stärkste Kraft werden.

Lesen Sie hier: Wann gibt es bei der Europawahl Prognosen und Hochrechnungen?

Mehr als 360 Millionen Menschen in der EU sind in den kommenden Tagen bei der Europawahl dazu aufgerufen, die Zusammensetzung des nächsten Europäischen Parlaments zu bestimmen.

+++ Im Newsblog lesen Sie die aktuellen Nachrichten rund um die Europawahl +++

News zur Europawahl vom 6. Juni: Prognose: Kopf-an-Kopf-Rennen bei Europawahl in Niederlanden

21:20 Uhr: Die Europawahl in den Niederlanden läuft nach der ersten Prognose auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem rot-grünen Wahlbündnis und der radikal-rechten Partei des Populisten Geert Wilders hinaus. Das rot-grüne Bündnis der sozialdemokratischen Partei von der Arbeit und der grünen Partei GroenLinks kommt nach der am Donnerstagabend im Fernsehen veröffentlichten Prognose auf 9 der 31 Mandate, die euroskeptische Partei für die Freiheit (PVV) von Wilders auf sieben.

Zuvor war nach Umfragen erwartet worden, dass die Wilders-Partei erstmals eine Europawahl gewinnen würde. Vor fünf Jahren zog sie mit nur einem Abgeordneten in das Europa-Parlament ein. Der Rechtsaußen hatte mit seiner Anti-Islampartei im November überraschend die nationale Parlamentswahl gewonnen und wird nun mit drei weiteren rechten Parteien regieren.

Etwa 360 Millionen Europäer dürfen bis zum Sonntag die 720 Abgeordneten des Europa-Parlaments wählen. Die Niederländer waren die Ersten, die ihre Stimme abgeben durften.

fmg/dpa/AFP/KNA/epd