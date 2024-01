Washington. In einem Gefängnis in Alabama zeigt sich die barbarische Seite der USA – wenn das Oberste Gericht nicht in letzter Minute einschreitet.

Kranke Schweine, Katzen und Hunde werden mit der Methode nicht eingeschläfert, weil Tierärzte sie für zu grausam halten. Für den wegen eines 35 Jahre zurückliegenden Mordes verurteilten Kenneth Eugene Smith soll der von Staats wegen für Donnerstag angeordnete Tod durch Aufsetzen einer Maske, die Stickstoff statt Sauerstoff in seine Lungen strömen lässt, aber „unbedenklich“, „schmerzfrei“ und „human“ sein. So hat die Justiz im US-Bundesstaat Alabama entschieden. Ohne jeden Beweis.

Denn die Todesstrafe via „Nitrogen Hypoxia“ ist in Amerika bisher noch nie bei einem Menschen vollzogen worden. Wie zynisch das bis zu den Vereinten Nationen beobachtete Verfahren ist, weiß Pastor Jeff Hood. Der häufig in Todeskammern Beistand leistende Geistliche musste eine Verzichtserklärung unterschreiben. Sollte sich an Smiths Spezial-Maske der Schlauch lösen und Stickstoff austreten, könnte er binnen Sekunden bewusstlos werden.

Staatliche Henker in Alabama verpfuschten 2023 drei Hinrichtungen

Das ist nicht der einzige Skandal dieser Barbarei. Die staatlichen Henker in Alabama haben 2023 drei Hinrichtungen verpfuscht. Eine davon war Smith. Er wurde stundenlang mit der Giftspritze traktiert. Aber man fand keine passende Vene. Ein zweiter Tötungsversuch verstößt gegen die Verfassung, sagen seine Anwälte – und zogen vor den Obersten Gerichtshof in Washington. Doch ohne große Hoffnungen.

Dirk Hautkapp ist Korrespondent für die USA und Kanada.

Seit Ex-Präsident Donald Trump dem Supreme Court eine ideologisch konservative 6:3-Schlagseite verpasst hat, gehen Last-Minute-Aufschübe bei der Vollstreckung rapide zurück. Von 26 Gesuchen wurden im vergangenen Jahr 25 abgelehnt. All das hätte man sich bei Kenneth Eugene Smith sparen können, ja müssen. Elf von 12 Geschworenen plädierten in seinem Prozess auf lebenslange Freiheitsstrafe. Ein einzelner Richter, das ist einzigartig in den USA, hat sie überstimmt.