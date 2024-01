Menschen sehen sich am 5. Januar 2024 in einem Bahnhof in Seoul einen Fernsehbildschirm an, auf dem eine Nachrichtensendung mit Filmmaterial über den nordkoreanischen Artilleriebeschuss gezeigt wird. Nordkorea hat am 5. Januar mehr als 200 Artilleriegeschosse in der Nähe von zwei südkoreanischen Inseln abgefeuert, wie das Verteidigungsministerium in Seoul mitteilte. © AFP | JUNG YEON-JE