London. Bis 2016 führte er selbst die Regierung Großbritanniens. Nun soll David Cameron Außenminister werden. Ein Comeback des Brexit-Gegners?

Überraschende Personalie in Großbritannien: Der ehemalige britische Premierminister David Cameron ist am Montag zum neuen Außenminister des Vereinigten Königreichs ernannt worden. Zuvor hatte Regierungschef Rishi Sunak Innenministerin Suella Braverman nach umstrittenen Äußerungen in Bezug auf die Arbeit der Polizei bei propalästinensischen Demonstrationen gefeuert und den bisherigen Außenminister James Cleverly zu ihrem Nachfolger ernannt.

David Cameron: Rücktritt als Premier nach Brexit-Votum der Briten

Cameron hatte das Amt des Premierministers von 2010 bis 2016 inne. In dieser Zeit kämpfte er gegen einen Austritt Großbritanniens aus der EU. In dem von ihm initiierten Referendums über den „Brexit“ entschieden die Bürgerinnen und Bürger aber für ein Ausscheiden ihres Landes aus der Union – und Cameron legte sein Amt nieder.

Nun kehrt Cameron in die erste Reihe der britischen Politik zurück. In den vergangenen Jahren war er einfacher Abgeordneter gewesen.

(fmg/dpa)