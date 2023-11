Berlin. Neugeborene Kinder, die weniger als 1250 Gramm wiegen, brauchen eine spezielle Versorgung. Ab 2024 gelten neue Regeln für Kliniken.

Paul wog bei seiner Geburt 490 Gramm. Normal sind 3500 Gramm. Der kleine Kerl kam in der 23. Schwangerschaftswoche zur Welt, siebzehn Wochen zu früh. Seine Mutter war in der 22. Woche mit einer Schwangerschaftsvergiftung in die Uniklinik Dresden eingeliefert worden, die Ärzte schafften es, dass Mutter und Kind noch ein paar für die Entwicklung lebenswichtige Tage durchhielten – dann kam das Frühchen Paul auf die Welt.