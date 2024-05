Berlin. Der Wahl-O-Mat bietet eine Orientierung zur Europawahl. Es gibt aber auch weitere Tools, die bei der Wahlentscheidung helfen können.

Am 09. Juni wird in Deutschland gewählt. Und zwar nicht der Bundestag oder auf Landesebene – dieses Jahr findet die Europawahl statt. Vom 06. bis zum 09. Juni können Bürgerinnen und Bürger aus den EU-Ländern Vertreterinnen und Vertreter wählen, die sie im Europäischen Parlament repräsentieren. Insgesamt treten 35 deutsche Parteien und Vereinigungen zur Europawahl an.

Bei Unsicherheit über die Wahlentscheidung können Hilfsmittel wie der Wahl-O-Mat eine hilfreiche Unterstützung bieten, um herauszufinden, mit welchen Parteien Ansichten geteilt werden. Dieses Instrument wird von der Bundeszentrale für politische Bildung zur Verfügung gestellt und dient als Informationsquelle über Wahlen und Politik. Es wird betont, dass es keine Empfehlung für eine Wahlentscheidung darstellt. Der Wahl-O-Mat ist somit ein hilfreiches Tool für diejenigen, die nicht die Zeit haben, sich ausführlich mit den Wahlprogrammen zu beschäftigen. Doch es gibt Alternativen.

Europawahl: Alternativen zum Wahl-O-Mat – Partei-Match mit dem WahlSwiper

„Wählen gehen ist so einfach wie Online-Dating – der ‚Match‘ hält dann jedoch mindestens eine Legislaturperiode lang“, so schreibt es der WahlSwiper auf seiner Website. Das Prinzip ähnelt dabei dem von Dating-Apps im Internet, bei denen durch Wischen nach links oder rechts Fragen zu verschiedenen Politikbereichen mit „Ja“ oder „Nein“ beantwortet werden. Im Gegensatz zum Wahl-O-Mat fehlt hier jedoch die Möglichkeit, die Frage neutral zu bewerten. Zusätzlich besteht bei jeder gestellten Frage im WahlSwiper die Option, eine Erläuterung oder Erklärung des jeweiligen Themas anzusehen. Besonders wichtige Themen können nach Präferenz doppelt gewichtet werden. Nach Beantwortung von 36 Fragen werden alle Parteien aufgelistet. Es kann nun ausgewählt werden, welche Parteien in die Bewertung einfließen sollen und welche nicht.

Zuerst veröffentlicht wurde der WahlSwiper zur Bundestagswahl 2017 vom Kreativstudio MOVACT. Mittlerweile arbeitet die Universität Freiburg an dem Tool mit. Für die Europawahl 2024 bietet es eine hilfreiche Übersicht darüber, mit welchen Parteien die eigenen Ansichten übereinstimmen.

Politik selbst gestalten mit dem Wahltest

Der Wahltest soll Wählerinnen und Wählern ebenfalls bei der Orientierung ihrer Wahlentscheidung helfen. Im Unterschied zu anderen Anwendungen werden hier jedoch nicht nur klare „Ja“- oder „Nein“-Entscheidungen getroffen. „Wir verwenden einen speziellen Ansatz, der die politischen Optionen nicht auf binäre Antworten reduziert, was Mehrparteiensysteme besser abbildet“, so schreibt es die wegewerk GmbH, Herausgeber des Tools, auf ihrer Website. So gibt es hier teilweise bis zu vier Antwortmöglichkeiten mit weiteren Erläuterungen.

Ebenso besteht die Option, die persönlich wahrgenommene Wichtigkeit des Themas durch drei verschiedene Stufen zu gewichten. Im Unterschied zu früheren Tools gibt es jedoch keine Möglichkeit, bei der Ergebnisberechnung aus allen zur Wahl antretenden Parteien zu wählen. Stattdessen erfolgt eine Vorauswahl aus den großen deutschen Parteien.

Sozialer Fokus beim Sozial-O-Mat

Der Sozial-O-Mat, wie der Name bereits impliziert, konzentriert sich speziell auf soziale Themen im Kontext der Wahl. Dazu gehören: Sozialpolitik und Armutsbekämpfung, Flucht und Migration, Demokratie, Klima und Leben im sozialen Umfeld. Das Tool wurde von der Diakonie Deutschland entwickelt und veröffentlicht. Die teilnehmenden Parteien wurden vom Verband gebeten, zu 20 Thesen Stellung zu nehmen. Auf diese Weise kann jeder seine eigenen Standpunkte zu sozialen Fragen mit den Positionen der Parteien vergleichen.

Um einen Vergleich der Aussagen zu ermöglichen, werden dieselben Thesen verwendet, die auch von den Parteien beantwortet wurden. Die Antwortmöglichkeiten reichen von „Voll und ganz zustimmen“ über „Eher zustimmen“ und „Neutral“ bis hin zu „Eher nicht zustimmen“ und „Überhaupt nicht zustimmen“. Auf diese Weise bietet der Sozial-O-Mat eine umfassendere Palette an Antwortmöglichkeiten im Vergleich zu anderen Tools. Besonders attraktiv für Nutzer ist die Tatsache, dass zu jeder These ein Fallbeispiel bereitgestellt wird, das die Thematik veranschaulicht und erklärt.

Klima-Wahlcheck zur Europawahl

Beim Klima-Wahlcheck wurden die EU-Wahlprogramme der großen deutschen Parteien in Hinblick verschiedener Schwerpunkte ausgewertet. Der Fokus liegt dabei auf: Energie, Verkehr und Gebäude, Wirtschaft und Soziales, Landwirtschaft und Ernährung und Naturschutz und Artenvielfalt.

In jeder dieser Kategorien sind vier bis fünf Fragen zu beantworten. Nachdem alle Fragen in einer Kategorie beantwortet wurden, erhalten Nutzer eine Zwischenbilanz, die ihre aktuelle Position im politischen Spektrum zeigt. Nach der Beantwortung aller Fragen in allen Kategorien erfolgt eine Gesamtauswertung. Diese zeigt dann, mit welchen Parteien die meisten gemeinsamen Ansichten bestehen. Das Konzept des Klima-Wahlchecks ähnelt stark dem seiner Vorgänger, wobei dieses Tool einen besonderen Schwerpunkt auf Fragen im Zusammenhang mit Klima und Umwelt setzt und andere Themenbereiche nicht abgedeckt werden.

Bei allen Tools handelt es sich den Herausgebern zufolge wie beim Wahl-O-Mat um ein Informationsangebot und keine Wahlempfehlung. Zudem sollen Leute angeregt werden, überhaupt wählen zu gehen. Eine Untersuchung der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf ergab, dass 85 Prozent der Nutzer den Wahl-O-Mat als unterhaltsam empfinden und etwa 60 Prozent der zuvor Unentschlossenen dadurch zur Wahl motiviert werden. Egal für welches Tool Sie sich entscheiden – entscheiden Sie sich unbedingt dafür, zur Wahl zu gehen und Ihre Stimme abzugeben.