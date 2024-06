Berlin. Welche Partei liegt bei der Europawahl in Deutschland vorne? Am Wahlabend finden Sie hier Prognosen, Hochrechnungen und Ergebnisse.

370 Millionen. So viele Menschen sind dieser Tage in der Europäischen Union dazu aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Damit ist die Europawahl, nach Wahlen in Indien, die zweitgrößte demokratische Wahl der Welt.

Europawahl 2024: So läuft die Wahl ab

Gewählt wird jeweils eine nationale Partei. Entsprechend der Stimmverhältnisse werden die Sitze im Europäischen Parlament, die einem Land zustehen, dann auf die Parteien verteilt. Um wie viele Stimmen es dabei geht, hängt von der Einwohnerzahl des Staates ab: Deutschland als bevölkerungsreichstes Land erhält 96 Abgeordnete, Malta nur sechs.

+++ Aktuelle Nachrichten rund um die Europawahl lesen Sie in unserem Newsblog +++

In Deutschland wird das Augenmerk am Wahlabend auf den nationalen Ergebnissen liegen. Welche Partei konnte bei der Europawahl überzeugen? Gibt es einen Denkzettel für die Bundesregierung? Und wie stark schneidet die in Teilen rechtsextreme AfD ab?

Am Wahlabend: Hier finden Sie die erste Prognose, Hochrechnungen und Ergebnisse zur Europawahl

Wirkliche Ergebnisse wird es am Sonntag erst am späten Abend geben. Doch bereits vorher – genauer gesagt ab 18 Uhr – gibt es Prognosen und erste Hochrechnungen zur Europawahl. Den jeweils aktuellen Stand finden Sie am Wahlabend in diesem Artikel. So hat Deutchland gewählt:

Passend dazu: Italien, Österreich, Frankreich – Hochrechnungen und Ergebnisse aller Länder bei der Europawahl

Europawahl 2024: Union in letzter Umfrage vorne – wer landet auf Platz zwei?

In den letzten Umfragen vor der Europawahl lag die Union aus CDU und CSU deutlich vorn. In einer repräsentativen Erhebung der Forschungsgruppe Wahlen, bei der im Auftrag des ZDF zwischen dem 29. Mai und dem 5. Juni 2000 Menschen befragt wurden, erreichte das Bündnis 30 Prozent. Danach folgen Grüne, SPD und AfD mit jeweils 14 Prozent. Vieles deutet also auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen um Platz zwei hin.

Union 30 Prozent SPD 14 Prozent Grüne 14 Prozent AfD 14 Prozent BSW 7 Prozent FDP 5 Prozent

Spannend wird bei der Europawahlen auch der Blick auf die kleinen Parteien wie die Linke (laut Umfrage drei Prozent), Volt (ebenfalls drei Prozent), die Partei oder die Tierschutzpartei. Der Grund: In Deutschland gilt bei der Europawahl keine Sperrklausel. Das bedeutet, dass eine Partei keinen bestimmten Anteil der Stimmen erreichen muss, um ins Parlament zu kommen. Bei der Bundestagswahl ist das anders – dort gilt die sogenannte Fünf-Prozent-Hürde.

Bei der Europawahl erhält dagegen jede Partei aus Deutschland, der rein rechnerisch ein Sitz im Europäischen Parlament zusteht, einen Platz. Dafür muss ein Stimmanteil von rund 1,2 Prozent erreicht werden.

Lesen Sie auch: So sehen Sie die Europawahl live im TV und Stream