Teheran. Ebrahim Raisi soll an Bord eines abgestürzten Helikopters gewesen sein. Berichten zufolge soll es Kontakt zu Insassen gegeben haben.

Im Iran ist ein Hubschrauber verunglückt, in dem auch Präsident Ebrahim Raisi saß. Staatliche Medien berichten zunächst, der Hubschrauber musste im Westen des Landes notlanden. Andere Medien berichten von einer „harten Landung“ oder einem „Absturz“. 40 Rettungsteams suchen seit Stunden nach Raisi. Er war gemeinsam mit Irans Außenminister Hussein Amirabdollahian auf der Rückreise von einem Treffen mit dem Präsidenten des Nachbarlandes Aserbaidschan, Ilham Aliyev.

Derzeit ist unklar, ob Raisi und der Besatzung etwas zugestoßen ist. Die aktuellen Entwicklungen finden Sie im Live-Blog.

Russland bietet dem Iran Hilfe an

65 Rettungsteams im Einsatz bei Helikopter-Suche

Irans Kabinett kommt zu Notsitzung zusammen

Erdogan bietet Iran nach Helikopter-Unfall Hilfe an

Europäische Kommission unterstützt Iran bei Helikopter-Suche

Irans Vizepräsident: Hatten Kontakt zu Insassen des Helikopters

Irans Präsident vermisst - die Nachrichten vom 20. Mai: bisher keine Lebenszeichen

01.15 Uhr: Trotz intensiver Suche gibt es nach dem mutmaßlichen Absturz des Hubschraubers noch keine Lebenszeichen des vermissten Präsidenten Ebrahim Raisi und der übrigen Passagiere. Landesweit beteten Gläubige aus Sorge um das Statsoberhapt. In den sozialen Medien hingegen gab es auch viele Iranerinnen und Iraner, die sich über das Unglück freuten. In den sozialen Medien breitete sich Schadenfreude aus. Raisi gilt als Hardliner und soll als Richter etliche Todesurteile gegen Oppositionelle verhängt haben.

Irans Präsident vermisst - die Nachrichten vom 19. Mai: Russland bietet dem Iran Hilfe an

22.06 Uhr: Die russische Regierung hat Teheran angesichts des Unfalls eines Helikopters mit dem iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi an Bord Hilfe angeboten. Das teilte Außenamtssprecherin Maria Sacharowa am Sonntag in Moskau mit, wie die Staatsagentur Tass berichtete. „Wir verfolgen aufmerksam die neuen Informationen über das Schicksal der Passagiere des dritten Hubschraubers, unter denen sich hochrangige iranische Beamte, darunter Präsident Raisi, befinden“, sagte sie. „Wir hoffen aufrichtig, dass sie am Leben sind.“ Russland sei bereit, jede Unterstützung bei der Suche nach dem Hubschrauber und der Untersuchung der Ursachen des Vorfalls zu leisten.

65 Rettungsteams im Einsatz bei Helikopter-Suche

22.00 Uhr: 65 Rettungsteams sind mittlerweile an der Suche nach der Besatzung des Hubschraubers beteiligt, auch die iranischen Streitkräfte waren dabei. Laut der Nachrichtenagentur Tasnim soll die Unglücksstelle verortet worden sein. Nach Einbruch der Dunkelheit suchten Retter bei schlechten Wetterverhältnissen zu Fuß weiter nach dem Unglücksort des Hubschraubers.

Irans Kabinett kommt zu Notsitzung zusammen

21.55 Uhr: Irans Kabinett ist angesichts des Helikopter-Unglücks mit Präsident Ebrahim Raisi und Außenminister Hussein Amirabdollahian zu einer Notsitzung zusammengekommen. Der erste Vizepräsident, Mohammed Mochber, leitete die Sitzung am späten Abend, wie die staatliche Nachrichtenagentur Irna berichtete. Er leitete weitere Maßnahmen zur Rettungsaktion ein. Mochber wäre gemäß Protokoll im Todesfall Raisis der Regierungschef.

