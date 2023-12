Berlin. Bauministerin Klara Geywitz (SPD) ist mitverantwortlich für das Heizungsgesetz. Zu Hause will sie ihre Heizung erstmal nicht tauschen.

Bauministerin Klara Geywitz (SPD) denkt nach eigener Auskunft nicht daran, ihre Erdgasheizung zu Hause in absehbarer Zeit auszutauschen. „Unsere Heizung selbst ist recht neu und wird erst modernisiert, wenn sie es nicht mehr ordentlich tut“, sagte die SPD-Politikerin dieser Redaktion. „Denn nachhaltig ist auch, Dinge möglichst so lange zu nutzen, wie sie funktionieren.“ Ihre Familie habe „in den letzten zwei Jahren viel sparsamer geheizt“, fügte sie hinzu. Geywitz hat zusammen mit Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) das umstrittene Heizungsgesetz entwickelt, das am 1. Januar in Kraft tritt.

Ihre Heizung werde erst ausgetauscht, „wenn sie unreparierbar kaputt ist“, betonte Geywitz. Auf die Frage, welche Heizung sie dann einbaue, antwortete sie: „Bei Häusern, die unter Denkmalschutz stehen und nicht gedämmt werden können, braucht man eine Heizung, deren Betrieb möglichst geringe CO₂-Emissionen verursacht und den vergleichsweise hohen Wärmebedarf deckt.“ Als Beispiele nannte sie Biomasseheizungen und Wärmepumpen-Hybridheizungen. Eine andere Möglichkeit sei, sich mit mehreren Nachbarn zusammenzuschließen und ein Gebäudenetz mit einer Quartierswärmepumpe zu gründen. „Das kann interessant werden, wenn die Kommune kein Fernwärmenetz anbieten kann“, sagte die Ministerin.

gau/tma