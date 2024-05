Berlin. Der Premierminister wurde lebensgefährlich verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Ein Verdächtiger wurde festgenommen.

Der slowakische Premierminister Robert Fico ist am Mittwoch angeschossen worden. Wie die slowakische Nachrichtenagentur TASR meldet, sei Fico lebensgefährlich verletzt worden, der Politiker wurde demnach in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Angriff habe sich nach einer Kabinettssitzung ereignet.

Der stellvertretende Parlamentsvorsitzende Lubos Blaha, Vizechef von Ficos Partei Smer, bestätigte, dass der Premierminister angeschossen und verletzt worden ist. Präsidentin Zuzana Čaputová sprach von einer brutalen Attacke und wünschte Fico eine schnelle Genesung.

Slowakische Medien berichten weiter, Fico sei vor einem Kulturzentrum in Handlova, einer Stadt, rund 150 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt Bratislava niedergeschossen worden. Demzufolge sollen mehrere Schüsse zu hören gewesen sein. Eine Zeugin sagte, sie habe Wunden an Kopf und Oberkörper Ficos erkennen können.

Ein Verdächtiger wurde laut TASR-Informationen festgenommen. Ob es sich dabei um den Schützen handelt, ist unklar. Auch über die genauen Hintergründe der Tat herrscht Unklarheit.

Robert Fico (r), Ministerpräsident der Slowakei, vor einer Kabinettssitzung. Kurz darauf wurde Fico niedergeschossen. © picture alliance/dpa/TASR | Radovan Stoklasa

Schüsse auf Robert Fico: Polizeieinsatz läuft

Ein Augenzeuge berichtete der Agentur Reuters, dass Sicherheitsbeamte eine Person in ein Auto verfrachtet hätten und weggefahren seien. Ein Reporter einer slowakischen Tageszeitung sagte, Rettungskräfte hätten den Ministerpräsidenten in ein Auto getragen, nachdem die Schüsse gefallen warnen.

Der Rettungsdienst teilte TASR mit, ein Hubschrauber mit einem Notarzt sei nach dem Vorfall zu Fico geschickt worden. Über den Gesundheitszustand Ficos äußerte sich der Rettungsdienst zunächst nicht, da der Einsatz noch laufe. Die Polizei evakuierte das Kulturhaus, in dem die Regierungssitzung abgehalten worden war.

Festnahme eines Verdächtigen in Handlova. © REUTERS | Radovan Stoklasa

Fico hatte vor wenigen Tagen der liberalen Opposition vorgeworfen, ein Klima der Feindschaft gegen die Regierung zu schaffen. Es sei nicht auszuschließen, dass es in einem solchen Klima irgendwann zu einer Gewalttat komme.

Slowakischer Premier angeschossen: Entsetzen bei EU-Politikern

Der Vorfall hat bei europäischen Politikerinnen und Politikern Bestürtzung ausgelöst. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen verurteilte bei X einen „abscheulichen Angriff“ und sagte, solche Taten untergrüben die Demokratie. „Meine Gedanken sind bei Premierminister Fico und seiner Familie.“

Bundeskanzler Olaf Scholz sprach ebenfalls bei X von einem „feigen Attentat“. Gewalt dürfe „keinen Platz haben in der europäischen Politik. In diesen Stunden sind meine Gedanken bei Robert Fico, den Angehörigen und den Bürgerinnen und Bürgern der Slowakei“.

Die Nachricht vom feigen Attentat auf den slowakischen Ministerpräsidenten Fico erschüttert mich sehr. Gewalt darf keinen Platz haben in der europäischen Politik. In diesen Stunden sind meine Gedanken bei Robert Fico, den Angehörigen und den Bürgerinnen und Bürgern der Slowakei. — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) May 15, 2024

Premier Fico angeschossen: Video soll Festnahme zeigen

Ein Video machte unmittelbar nach dem Vorfall in den sozialen Netzwerken die Runde. Es soll zeigen, wie Bewaffnete einen mutmaßlichen Angreifer zu Boden ringen. Die Echtheit war nicht unmittelbar zu bestätigen, die Aufnahme stammt aber aus der Stadt Handlova, wie ein Abgleich mit online verfügbaren Kartenmaterial zeigt.

Eine weitere Aufnahme zeigt augenscheinlich, wie ein zusammengesackter Fico von Sicherheitskräften in eine schwarze Limousine geschleppt wird.

Robert Fico war erst im vergangenen September in eine vierte Amtszeit gewählt worden. Der Rechtspopulist kritisiert die europäische Haltung zum Ukraine-Krieg, stoppte Militärhilfen seines Landes an Kiew und plant außerdem, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in der Slowakei abzuschaffen.

pcl/mit Material von AFP/dpa