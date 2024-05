Berlin. In Südkorea sind hunderte Luftballons gelandet, die Müll und Exkremente enthalten. Sie sind ein Gruß aus dem verfeindeten Nordkorea.

In Nordkoreas Hauptstadt Pjöngjang dürfte man sich über die Reaktionen aus dem Süden scheckig gelacht haben. Denn bald ganz Südkorea hat sich über das, was da ab Dienstag aus dem Norden angeflogen gekommen ist, nun mehrere Tage lang aufgeregt: Es geht um Luftballons, allerdings keine gewöhnlichen. „Es wurden Objekte identifiziert, die wohl nordkoreanische Propaganda transportieren“, hieß es in einer frühen offiziellen Warnung, die Menschen in Südkoreas Grenzgegend auf ihre Smartphones bekommen haben.

Aber kurz darauf war der Eindruck schon ein anderer. Auf Straßen und Feldern in der Hauptstadt Seoul und kleineren Orten lagen die zerplatzten Dinger herum, ihre Ladung auf dem Boden ausgebreitet: „Nordkorea schickt mehr als 260 Ballons mit Müll nach Südkorea“, schrieb die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap in ihrer Meldung, die immer wieder geupdatet wurde. Die Zeitung „JoongAng Ilbo“ fügte hinzu: „Die über 260 Ballons tragen Exkremente mit sich.“ Ein fieser, aber witziger Nachbarschaftsgruß?

Offizielle Stellen in Südkorea finden das überhaupt nicht witzig. „Diese Taten von Nordkorea verletzen klar internationales Recht und bedrohen die Sicherheit der südkoreanischen Bürger“, erklärte Lee Sung-jin, führender Sprecher des Verteidigungsministeriums, auf einer Pressekonferenz mit ernster Miene in Camouflageuniform. „Die Verantwortung für die Ballons liegt gänzlich bei Nordkorea und wir warnen Nordkorea, seine unmenschlichen Aktionen sofort zu stoppen.“

„Wenn diese Situation weiter eskaliert, kann sie in einen militärischen Konflikt münden“

Lim Eul-chul, Professor an der Kyungnam-Universität im Süden des Landes, sagte zum südkoreanischen Fernsehsender Arirang sogar: „Wenn diese Situation weiter eskaliert, kann sie in einen militärischen Konflikt münden.“ Südkoreas Regierung müsse nun „mehr als je zuvor“ einen kühlen Kopf bewahren. Auch Yang Moo-jin, Präsident der Universität für Nordkoreastudien in Seoul, ist alarmiert: „In der Grenzregion gibt es große Sorge um die Sicherheit der Menschen.“ Die Sache müsse geklärt werden.

Südkorea warnt nach der Aktion vor einem erneuten militärischen Konflikt. Nord- und Südkorea verharren seit 1953 in einem Waffenstillstand. © AFP | HANDOUT

Im Norden hat man sich zu den Taten längst bekannt, ist sich aber wohl keiner Schuld bewusst. Kim Yo-jong, die Schwester des nordkoreanischen Diktators Kim Jong-un und eine hohe Offizielle im Regime, erklärte über Staatsmedien aus dem Norden, man lebe doch nur seine Meinungsfreiheit aus. Kurz zuvor hatte das kommunistisch regierte Nordkorea, das mit dem kapitalistischen Südkorea seit dem Waffenstillstand von 1953 im Kriegszustand verharrt, die Ballonaktion schon angedeutet. Die Lage ist angespannt.

Aber dass die Ballonflüge nun ihr Ziel erreicht haben, ist aus Perspektive des Nordens eine Erfolgsmeldung. Erst am Mittwoch hatte sich die Regierung des diktatorisch geführten Staats eingestehen müssen, dass ihr Versuch vom Montag, einen Satelliten ins All zu befördern, misslungen war. Im November hatte Nordkorea zwar schon einen Satelliten in der Erdumlaufbahn platziert, aber drei weitere sind geplant. Das Vorhaben, das von westlichen Staaten als Verletzung gegen UN-Sanktionen kritisiert wird, stockt.

Nordkorea testet ballistische Kurzstreckenraketen

Anders eben als die Müllballons, die nun so zielgenau geflogen sind. Wobei man sagen muss: In dieser Sache haben beide verfeindeten Staaten, Nord- wie Südkorea, viel Erfahrung. Aktivisten aus Südkorea – nicht wenige von ihnen Geflüchtete aus dem Norden – haben über Jahre Gasballons über die Grenze gen Norden geschickt, daran Ladungen von Flugblättern befestigt, die den Sturz des nordkoreanischen Regimes fordern. Auch USB-Sticks mit südkoreanischer Popmusik sind schon dabei gewesen.

Aus dem Norden sind dagegen Propagandabotschaften gen Süden geflogen. Und eigentlich wollte man das alles hinter sich haben. Als sich die beiden Staaten ab 2018 einander annäherten, erließ die damals liberale Regierung Südkoreas bald ein Gesetz, das solche Aktionen aus dem Süden verbot. Im vergangenen Jahr aber kassierte der Verfassungsgerichtshof das Gesetz wieder ein, da es die Meinungsfreiheit einschränke.

Unter Südkoreas aktuell konservativer Regierung ist nicht zu erwarten, dass es einen neuen Versuch geben wird, Provokationen aus dem Süden zu unterbinden. Nordkoreas Vize-Verteidigungsminister erklärte zur Müll-Aktion, der Süden werde nun sehen, „welche Mühe es macht, das alles zu beseitigen“. In Südkorea geht man nun davon aus, dass die 260 Ballons nicht der letzte nachbarschaftliche Gruß aus dem Norden gewesen sein werden. Aber wer weiß, was jetzt aus dem Süden zurückgeflogen kommt.

Zumal am Donnerstag dann weitere Objekte Nordkorea verließen. Diesmal waren es allerdings solche, die tatsächlich die Sicherheit von Menschen ernsthaft bedrohen könnten. Rund zehn ballistische Kurzstreckenraketen flogen ins Meer. Das sah dann fast so aus, als wäre alles wieder beim Alten.