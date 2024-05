Berlin. Ursula von der Leyen ist nicht nur Politikerin, sondern auch siebenfache Mutter. Und auch die Karrierewege ihrer Kinder beeindrucken.

Bei der anstehenden Europawahl tritt die amtierende EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen als Spitzenkandidatin für die konservative EVP an. Trotz aller Skandale um verschwundene Textnachrichten ist von der Leyen eine der einflussreichsten und mächtigsten Frauen in Europa. Schon vor dem politischen Aufstieg machte sie als approbierte Ärztin Karriere. Die Kinder der siebenfachen Mutter scheinen das Erfolgsgen geerbt zu haben und können selbst beachtliche Karrieren vorweisen.

Ursula von der Leyen: Ältester Sohn bei Google

Der älteste Sohn David des Ehepaars Ursula und Heiko von der Leyen absolvierte laut öffentlichen Informationen ein Studium der Volkswirtschaftslehre an der Universität Bonn und einen Master of Business Administration (MBA) an der University of California, Berkeley. Danach soll er unter anderem bei McKinsey tätig gewesen sein. Das Brisante daran: Während der Zeit des Sohnes bei der Berateragentur soll das Verteidigungsministerium, dem Ursula von der Leyen damals vorstand, mehrere Millionen an McKinsey gezahlt haben, die Berateraffäre war geboren. Aktuell arbeitet David von der Leyen laut seinem LinkedIn-Profil bei Google als Berater in London.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mit ihren sieben Kindern und Ehemann Heiko von der Leyen 2003 im Garten ihres Hauses in Niedersachsen. © picture-alliance / dpa | Wolfgang Weihs

Tochter Sophie soll in der Film- und Fernsehbranche tätig sein. Sie studierte nach Informationen aus ihrem LinkedIn-Profil an der Universität Tübingen unter anderem International Economics, besuchte die renommierte Filmuniversität Babelsberg und absolvierte ein Volontariat bei einer Produktionsfirma für Serienformate. Bei dieser arbeitet sie inzwischen als Produzentin für Film- und TV-Projekte und war unter anderem an der ARD-Serie „All You Need“ beteiligt.

Das ist Ursula von der Leyen weitere Videos

Die zweitälteste Tochter Donata von der Leyen studierte in Heidelberg Geschichte und Politikwissenschaft sowie internationale Geschichte an der London School of Economics und der Columbia University in New York, wie aus ihrem öffentlichen LinkedIn-Profil hervorgeht. Inzwischen ist sie für eine Berliner Werbeagentur, wie Bruder David, als Beraterin tätig.

Von der Leyen-Zwillinge studieren an US-Eliteunis

Die Zwillinge Johanna und Victoria von der Leyen sind nach Informationen der jeweiligen Universität derzeit an renommierten Unis in den USA eingeschrieben. Demnach befindet sich Johanna aktuell im Masterstudium International Policy an der Stanford University, Kalifornien. Zuvor habe sie ein Bachelorstudium der Wirtschaftswissenschaften und Politikwissenschaft an der Universität Münster gemeistert. Während ihrer Zeit in der Unternehmens- und Strategieberatung McKinsey soll sie zudem einen Master in Philosophy in Environmental Policy an der University of Cambridge absolviert haben.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mit ihren sieben Kindern 2003 in Niedersachsen. Die Namen der Kinder und ihr damaliges Alter: oben v.l. Egmont (4), David (15) und Donata (10), unten v.l. die Zwillinge Victoria und Johanna (8), Gracia (3) und Sophie (13). © picture-alliance / dpa/dpaweb | Wolfgang_Weihs

Zwilling Victoria ist Doktorandin im Teilbereich Religion, Ethik und Politik an der Princeton University in New Jersey, wie es auf der Webseite der Universität heißt. Bevor sie nach Princeton kam, soll sie wie Schwester Johanna einen Bachelor in Wirtschaftswissenschaften und Politikwissenschaft an der Universität Münster absolviert haben. Danach soll ein Master in Theologie und ein postgraduales Studium in Theologie und Religion an der Universität Oxford sowie ein Master in Philosophie und Public Policy an der London School of Economics gefolgt sein.

Auch interessant: Von der Leyen: Die unbeliebte Präsidentin und ihr Trumpf

Ursula von der Leyen: Über diese Kinder ist wenig bekannt

Über die zwei Jüngsten im Bunde ist wenig bis gar nichts bekannt: Sohn Egmont machte 2016 Abitur. Wie die „Hannoversche Allgemeine“ berichtete, begleitete Mutter Ursula ihn bei seinem Abiball auf die Tanzfläche. Was der 26-jährige Sohn der von der Leyens derzeit macht, ist unklar. Auch über die Tätigkeiten von Nesthäkchen Garcia von der Leyen sind keine Informationen öffentlich.