Berlin. Der Antisemitismusbeauftragte Felix Klein schlägt Alarm: Die Gefahr für Juden sei so groß wie seit dem Holocaust nicht mehr.

Jüdische Familien, die sich nicht mehr trauen, ihre Kinder in die Kita zu schicken: Felix Klein kann kaum fassen, wie sich jüdisches Leben in Deutschland seit dem 7. Oktober verändert hat. Im Interview sagt der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, welche Form des Judenhasses er am meisten fürchtet – und welche Kritik an der israelischen Militäroperation im Gazastreifen er für antisemitisch hält.