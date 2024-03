Moskau/Kiew. Mit 35 Drohnenangriffen an Putins Wahlsonntag trägt die Ukraine den Krieg nach Russland hinein – bis nach Moskau.

Die Ukraine hat die russischen Wählerinnen und Wähler an den Krieg gegen Russland erinnert: Die russische Luftabwehr hat nach eigenen Angaben in der Nacht und am Sonntagmorgen 35 unbemannte Luftfahrzeuge in acht verschiedenen Regionen „abgefangen und zerstört“, darunter vier über der Hauptstadt Moskau. Offenkundig schlug eine Drohne in einem Lagerhaus auf dem Flughafengelände ein, wie auf X gepostet wird.

Vorfälle gab es demnach auch in den Regionen Belgorod, Kaluga, Oriol, Rostow, Jaroslawl, Kursk und Krasnador. Die Ukraine habe am frühen Sonntagmorgen auch in dem von Russland besetzten Teil des ukrainischen Gebiets Saporischschja angegriffen. Dabei wurde offenbar ein Wahllokal in Brand gesetzt. In dieser Woche hatten die ukrainischen Angriffe zugenommen.

Gezielte Störung von Putins Wahl

Über Moskau sollen insgesamt vier Drohnen abgeschossen worden sein. Der Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin schrieb auf seinem Telegram-Kanal, die Luftabwehr habe über dem Stadtbezirk Domodedowo, in dem sich auch der Hauptstadtflughafen befindet, zwei Drohnen abgeschossen. In den Bezirken Ramenskoje und Stupino sei je eine Drohne abgewehrt worden. Verletzte oder Schäden seien nicht registriert worden.

Am Sonntag ist der dritte und letzte Tag der von Manipulationsvorwürfen begleiteten Abstimmung. Sie soll Kremlchef Wladimir Putin eine fünfte Amtszeit bescheren.

Unterdessen berichtete das Team um den verstorbenen Kremlgegner Alexej Nawalny von zahlreichen Protesten. Im äußersten Osten Russlands in Wladiwostok, in Nowosibirsk, Omsk, Irkutsk und anderen sibirischen Städten kamen zur Mittagszeit (Ortszeit) Menschen, die sich an der Aktion „Mittag gegen Putin“ beteiligten, wie das Nawalny-Team in einem Live-Stream bei Youtube zeigte. In Jekaterinburg am Ural standen demnach Hunderte Menschen an einem Wahllokal an. Auch andere Putin-Gegner wie der im Exil in Großbritannien lebende russische Geschäftsmann Michail Chodorkowski riefen die Menschen auf, keine Angst zu haben und an der Aktion teilzunehmen. (fmg)

