Berlin. Nach dem abgehörten Gespräch über mögliche Taurus-Lieferungen wurde der deutsche Botschafter ins russische Außenministerium bestellt.

Alexander Graf Lambsdorff (57, FDP), deutscher Botschafter in Moskau, ist am Montag ins russische Außenministerium einbestellt worden. Das berichtete die staatliche russische Nachrichtenagentur „Tass“. Grund dafür sind die Gespräche der Bundeswehroffiziere über mögliche Taurus-Lieferungen an die Ukraine. Die Gesprächsrunde auf der digitalen Meetingplattform WebEx war abgehört und an russische Medien durchgestochen worden, unter anderem das Staatsfernsehen berichtete.

In Russland wird der Mitschnitt nun zu Propaganda-Zwecken genutzt, um Stimmung gegen den Westen zu schüren. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (63, SPD) bezeichnete den Abhörangriff als Teil des russischen „Informationskriegs“ gegen Deutschland.

FDP-Politiker Lambsdorff ist seit August 2023 deutscher Botschafter in Russland. Am Freitag nahm er in Moskau an der Trauerfeier für den verstorbenen Kreml-Kritiker Alexej Nawalny teil. Nun wurde er ins Außenministerium von Sergej Lawrow (73) einbestellt, laut dem das geleakte Bundeswehrgespräch zeige, „dass das Kriegslager in Europa immer noch sehr, sehr stark ist“ und Russland eine „strategische Niederlage auf dem Schlachtfeld“ zufügen wolle.

afp/fmg