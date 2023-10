Berlin. Omid Nouripour fordert einen besseren Schutz vor Terror in Deutschland – und greift die Klimaaktivistin Greta Thunberg frontal an.

Berlin. Das Massaker der Hamas und seine Folgen erschüttern die Welt. In Deutschland werden jüdische Einrichtungen bedroht, auf den Straßen und in den sozialen Netzwerken kommt es zu verstörenden Pro-Palästina-Bekundungen. Die Klima-Aktivistin Greta Thunberg teilt antisemitisches Gedankengut, und Noussair Mazraoui, marokkanischer Fußballstar in Diensten des FC Bayern, wünscht den Palästinensern „den Sieg“. Grünen-Chef Omid Nouripour macht im Interview mit unserer Redaktion eine deutliche Ansage.