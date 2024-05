Washington/New York. Kronzeuge Michael Cohen beschreibt, wie er mit dem Ex-Präsidenten – auf betrügerische Weise – den Fall Stormy Daniels abgewickelt hat

Weltpolitik. Staatsgeschäfte. Kabinett auf Kurs bringen. Entschlossenheit demonstrieren: Frisch ins Amt gekommene US-Präsidenten haben in den ersten Wochen alle Hände voll zu tun. Bei Donald Trump kam im Februar 2017, wenn man dem Kronzeugen im Schweigegeld-Prozess um den Porno-Star Stormy Daniels Glauben schenkt, noch eine heikle Privatangelegenheit dazu.

Der 45. Präsident der USA regelte seinerzeit im Heiligsten des Weißen Hauses, im Oval Office, mit Cohen die Details für die Rückerstattung von 130.000 Dollar „hush money”, die der Erotikdarstellerin Daniels zugeflossen waren.

Cohen hatte die Summe vor der Wahl 2016 vorgestreckt; damit Daniels nicht über einen fünfminütigen Seitensprung Trumps mit ihr im Jahr 2006 in einem kalifornischen Golf-Hotel redet.

Er sieht alt und angegriffen aus: Michael Cohen, einst Trumps rechte Hand, hatte am Dienstag im Schweigegeld-Prozess seinen zweiten großen Auftritt. © AFP | Timothy A. Clary

Damit er sein Geld (plus Steuerausgleich und Bonus) von Trump zurückbekommt, so Cohen am Dienstag gegenüber Staatsanwältin Susan Hoffinger, wurde mit bewusst falsch etikettierten Schecks gearbeitet. Elf, um genau zu sein; insgesamt 420.000 US-Dollar, etliche davon unterschrieben vom Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika.

420.000 Dollar für fünf Minuten Sex

Nicht Anwaltskosten, wie offiziell vermerkt, wurden hier laut Cohen beglichen. Sondern die Rückerstattung von Schweigegeld. Dies, nicht der Sex und seine anstößigen Details, steht im Mittelpunkt der aus 34 Einzel-Fällen bestehenden Anklage der New Yorker Staatsanwaltschaft gegen Trump. Weil Wahlkampf- und Steuergesetze verletzt worden seien.

Cohen beschrieb auf Fragen der Anklage detailliert, dass das gesamte Prozedere im Detail mit Trump persönlich koordiniert gewesen sei. Cohens Motiv: „Ich wollte die Präsidentschaftswahl beeinflussen. Und ich tat dies auf Trumps Anweisung.” Simpler Hintergrund: Trump persönlich war sicher, dass es seine Wahlchancen gegen Hillary Clinton massiv mindern würde, wenn die Causa Daniels vor dem Urnengang im November 2016 herausgekommen wäre.

Heute sagt Cohen: „Um bei Trump gut dazustehen und seine Anweisungen zu befolgen, habe ich meinen moralischen Kompass verletzt und die Strafe erlitten.”

„Klient sagt Danke“

Aber Cohen, das wird das noch ausstehende Kreuzverhör der Verteidiger Trumps zeigen, ist angreifbar. Er hat 2018, während der Russland-Untersuchung gegen Trump, den Kongress belogen. Er hat von Stormy Daniels zunächst eine öffentliche Erklärung abverlangt, dass sie niemals Sex mit Trump hatte. Und er hat für die persönlichen Facetten bei der Abwicklung des Stormy Daniels-Deals eine Gefängnisstrafe absitzen müssen.

Stormy Daniels, Trumps Sex-Partnerin für (noch nicht mal) eine Nacht, steht in jeder Phase des Prozesses im Mittelpunkt; auch wenn ihre Vernehmung längst abgeschlossen ist. © AFP | Robyn Beck

Cohen will, obwohl kein Mitglied des Regierungs-Apparats gewesen, all das „aus Loyalität und um ihn zu schützen” für Trump getan haben. Jay Sekulow, damals einer der Rechtsberater im Weißen Haus, schrieb ihm eine Lobes-SMS: „Klient sage Danke für das, was Du tust.” Klient? Donald Trump.

Trump kann Cohen nicht schützen

Als 2018 die Bundespolizei FBI bei Cohen auftauchte und unter anderem die Mobil-Telefone mit den jetzt für Trump belastenden Mitteilungen beschlagnahmte, rief der Präsident seinen früheren „Fixer” an.

Doug Burgum, Gouverneur von North Dakota und potenzieller Kandidat Trumps für die Vize-Präsidentschaftskandidatur, war am Dienstag ebenfalls in New York - um Trump seelischen Beistand im Gericht zu leisten. © Getty Images via AFP | David Dee Delgado

Zitat laut Cohen: „Keine Sorge. Ich bin der Präsident der Vereinigten Staaten. Alles wird gut werden. Bleib stark. Du wirst okay sein.” Das war das letzte Gespräch, dass Cohen mit Trump führte. Von da an ging es bergab.

Trump-Republikaner buhlen vor Gericht um seine Gunst

Unterdessen wächst der „Fan-Klub” prominenter Republikaner, der Trump in Ermangelung von Massen auf der Straße im Gerichtssaal Beistand leistet. Am Dienstag waren mit Vivek Ramaswamy und Doug Burgum gleich zwei ehemalige Präsidentschaftskandidaten (und Rivalen) Trumps angekündigt, die sich Hoffnungen auf den Vize-Präsidenten-Posten machen.

Auch der ranghöchste Konservative im Repräsentantenhaus, „Speaker” Mike Johnson, gab sich - mit einer Rede vor dem Gericht - die Ehre. Er sprach von einer „Farce”.

Die Nr. 3 im US-Staatsgefüge, Mike Johnson; Brille, li.) kam nach New York, um eine Brandrede gegen den Trump-Prozess zu halten. © UPI/laif | UPI/laif

Was Trumps Erz-Feindin bei den Republikanern, Liz Cheney, zu Spott in sozialen Medien verleitete. „Muss zugeben, dass ich überrascht bin, dass Johnson im Ich-habe-meine-Frau-mit-einem-Porno-Star-betrogen-Klub sein will. Ich vermute, er ist nicht sonderlich besorgt, um unsere Jugend Moralität zu lehren.”

Verstöße gegen das Mobiltelefon-Verbot im Saal

Richter Juan Merchans Geduld wurde strapaziert, weil etliche Trumpianer live aus dem Gerichtssaal via X-Twitter berichteten, obwohl Mobiltelefone für die Allgemeinheit im Prozess verboten sind.

Der Andrang beim Schweigegeld-Prozess treibt unterdessen seltsame Blüten. Vor dem Gerichtsgebäude in New York haben sich „Line Sitter“ etabliert; das sind Leute, die seit der Nacht in der Warteschlange ausharren, um zu Prozessbeginn gegen 9.30 Uhr ihren „Platz“ meistbietend zu verschachern.

Am Dienstag, vor dem Kreuzverhör mit Kronzeuge Michael Cohen, wurden nach Informationen dieser Zeitung Summen von bis zu 1000 Dollar gezahlt. Eine Passantin sagte laut US-Medien: „Die Anlage lohnt sich. Die Trump-Show ist besser als ein Broadway-Musical.“