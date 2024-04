Washington/New York. Im Schweigegeld-Prozess um Porno-Star Stormy Daniels bekommt Ex-Präsident wegen Beleidigungen 9000 Dollar Geldstrafe aufgebrummt.

Die vielen Medienberichte darüber, dass Donald Trump im Schweigegeld-Prozess um den Porno-Star Stormy Daniels mutterseelenallein im Gerichtssaal im Süden Manhattan sitzt, haben offenbar Wirkung gezeigt.

Zum Auftakt der dritten Verhandlungswoche betrat der amerikanische Ex-Präsident am Dienstagmorgen zusammen mit Sohn Eric, Wahlkampf-Leiterin Susie Wiles und Social Media-Guru Dan Scavino den Ort, an dem er sich nach eigenen Worten einer schlimmen Hetzjagd der Justiz ausgesetzt sieht.

Kann bei der Abschlussfeier in der High School seines Sohnes dabei sein: Ex-Präsident Donald Trump © picture alliance / AP | Rebecca Blackwell

Prozess gegen Trump: Gute Nachricht für den Ex-Präsidenten

Gut für die drei versammelten Gerichtszeichner, die in Ermangelung verbotener Fernsehkameras mit dem Stift in Hand festhalten, was hinter verschlossenen Türen geschieht.

Für Trump begann der Tag zunächst mit einer guten Nachricht. Richter Juan Merchan gab dem Angeklagten für den 17. Mai frei. Trump kann damit doch die Schulabschlussfeier seines jüngsten Sohnes Barron in Florida besuchen. Zuvor hatte der Vorsitzende erklärt, Trumps Abwesenheit an jenem Tag müsse vom Prozess-Fortschritt abhängig gemacht werden.

Hat keine Geduld mehr mit Donald Trump: Richter Juan Merchan drohte dem Ex-Präsidenten mit Beugehaft © DPA Images | Elizabeth Williams

Trump-Prozess: Richter warnt den Angeklagten

Direkt im Anschluss dann der Schuss vor den Bug. Für seine fortgesetzten Beleidigungen von Prozessbeteiligten verdonnerte Merchan den Milliardär wegen „Missachtung des Gerichts“ zu einer Geldstrafe von 9000 Dollar. Trump muss entsprechende Postings auf seinem „Truth Social“ unverzüglich löschen. Merchan betonte, dass Trump trotz mehrerer Warnungen gegen eine „gag order“ (ein partielles Redeverbot über Dinge, die den Prozess betreffen) verstoßen hat. Sollte sich das nicht ändern, so Merchan, werde er Trump zu einer Gefängnistrafe verurteilen.