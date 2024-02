Berlin. X hat den Account von Julia Nawalnaja kurzzeitig gesperrt. Die Witwe von Alexej Nawalny hatte angekündigt, seine Arbeit fortzusetzen.

Der Kurznachrichtendienst X (vormals Twitter) hatte am Dienstag zeitweise den Account von Julia Nawalnaja, der Witwe des am Freitag verstorbenen Alexej Nawalny, gesperrt. Noch ist unklar, was der Grund dafür war. Nachdem auf der Plattform selbst schnell Kritik aufgekommen war, wurde die Sperre jedoch wieder aufgehoben.

Nawalnaja war nach dem Tod ihres Mannes in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt und hatte sich unter anderem mit einer viel beachteten Videobotschaft gegen Präsident Wladimir Putin und dessen Regime positioniert. Erst am Montag hatte sie dann ihren X-Account gegründet, der schon über 110.000 Follower hat.

Auf dem Account @yulia_navalnaya erschien am Dienstag dann kurzzeitig der Hinweis: „X sperrt Accounts, die gegen unsere Regeln verstoßen.“ In den Kommentaren unter ihrem jüngsten Post zeigten sich ihre Follower dann erleichtert, dass die Sperrung schnell wieder aufgehoben wurde.