Erdogan bietet Iran nach Helikopter-Unfall Hilfe an

21.52 Uhr: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat dem Iran angesichts des Unfalls eines Helikopters mit dem iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi an Bord Hilfe angeboten. Die Türkei sei bereit, „jede notwendige Unterstützung zu leisten“, schrieb Erdogan am Sonntag auf der Plattform X. „Wir sind zutiefst betrübt, dass der iranische Präsident, mein Bruder Ebrahim Raisi, und seine Delegation einen Hubschrauberunfall hatten“, schrieb Erdogan weiter. Er hoffe, so bald wie möglich gute Nachrichten zu erhalten. Die Türkei unterhält zum Iran gute Handelsbeziehungen.

Die Türkei soll speziell ausgebildete Bergretter entsenden. Ein Team von 32 Bergrettungs-Spezialisten sowie sechs Fahrzeuge würden in den Iran gebracht, erklärte der staatliche Rettungsdienst Afad am Sonntagabend.

Europäische Kommission unterstützt Iran bei Helikopter-Suche

21.28 Uhr: Die Europäische Kommission unterstützt den Iran bei der Suche nach der Unglücksstelle des Hubschraubers mit dem iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi an Bord. Der für die EU-Krisenhilfe zuständige EU-Kommissar Janez Lenarcic schrieb am Sonntagabend auf der Plattform X, auf das iranische Hilfeersuchen hin werde der Kartenservice des Copernicus Notfalldiensts der Europäischen Kommission aktiviert. Der Dienst liefert eigenen Angaben zufolge auf Abruf detaillierte Informationen für Notfallsituationen, indem er auf Satellitenbasis Geodaten und Bilder bereitstellt.

Irans Vizepräsident: Hatten Kontakt zu Insassen des Helikopters

20.36 Uhr: Auf der Suche nach der Unglücksstelle des Hubschraubers mit dem iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi an Bord haben Retter Kontakt zu zwei Insassen herstellen können. In einem Interview des Staatsfernsehens sagte der Vizepräsident für Exekutivangelegenheiten, Mohsen Mansuri, dass mehrfach bereits mit der neunköpfigen Besatzung Kontakt aufgenommen worden sei. Nähere Details gab der Politiker am späten Sonntagabend nicht preis.

US-Präsident Biden über Ereignisse im Iran informiert

20.01 Uhr: US-Präsident Joe Biden ist über die jüngsten Ereignisse im Iran informiert worden. Das teilte die Sprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, den mit Biden reisenden Pressevertretern am Sonntagnachmittag (Ortszeit) kurz nach Landung der Regierungsmaschine Air Force One im US-Bundesstaat Michigan mit. Biden wollte dort an zwei Wahlkampfveranstaltungen teilnehmen. Nach einem Unfall eines Helikopters mit dem iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi und Außenminister Hussein Amirabdollahian an Bord suchen 40 Rettungsteams im Nordwesten des Irans nach dem Unglücksort. Noch ist völlig unklar, was den Passagieren zugestoßen ist.

Dunkelheit erschwert Suche nach Raisi

19.11 Uhr: Wie iranische Medien berichteten, liegt der Unglücksort in der Nähe von Dscholfa – mehr als 600 Kilometer von der Hauptstadt Teheran entfernt, nahe der Grenze zu Aserbaidschan. Nach Einbruch der Dunkelheit und bei Regen haben Retter ihre Suche nach dem Unglücksort des Helikopters mit dem iranischen Präsidenten an Bord zu Fuß fortgesetzt. Die Stelle vermuteten die Rettungsdienste am späten Sonntagabend (Ortszeit) in bergigem Terrain, wie ein Reporter im Staatsfernsehen sagte. Die Route sei matschig und fern von Straßen, daher würden die Retter zu Fuß weitersuchen.

40 Rettungsteams suchen nach Raisi und seinem Außenminister

18.32 Uhr: Nach einem Unfall eines Helikopters mit dem iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi an Bord suchen 40 Rettungsteams nach dem Unglücksort. Wie iranische Staatsmedien am Sonntagabend (Ortszeit) berichteten, war das Schicksal der Besatzung zunächst völlig unklar. Berichten iranischer Medien zufolge bestand kein Kontakt zum Team um den Präsidenten, was unter Regierungsanhängern große Sorgen schürte. Die Retter suchten demnach mit Spürhunden und Drohnen. Stunden nach dem Unglück gab es immer noch keine Informationen über ihr Schicksal.

Raisi war zusammen mit Irans Außenminister Hussein Amirabdollahian auf der Rückreise von einem Treffen mit dem Präsidenten des Nachbarlandes Aserbaidschan, Ilham Aliyev. Gemeinsam hatten sie einen Staudamm eingeweiht. Es sollte ein Zeichen der Kooperation sein, nachdem die Beziehung der Nachbarländer zuletzt angespannt war. Der Helikopter verunglückte dann in Irans Provinz Ost-Aserbaidschan in einer bergigen Waldregion. Mit an Bord war auch der Gouverneur sowie der Freitagsprediger aus der Provinzhauptstadt Tabris.

Andrang auf Moscheen: Regierungsanhänger beten für Raisi

17.40 Uhr: Zahlreiche Regierungsanhänger beten für Ebrahim Raisi. In dessen Heimatstadt Maschhad versammelten sich Dutzende Gläubige in dem zentralen Pilgerschrein, wie der staatliche Rundfunk am Sonntag berichtete. Auch in anderen Landesteilen, wie der religiösen Hochburg Ghom, strömten Anhänger in die Moscheen.

Hubschrauber-Unfall von Irans Präsident: Absturzort schwer erreichbar

17.07 Uhr: Innenminister Ahmad Wahidi zufolge haben die Rettungskräfte wegen des Wetters und der Beschaffenheit des Geländes keinen einfachen Zugang zum Absturzort. Daher gebe es keine genauen Informationen über die Lage vor Ort. Ein Reporter im Staatsfernsehen stand während einer Live-Schalte aus der Provinz mitten in dichtem Nebel.

In den sozialen Medien wurde gemutmaßt, dass sowohl Präsident Raisi als auch Außenminister Amirabdollahian etwas zugestoßen sei.

Irans Luftwaffe gilt als stark veraltet, ihre Modernisierung kommt angesichts scharfer internationaler Sanktionen kaum voran. Viele der Flugzeuge und Helikopter stammen noch aus der Zeit vor der Islamischen Revolution von 1979, als das Land enge Beziehungen zu den USA unterhielt. Immer wieder kommt es zu folgenschweren Unfällen und Abstürzen.

Raisi steht für repressive Politik in der Kritik

16.31 Uhr: Ebrahim Raisi wurde im August 2021 als neuer Präsident des Irans vereidigt. Der 63 Jahre alte, erzkonservative Kleriker wurde damit offiziell der Nachfolger von Hassan Ruhani, der nach zwei Amtsperioden nicht mehr antreten durfte. Als Spitzenkandidat der politischen Hardliner sowie Wunschkandidat und Protegé des Religionsführers Ajatollah Ali Chamenei hatte Raisi die Präsidentenwahl im Juni mit knapp 62 Prozent der Stimmen gewonnen. Seine Regierung steht seit Jahren wegen der repressiven Politik und der Wirtschaftskrise in der Kritik.

Der 1960 in Maschhad im Nordosten des Iran geborene Raisi gilt innerhalb des islamischen Systems als sehr einflussreich. Er pflegt ein enges Verhältnis zu Chamenei. Raisi war über drei Jahrzehnte in der Justizbehörde tätig, 2019 wurde er zum Justizchef ernannt. Ihm wird nachgesagt, dass er in seiner früheren Funktion als Staatsanwalt für zahlreiche Verhaftungen und Hinrichtungen politischer Dissidenten verantwortlich gewesen sei. Laut Verfassung ist Raisi Regierungschef, Chamenei ist als Staatsoberhaupt mächtiger und hat in allen strategischen Belangen das letzte Wort.

Staatsmedien: Unfall von Hubschrauber mit Irans Präsident an Bord

15.55 Uhr: Ein Hubschrauber mit dem iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi an Bord musste nach Berichten staatlicher Medien am Sonntag im Westen des Landes notlanden. Demnach war zunächst unklar, ob Raisi bei dem Unfall zu Schaden kam.

