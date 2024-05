Schwerin. In Schwerin wurde ein Landtagsabgeordneter in einem Lokal angegriffen und verletzt. Der Angreifer gab gegenüber der Polizei ein politisches Motiv für die Tat an.

In der Nacht zum Freitag wurde in Schwerin ein Landtagsabgeordneter der AfD Opfer eines tätlichen Angriffes. Laut Polizei sei es in einem Lokal in der Schweriner Altstadt zu dem Angriff auf den Abgeordneten des Landtages Mecklenburg-Vorpommern gekommen. Informationen, um welchen Abgeordneten es sich gehandelt hat, machte die Polizei zunächst nicht.Demnach soll der Angreifer den Abgeordneten in einer Gruppe erkannt haben. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll er zunächst in Richtung der Gruppe gepöbelt und beleidigt haben. Dadurch soll es zu einem verbalen Streit gekommen sein. Dann habe der 52-jährige Angreifer einen Glasaschenbecher nach dem Abgeordneten geworfen und ihm am Kopf getroffen.

Angreifer nennt politisches Motiv

Bei dem Angriff habe der Abgeordnete eine Platzwunde erlitten, die in einem Krankenhaus versorgt werden musste. Gegenüber der Polizei habe der 52-Jährige angegeben, dass er mit der politischen Haltung des AfD-Abgeordneten nicht einverstanden sei und es deswegen zu dem Übergriff kam. Der 52-Jährige wurde zunächst festgenommen, nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen jedoch wieder entlassen, da „nach Prüfung der Umstände keine Haftgründe vorlagen“, hieß es von der Polizei. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet. (red)

