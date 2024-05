Erfurt/Berlin. Am Donnerstagabend ist Olaf Scholz in Erfurt und diskutiert mit Lesern der „Thüringer Allgemeinen“. Hier geht es zum Livestream.

Steigende Preise, fehlende Fachkräfte, Krieg in der Ukraine und im Gaza-Streifen, alltägliche Angriffe auf die Demokratie – was beschäftigt im Superwahljahr die Menschen, welche Sorgen und welche Nöte haben sie? Und vor allem – welche Fragen? Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will mit den Leserinnen und Lesern der „Thüringer Allgemeinen“ – die wie dieses Online-Portal zur FUNKE Mediengruppe gehört – darüber ins ausführliche Gespräch kommen. Dafür kommt er am 30. Mai nach Erfurt und lädt am Abend zum Kanzlergespräch ein.

Wir übertragen das Gespräch auf allen FUNKE-Portalen im Livestream.

Hier können Sie das Kanzlergespräch am 30. Mai ab 20.15 Uhr live verfolgen: