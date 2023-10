Israels Regierung hat Details zum Hamas-Überfall veröffentlicht – darunter erschreckende Pläne zur Geiselnahme. Israel-News im Blog.

Mehr als 19.000 Vertriebene im Libanon

Israel vereitelt Drohnenangriff

Israel veröffentlicht Videomaterial von Tag des Hamas-Massakers

Grünen-Chef Nouripour fordert mehr Hilfslieferungen für Gaza

Baerbock: Hamas will „Keil des Hasses“ in Weltgemeinschaft treiben

29 UN-Mitarbeiter und 23 Journalisten ums Leben gekommen

Nach palästinensischen Angaben zwei Tote bei Armee-Einsatz im Westjordanland

Dritter Hilfskonvoi erreicht den Gazastreifen

Tel Aviv/Berlin. Wann kommt es zur erwarteten israelischen Bodenoffensive im Gazastreifen? An der Grenze zu der abgeriegelten Region hat Israel bereits ein massives Truppenaufgebot versammelt, der Befehl zum Angriff kann jederzeit kommen. Doch noch immer hat die Hamas mehr als 200 Geiseln in ihrer Gewalt – nach aktuellen Angaben geht das israelische Militär von mindestens 222 entführten Personen aus.

Während Israels Militär seine Vorbereitung für eine Bodenoffensive gegen die islamistische Hamas im Gazastreifen mit nochmals verstärkten Luftschlägen vorantreibt, gehen die diplomatischen Bemühungen um eine Deeskalation weiter. Die USA wollen offenbar mehr Zeit für Verhandlungen mit den Hamas-Terroristen – und bemühen sich in Jerusalem um einen Aufschub des Einmarschs.

Hier finden Sie alle neuen Entwicklungen zur Lage in Israel im Newsblog.

Israel-News vom 23. Oktober: Mehr als 19.000 Vertriebene im Libanon

16.50 Uhr: Infolge der Spannungen zwischen der israelischen Armee und der libanesischen Hisbollah sind UN-Angaben zufolge im Libanon mehr als 19.000 Menschen vertrieben worden. Ein Sprecher der Internationalen Organisation für Migration (IOM) erklärte am Montag, die „Zunahme grenzüberschreitender Vorfälle“ habe zur Vertreibung von 19.646 Menschen geführt. Die UN-Organisation erwarte weiter steigenden Zahlen, sollten die Spannungen anhalten oder die Gewalt eskalieren.

Eine Frau rettet ihr Hab und Gut im libanesischen Rab El Thalathine, nachdem Geschosse ihr Haus zerstört hatten. © DPA Images | Ali Hashisho

Israelische Armee: Angriff mit aus dem Gazastreifen kommenden Drohnen vereitelt

16.29 Uhr: Die israelische Armee hat eigenen Angaben zufolge einen Angriff mit zwei aus dem Gazastreifen kommenden Drohnen vereitelt, den die radikalislamische Hamas für sich reklamierte. Nahe der Grenze seien zwei Drohnen „identifiziert worden, die vom Gazastreifen in israelisches Gebiet“ gelangt seien, erklärte die israelische Armee am Montag. Beide Drohnen seien abgewehrt worden. Ob sie abgeschossen wurden, teilte die israelische Armee nicht mit.

Die Hamas behauptete im Onlinedienst Telegram, zwei Kamikaze-Drohnen in Richtung zweier Militärstützpunkte im Süden Israels gestartet zu haben.

Israel veröffentlicht Videomaterial von Tag des Hamas-Massakers

15.26 Uhr: Israel hat am Montag Videomaterial vom Tag des Massakers am 7. Oktober im Grenzgebiet zum Gazastreifen veröffentlicht. Das Bildmaterial wurde am Montag von der israelischen Regierungspressestelle herausgegeben. Es zeigt Terroristen der im Gazastreifen herrschenden Hamas, die auf ein israelisches Fahrzeug schießen und die Insassen töten.

Das veröffentlichte Video ist ein Zusammenschnitt der Auto-Kamera und von Bodycams der Angreifer. Einige der Terroristen tragen Uniformen, die denen israelischer Soldaten ähneln. Einer ist mit einer Panzerfaust bewaffnet.

Außerdem veröffentlichte die Pressestelle detaillierte Angriffspläne der Hamas sowie Anweisungen zur Geiselnahme unter Israelis. Diese seien bei den Angreifern gefunden worden. Laut der Übersetzung heißt es darin unter anderem, man solle die Geiseln fesseln und ihre Augen verbinden. Kinder und Frauen sollten von den Männern getrennt werden. „Tötet die Problematischen und jene, die eine Drohung darstellen.“

In sozialen Medien waren bereits zahlreiche Videos und Bilder von Gräueltaten veröffentlicht worden. Terroristen hatten am 7. Oktober im Auftrag der Hamas in Israel ein Massaker an Zivilisten angerichtet.

Grünen-Chef Nouripour fordert mehr Hilfslieferungen für Gaza

15.21 Uhr: Grünen-Chef Omid Nouripour dringt auf einen besseren Zugang für Hilfslieferungen an die notleidende Bevölkerung im Gazastreifen. Insbesondere die Grenze zu Ägypten müsse offen bleiben, sagte Nouripour am Montag in Berlin. Die Lage im Gazastreifen beschrieb er als dramatisch. „Es fehlt an allem: an Wasser, an Nahrung, an Essen, an Medikamenten. Sicherheit gibt es nicht. Kinder trinken schmutziges Wasser, Schwangere können nicht versorgt werden.“ Vor allem die Lieferung von Treibstoff sei zentral etwa für den Betrieb von Krankenhäusern und zur Aufbereitung von Trinkwasser.

Grünen-Chef Omid Nouripour bei einer Solidaritätsveranstaltung für Israel. © Getty Images | Sean Gallup

Zugleich bezeichnete Nouripour die Solidarität mit Israel angesichts fortgesetzter Raketenangriffe der Hamas und von Attacken durch die libanesische Hisbollah-Miliz als „eine Selbstverständlichkeit in diesen schwierigen Stunden“. Der Terror müsse aufhören. „Das fordern wir sehr, sehr eindeutig, und zwar sofort.“ Zudem müssten die in den Gazastreifen verschleppten Geiseln freigelassen werden.

Jüdinnen und Juden in Deutschland müssten geschützt werden, die Sicherheitsbehörden warnten zurecht vor Gefahren, sagte Nouripour. Vereins- und Betätigungsverbote für islamistische Netzwerke müssten rasch umgesetzt werden. Außerdem brauche es eine ausreichende Ausstattung von Polizei und Nachrichtendiensten.

Baerbock: Hamas will „Keil des Hasses“ in Weltgemeinschaft treiben

15.17 Uhr: Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat der im Gazastreifen regierenden Hamas vorgeworfen, „einen Keil des Hasses“ in die Gesellschaft und die Weltgemeinschaft treiben zu wollen. Das „Drehbuch des Terrors“ sehe nicht nur vor, „die arabische Welt gegen Israel und seine Partner aufzubringen“, erklärte Baerbock vor ihrer Abreise zu den Vereinten Nationen in New York. „Hamas will auch in unseren Gesellschaften, in Europa, Hass und Antisemitismus den Weg brechen.“

Außenministern Annalena Baerbock im Gespräch mit ihrem österreichischem Amtskollegen Alexander Schallenberg während des Treffens der EU-Außenminister . © DPA Images | Virginia Mayo

Die Außenministerin verwies auf Demonstrationen in europäischen Städten, bei denen Parolen skandiert würden, „die nichts mehr mit Mitgefühl an dem echten Leid von Frauen und Kindern in Gaza zu tun haben, sondern die Existenz Israels in Frage stellen und zu Gewalt an Jüdinnen und Juden aufrufen“. Diesem Antisemitismus „müssen wir uns als Gesellschaft entgegenstellen“, forderte Baerbock.

Die Grünen-Politikerin nahm am Montag an einem Treffen der EU-Außenministerinnen und -Außenminister in Luxemburg teil. Im Anschluss wollte sie weiter nach New York reisen, wo am Dienstag der UN-Sicherheitsrat über den Krieg im Nahen Osten beraten will.

Seit Beginn der Kampfhandlungen: 29 UN-Mitarbeiter und 23 Journalisten ums Leben gekommen

13.59 Uhr: Seit Beginn des Kriegs zwischen Israel und der im Gazastreifen herrschenden Hamas sind dort bisher mindestens 29 Mitarbeiter der Vereinten Nationen getötet worden. Das bestätigte eine Sprecherin des UN-Palästinenserhilfswerks UNRWA gegenüber der Deutschen Presse-Agentur am Montag. Am Sonntag seien zwölf weitere Todesopfer aus dem Kreis der UN-Mitarbeiter bestätigt worden, womit die Zahl auf 29 gestiegen sei.

Insgesamt sind bei dem Krieg in Nahost 29 UN-Mitarbeiter und 23 Journalisten getötet worden. © AFP | MOHAMMED FAIQ

Laut dem Presseverband CPJ zufolge sind zudem mindestens 23 Journalistinnen und Journalisten getötet worden. Von den bestätigten Todesopfern seien 19 Palästinenser, 3 Israelis und ein Libanese, erklärte das „Komitee für den Schutz von Journalisten“ (CPJ) am Sonntag (Ortszeit) in Washington. Weitere acht Medienschaffende wurden demnach verletzt, drei würden vermisst.

Nach palästinensischen Angaben zwei Tote bei Armee-Einsatz im Westjordanland

12.36 Uhr: Zwei Männer sind nach palästinensischen Angaben bei einem Einsatz der israelischen Armee im Westjordanland getötet worden. Die beiden 20- und 22-Jährigen seien in Ramallah gestorben, teilte das Gesundheitsministerium der Autonomiebehörde am Montag mit. Unklar war zunächst, ob sie Mitglieder einer militanten Gruppierung gewesen waren.

Wie die Armee mitteilte, wurden Soldaten bei Anti-Terrormaßnahmen gegen Mitglieder der islamistischen Hamas mit explosiven Gegenständen und Steinblöcken von Dächern beworfen. Die Soldaten hätten scharf geschossen. Treffer seien identifiziert worden, hieß es. Bei dem Einsatz seien 15 Verdächtige festgenommen worden, unter ihnen zehn aktive Hamas-Mitglieder. Dabei seien auch unter anderem Waffenteile, Munition sowie improvisierte Sprengsätze gefunden worden.

Dritter Hilfskonvoi erreicht den Gazastreifen

11.54 Uhr: Ein dritter Hilfskonvoi ist über den Grenzübergang in Rafah im Gazastreifen angekommen. Das berichteten Journalisten der Nachrichtenagentur AFP sowie Vertreter Ägyptens und der Palästinenser am Montag übereinstimmend. Demnach fuhren mehr als ein Dutzend Lastwagen über die Grenze.

Bei zwei vorherigen Hilfskonvois waren am Samstag und Sonntag insgesamt 34 Lastwagen von Ägypten in das Palästinensergebiet gefahren, wie ein Vertreter des Ägyptischen Roten Kreuzes erklärte.

Ein mit Hilfsgütern beladener LKW-Konvoi steht vor dem Grenzübergang Rafah zwischen Ägypten und dem Gaza-Streifen. © dpa | Sayed Hassan

Israels Armee greift mehr als 320 Ziele im Gazastreifen an

11.53 Uhr: Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben in den vergangenen 24 Stunden mehr als 320 Ziele im Gazastreifen angegriffen. Darunter seien Tunnel der islamistischen Hamas sowie Dutzende Kommandozentren und Überwachungsposten gewesen, teilte die Armee am Montag mit.

Armeesprecher Daniel Hagari sagte: „Wir greifen weiter Infrastruktur an, die eine Gefahr für Bodentruppen darstellen könnte.“ Als Teil desssen seien unter anderem Abschussstellungen für Mörsergranaten beschossen worden. Die Armee bereite sich weiter auf „den Moment des Befehls vor - der Feind ist unter Druck, nicht wir“. Der Sprecher sagte weiter: „Hamas-Terroristen verstecken sich in Gaza, unter Belagerung.“ Hagari fügte hinzu: „Wir werden aktiv werden, wo und wann wir wollen.“ Allgemein wird mit einer Bodenoffensive Israels im Gazastreifen gerechnet.

Rauch steigt nach einem israelischen Luftangriff im Gazastreifen auf, vom Süden Israels aus gesehen. © DPA Images | Ariel Schalit

Laut israelischer Armee mindestens 222 Geiseln in den Gazastreifen verschleppt

11.36 Uhr: Mindestens 222 Geiseln sind nach Angaben der israelischen Armee nach dem Terror-Überfall der islamistischen Hamas in den Gazastreifen verschleppt worden. Man habe die Angehörigen der Entführten informiert, sagte Armeesprecher Daniel Hagari am Montag. Unter den Geiseln sind auch deutsche Staatsbürger, mit denen die Bundesregierung allerdings keinen Kontakt hat. Die Armee geht davon aus, dass die meisten der Geiseln noch am Leben sind. Zwei US-amerikanische Geiseln wurden am Freitag freigelassen.

Israelis betrachten in Tel Aviv Fotos von Menschen, die im Gazastreifen vermisst und gefangen gehalten werden. © dpa | Petros Giannakouris

Deutschland gegen EU-Forderung nach humanitärer Waffenruhe für Gaza

11.35 Uhr: Deutschland stellt sich in der EU gegen Forderungen nach einem humanitären Waffenstillstand für den Gazastreifen. Die Bekämpfung des Terrorismus sei essenziell, sagte Außenministerin Annalena Baerbock am Montag bei einem Treffen mit Amtskollegen in Luxemburg. Man sehe, dass weiterhin massiv Raketenangriffe auf Israel getätigt würden. „Es wird nur Frieden und Sicherheit für Israel und die Palästinenserinnen und Palästinenser geben, wenn der Terrorismus bekämpft wird“, sagte die Grünen-Politikerin mit Blick auf das Vorgehen der islamistischen Hamas gegen Israel.

Zuvor hatte unter anderem UN-Generalsekretär António Guterres zu einem sofortigen humanitären Waffenstillstand aufgerufen. Seitdem wird auch in der EU offen darüber diskutiert, ob man sich dieser Forderung anschließen sollte. Regierungspolitiker aus Ländern wie Spanien, Belgien, den Niederlande und Irland haben sich zuletzt klar in diese Richtung positioniert.

Baerbock dringt auf Treibstoff-Lieferungen in den Gazastreifen

10.30 Uhr: Außenministerin Annalena Baerbock hat auf Treibstoff-Lieferungen in den Gazastreifen gedrungen. Sie habe selbst bei der internationalen Konferenz am Wochenende in Kairo deutlich gemacht, dass es vor allem Treibstoff brauche, damit die Krankenhäuser zumindest in Minimalfunktion laufen könnten, sagte die Grünen-Politikerin am Montag im Deutschlandfunk. „Ohne Strom werden auch die Entsalzungsanlagen und die Pumpen für Trinkwasser nicht funktionieren können. Deshalb braucht es dringend Treibstoff, damit die Wasserversorgung wieder steht.“

Von Israel seien ein bis zwei Wasserleitungen wieder aktiviert worden, eine dritte sei nach israelischen Angaben von der Hamas zerstört worden. „Aber das ist nur ein minimaler Teil der Wasserversorgung für Gaza. Es müssen vor allem die Pumpen und die Entsalzungsanlagen wieder funktionieren. Daran arbeiten wir mit.“ Die Lage vor Ort sei dramatisch. Es drohe ein Ausbruch der Cholera.

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne). © DPA Images | Bernd von Jutrczenka

Zeitung: USA raten Israel zum Verschieben der Bodenoffensive

9.35 Uhr: Die USA haben einem Zeitungsbericht zufolge Israel nahegelegt, mit der angekündigten Bodenoffensive im Gazastreifen zum Kampf gegen die islamistische Hamas-Organisation noch abzuwarten. Die US-Regierung hoffe damit, mehr Zeit für Verhandlungen zur Freilassung der mehr als 200 Geiseln in Händen der Hamas zu bekommen, berichtete die „New York Times“ am Sonntag (Ortszeit) unter Berufung auf US-Regierungsbeamte. Zudem sollten weitere zivile Opfer vermieden werden und mehr Hilfsgüter die Bevölkerung im abgeriegelten Gazastreifen erreichen.

Am Freitag hatte die Hamas überraschend zwei US-Geiseln freigelassen. Dies habe die US-Regierung angespornt, Israel zu einer Verschiebung der Bodenoffensive zu raten, zitierte die Zeitung Regierungsbeamte. Die islamistische Gruppe, die unter anderem in den USA und der EU als Terrororganisation eingestuft ist, habe davor gewarnt, dass eine Bodenoffensive die Freilassung weiterer Geiseln sehr unwahrscheinlich mache, zitierte die „New York Times“ einen Beamten, der mit den Geiselverhandlungen vertraut ist. Diese Gespräche liefen hauptsächlich über Katar, das enge Beziehungen zu den politischen Führern der Hamas habe.

Israelische Soldaten versammeln sich nahe der Grenze zum Gazastreifen. © DPA Images | Tsafrir Abayov

Staatschefs fordern von Israel Einhaltung des Völkerrechts

8.28 Uhr: Mehrere westliche Staats- und Regierungschefs haben Israel in einer gemeinsamen Erklärung zur Einhaltung des humanitären Völkerrechts aufgerufen. Zugleich bekräftigten sie in dem am Montag veröffentlichten Schreiben ihre Unterstützung für Israel im Krieg gegen die Terrororganisation Hamas.

In der Erklärung fordern US-Präsident Joe Biden, Kanadas Ministerpräsident Justin Trudeau, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, der britische Premier Rishi Sunak, Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und Bundeskanzler Olaf Scholz überdies eine sofortige Freilassung aller von der Hamas verschleppten Geiseln.

Sie begrüßten die geplante Schaffung eines dauerhaften humanitären Korridors, der Hilfslieferungen für die Bewohner des Gazastreifens ermöglichen soll. Man werde die Abstimmungen mit Partnern in der Region fortsetzen, um einen sicheren Zugang zu Nahrungsmitteln, Wasser, medizinischer Versorgung und anderen Hilfsleistungen zu gewährleisten, hieß es.

Israels Armee will erneut „Terrorzelle“ im Libanon getroffen haben

6.31 Uhr: Israels Armee hat nach eigenen Angaben einen geplanten Raketenabschuss aus dem Libanon vereitelt. Es sei in der Nacht eine „Terroristenzelle“ auf libanesischem Boden getroffen worden, wie das israelische Militär am frühen Montagmorgen bekannt gab. Diese habe den Beschuss der israelischen Stadt Schelomi mit einer Panzerabwehrrakete geplant gehabt, hieß es. Man habe auch einen Raketenabschussposten getroffen.

Rauch steigt über den Gebäuden eines libanesischen Grenzdorfes auf. Immer wieder kommt es an der Grenze zwischen dem Libanon und Israel zu gewaltsamen Zwischenfällen. © DPA Images | Hassan Ammar

Israel-News vom 22. Oktober: US-Präsident Biden spricht mit vielen Verbündeten über Situation im Nahost-Krieg

22.49 Uhr: US-Präsident Joe Biden hat am Sonntag mit mehreren verbündeten Staats- und Regierungschefs über den Krieg zwischen Israel und der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas gesprochen. Wie das Weiße Haus in Washington bekanntgab, telefonierte Biden mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), dem kanadischen Premierminister Justin Trudeau, dem britischen Regierungschef Rishi Sunak, Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron. Macron wird nach Angaben seines Büros am Dienstag nach Israel reisen.

Bei US-Präsident Joe Biden laufen die Drähte heiß: Am Sonntag telefonierte er unter anderem mit Bundeskanzler Olaf Scholz und Papst Franziskus. © DPA Images | Evan Vucci

Jeweils separate Gespräche habe der US-Präsident am Sonntag mit Papst Franziskus und dem israelischen Regierungschef Benjamin Netanjahu geführt, teilte das Weiße Haus weiter mit. „Der Krieg ist immer eine Niederlage, er ist eine Zerstörung der menschlichen Brüderlichkeit. Brüder, hört auf! Hört auf!“, hatte Papst Franziskus zuvor nach dem traditionellen Angelus-Gebet in Rom gesagt. Er forderte weitere humanitäre Hilfe und eine Befreiung der von der Hamas verschleppten Geiseln.

US-Außenminister befürchtet Angriffe auf US-Einrichtungen

21.11 Uhr: US-Außenminister Antony Blinken befürchtet im Zusammenhang mit dem Nahost-Krieg Angriffe auf US-Einrichtungen und US-Personal. „Wir sind besorgt über die Möglichkeit, dass Verbündete des Irans ihre Angriffe gegen unser eigenes Personal, unsere eigenen Leute verstärken“, sagte er am Sonntag im Fernsehsender CBS News. „Wir gehen davon aus, dass es die Wahrscheinlichkeit einer Eskalation gibt.“

Das Außenministerium in Washington gab zudem bekannt, dass aus der irakischen Hauptstadt Bagdad alles nicht unbedingt notwendige Botschaftspersonal und dessen Familienangehörige abgezogen werde. Dies geschehe „wegen zunehmender Sicherheitsdrohungen gegen US-Personal und US-Einrichtungen“. Auch das Personal des Konsulats in der von Kurden kontrollierten irakischen Stadt Erbil werde weitestgehend abgezogen.

Zudem wurde eine Reisewarnung für den Irak herausgegeben. US-Bürger sollten nicht in das Land reisen. Dem Iran nahestehende bewaffnete Truppen hatten zuvor gedroht, US-Einrichtungen im Irak wegen Washingtons Unterstützung für Israel anzugreifen.

Israels Verteidigngsminister: Krieg gegen Hamas kann Monate dauern

21:01 Uhr: Israels Verteidigungsminister Joav Galant rechnet im Krieg gegen die islamistische Hamas im Gazastreifen mit möglicherweise monatelangen Kämpfen. „Es kann einen Monat dauern, zwei oder drei, aber am Ende wird es keine Hamas mehr geben“, sagte Galant am Sonntag in Tel Aviv. Bevor die Hamas auf israelische Streitkräfte am Boden treffe, werde „der Feind“ zunächst mit Luftschlägen konfrontiert werden. Die nächste Etappe werde „bald kommen“.

Joav Galant, Verteidigungsminister von Israel, rechnet mit monatelangen Kämpfen gegen die Hamas. © DPA Images | Fabian Sommer

Israelischer Soldat während Razzia im Gazastreifen getötet

20.59 Uhr: Ein israelischer Soldat ist nach Angaben der Armee während eines Einsatzes im Gazastreifen getötet worden. Drei weitere Soldaten seien verletzt worden, teilte die Armee am Sonntagabend mit. Militante Palästinenser hatten demnach eine Panzerabwehrrakete auf einen israelischen Panzer sowie ein technisches Fahrzeug abgefeuert.

Der Vorfall ereignete sich dem Militär zufolge während einer Razzia in der Nähe der israelischen Ortschaft Kissufim. Ziel des Einsatzes sei es gewesen, „Terrorinfrastruktur zu zerschlagen, das Gebiet von Terroristen und Waffen zu säubern und vermisste Personen und Leichen zu finden“, hieß es in der Mitteilung weiter. Das Militär sprach der Familie des getöteten Soldaten ihr Beileid aus.

200.000 Israelis mussten ihr Zuhause verlassen

20.10 Uhr: Seit Beginn des Gaza-Kriegs haben schätzungsweise mehr als 200.000 Menschen in Israel ihr Zuhause verlassen. „Stand heute Morgen haben mehr als 200.000 Israelis ihre Häuser zurückgelassen, um sich vor den Raketen der Hisbollah und der Hamas in Sicherheit zu bringen“, sagte Regierungssprecher Eylon Levy am Sonntagabend.

Die Hälfte davon seien aus mindestens 105 Gemeinden in der Nähe der Grenzen zum Gazastreifen und zum Libanon. Sie seien von der Regierung aufgefordert worden, das Gebiet zu verlassen. „Die andere Hälfte verließ die frontnahen Gebiete aus eigenem Entschluss“, sagte Levy. In Israel leben rund zehn Millionen Menschen.

US-Außenminister: Israel will Gazastreifen nicht selbst regieren

18.44 Uhr: Israel will nach Einschätzung von US-Außenminister Antony Blinken nach dem Krieg gegen die im Gazastreifen herrschende Hamas nicht die Kontrolle über das Küstengebiet übernehmen. Nach allem, was er von den Israelis gehört habe, hätten sie „absolut nicht die Absicht“ oder den Wunsch, den Gazastreifen selbst zu regieren, sagte Blinken am Sonntag dem Fernsehsender NBC.

Er betonte, nach dem Krieg könne es keine Rückkehr zum Status quo geben. „Sie können nicht in einer Position sein, in der sie ständig einer Bedrohung durch die schrecklichsten Terroranschläge aus dem Gazastreifen ausgesetzt sind“, sagte Blinken mit Blick auf die Israelis.

Es müsse also eine Lösung gefunden werden, die sicherstelle, dass die Hamas eine derartige Attacke auf Israel nicht wiederholen könne. „Es gibt verschiedene Ideen, was folgen könnte“, sagte Blinken. Aber all das müsse noch ausgearbeitet werden. „Und es ist etwas, an dem gearbeitet werden muss, auch wenn Israel mit der aktuellen Bedrohung zu tun hat.“

Israelischer Panzer trifft versehentlich ägyptische Stellung

18.26 Uhr: In der Grenzregion zwischen Israel, Ägypten und dem Gazastreifen ist es zu einem militärischen Zwischenfall gekommen. Aus Versehen habe ein Panzer der Israelischen Verteidigungsstreitkräfte (IDF) einen Schuss abgegeben und dabei eine ägyptische Stellung getroffen, wie das IDF bei „X“ bekannt gab.

Der Vorfall ereignete sich im Gebiet Kerem Schalom. Via „X“ entschuldigt sich das IDF für den Vorfall und kündigte an, die Umstände aufklären zu wollen.

12.000 Menschen bei pro-palästinensischer Demo in Brüssel

18.05 Uhr: An einer pro-palästinensischen Demonstration im Brüsseler Europaviertel haben sich am Sonntag nach Polizeiangaben rund 12.000 Menschen beteiligt. Bei der Protestaktion forderten die Teilnehmer die EU unter anderem dazu auf, sich für einen Waffenstillstand und ein Ende der israelischen Abriegelung des Gazastreifens einzusetzen. Auf Plakaten waren Aufschriften wie „Stoppt den Völkermord“, „Beendet die Angriffe“ oder „Befreit Palästina“ zu lesen.

Neben zahlreichen Palästina-Flaggen hatten die Demonstranten auch Plakate mit Aufschriften wie „Free Palestine“ dabei. © DPA Images | Omar Havana

Pentagon-Chef erwartet langwierige Bodenoffensive Israels in Gaza

17.58 Uhr: US-Verteidigungsminister Lloyd Austin rechnet mit einer schwierigen und langwierigen Bodenoffensive Israels im Gazastreifen. Kämpfe in einem urbanen Umfeld seien „extrem schwierig“ und gingen nur langsam voran, sagte Austin am Sonntag dem Sender ABC. Besonders erschwert werde dies in diesem Fall durch das „unterirdische Tunnelnetz, das die Hamas im Laufe der Zeit gebaut hat, und aufgrund der Tatsache, dass sie viel Zeit hatte, sich auf einen Kampf vorzubereiten“. Er sagte voraus: „Ich denke, wir werden einen Kampf sehen, der von vielen Sprengfallen und Sprengstoffanschlägen geprägt sein wird.“

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin rechnet erwartet eine schwierige Bodenoffensive. © AFP | SIMON WOHLFAHRT

Austin mahnte zugleich, es sei wesentlich, Zivilisten in der militärischen Planung zu berücksichtigen, sie zu schützen und Korridore für sie vorzusehen, damit sie sich aus dem Kampfgebiet herausbewegen können. „Ich glaube, die Israelis machen das schon seit einiger Zeit.“ Die israelischen Streitkräfte seien professionell, „und wir werden sie weiterhin ermutigen, dafür zu sorgen, dass sie im Einklang mit dem Kriegsrecht handeln“.

Medienbericht: 21 Kinder bei Hamas-Angriff zu Waisen geworden

17.04 Uhr: Die israelischen Behörden befürchten laut einem Medienbericht, dass 21 Kinder aus 13 Familien nach dem Hamas-Angriff zu Waisen geworden seien. Ihre Eltern wurden entweder getötet oder verschleppt. Wie die Sozialbehörde nach einem Bericht der Tageszeitung „Haaretz“ weiter mitteilte, ist auch ein vierjähriges Mädchen unter den Geiseln.

Offener Brief: Greta Thunberg „erschreckend einseitig“

13.49 Uhr: Eine Gruppe von 100 Umweltaktivisten in Israel hat sich in einem offenen Brief von Greta Thunberg distanziert. Die weltberühmte Klima-Aktivistin hatte zur „Solidarität mit Palästina und Gaza“ aufgerufen.

Die Unterzeichner sagen, Thunbergs Tweets und Posts zu diesem Thema seien „erschreckend einseitig, schlecht informiert und oberflächlich“. Sie stünde in völligem Gegensatz zu Ihrer Fähigkeit, tief in Details einzutauchen und komplexen Themen auf den Grund zu gehen. Titel des Briefes: „Glauben Sie, dass die Hamas Menschenrechte und Freiheit repräsentiert? Denk nochmal!“

Die Klimaaktivistin Greta Thunberg rief zu einem Streik für Solidarität mit den Palästinensern auf. © DPA Images | Lucy North

„Am Samstag, dem 7. Oktober, kam es in Israel zu einem brutalen Massaker. Bisher haben wir 1.400 Leichen von Babys, Kindern, Frauen und Männern gezählt. Alle wurden brutal ermordet, erschossen, bei lebendigem Leib verbrannt, vor ihrem Tod missbraucht, von Terroristen in ihren Häusern, auf einem Musikfestival und wahllos auf der Straße überfallen“, heißt es in dem Brief.

Am Samstag hatte Thunberg erstmals auf Kritik reagiert. Auf X schrieb sie, „es versteht sich von selbst – zumindest dachte ich das –, dass ich gegen die schrecklichen Angriffe der Hamas bin.“

Israelischer Minister droht mit Angriff auf den Iran

13.24 Uhr: In der israelischen Regierung wird ein Angriff auf den Iran ins Kalkül gezogen. Wirtschafts- und Industrieminister Nir Barkat sagte der britischen Zeitung „Daily Mail“, wenn die Hisbollah beschließe, eine Front im Norden zu eröffnen, werde Israel auch den Iran angreifen.

Irans Plan sei es, Israel an allen Fronten anzugreifen. „Wenn wir erkennen, dass sie Israel nicht nur an allen unseren Fronten angreifen wollen, dann werden wir auch den Kopf der Schlange treffen, den Iran“, so Barkat. Und: Die Eröffnung einer Front seitens der Hisbollah würde dazu führen, dass Israel sie „vom Erdboden löscht“.

Derweil warnte Irans Außenminister Hossein Amir-Abdollahian vor einer Eskalation. Der Gazakrieg laufe Gefahr, außer Kontrolle zu geraten. Die gesamte Region sei derzeit „wie ein Pulverfass“, sagte er auf einer Konferenz mit seiner südafrikanischen Kollegin Naledi Pandor in Teheran.

Sollten die USA und „ihr Handlanger" Israel dem „Verbrechen gegen die Menschlichkeit und dem Völkermord im Gazastreifen nicht sofort ein Ende setzen", sei „jederzeit alles möglich".

Windpocken, Krätze und Durchfallerkrankungen im Gazastreifen

12.47 Uhr: Die UN berichtet von einer weiterhin dramatischen humanitären Lage im Gazastreifen. Durch die verheerenden sanitären Bedingungen würden vermehrt Fälle von Windpocken, Durchfallerkrankungen und Krätze auftreten, heißt es von einer dort tätigen Gesundheitsorganisation. Eine Ursache sei, dass die Menschen wegen des Trinkwassermangels in ihrer Not aus unsauberen Quellen schöpfen müssten. Konkrete Zahlen nannte das UN-Büro nicht.

Die bisher in die abgeriegelte Region gebrachten Hilfsgüter reichen derweil nicht ansatzweise aus, um die Bevölkerung zu versorgen. Nach Ansicht von UN-Nothilfekoordinator Martin Griffiths wären dafür pro Tag mindestens 100 Lastwagen nötig. Die 20 Lkw, die den Gazastreifen am Samstag erreicht haben, seien nur ein Tropfen auf dem heißen Stein.

Ihre Ladung entspreche nur etwa vier Prozent der durchschnittlichen täglichen Einfuhren vor Beginn des Kriegs mit Israel. Es handle sich um einen „Bruchteil“ dessen, was nach rund zwei Wochen Blockade der Küstenenklave nötig sei, erklärte das UN-Nothilfebüro (Ocha) am Sonntag.

Ein junger Mann hilft einer Frau aus einem zerstörten Haus in Gaza. Die humanitäre Lage vor Ort verschlimmert sich immer weiter. © AFP | SAID KHATIB

Israel bombardiert „Terrorkomplex“ unter Moschee im Westjordanland

09.48 Uhr: Die israelische Luftwaffe hat nach eigenen Angaben eine Moschee im palästinensisch kontrollierten Westjordanland bombardiert. In der Al-Ansar-Moschee habe sich ein unterirdischer „Terrorkomplex“ der islamistischen Hamas und des „Islamischen Dschihad“ befunden, die einen weiteren Terroranschlag geplant hätten, teilte das Militär in der Nacht zum Sonntag auf Telegram mit.

Die Moschee liegt im palästinensischen Flüchtlingslager Dschenin. Der Rote Halbmond teilte mit, ein Mensch sei bei dem Angriff getötet und drei weitere seien verletzt worden. Das israelische Militär erklärte, die ins Visier Genommenen hätten in den vergangenen Monaten bereits „mehrere Terroranschläge verübt und einen weiteren Terroranschlag vorbereitet“. Die „Terroristen“ seien neutralisiert worden, hieß es weiter.

Die Lage im Westjordanland hat sich seit Beginn des Krieges zwischen Israel und der im Gazastreifen herrschenden islamistischen Hamas am 7. Oktober verschärft. Binnen zwei Wochen wurden nach nicht verifizierten Angaben des Gesundheitsministeriums allein im Westjordanland 90 Palästinenser getötet.

Israels Armeesprecher warnt – Hisbollah zieht Libanon in einen Krieg

08.12 Uhr: Die im Libanon beheimatete islamistische Miliz Hisbollah droht mit ihren Angriffen auf Israel nach Aussagen eines israelischen Armeesprechers den Libanon in einen Krieg zu reißen. „Wir sehen jeden Tag mehr und mehr Angriffe“, erklärte Jonathan Conricus am Sonntagmorgen. Die pro-iranische Hisbollah-Miliz eskaliere die Situation und spiele ein sehr gefährliches Spiel, sagte er weiter und warnte den Libanon mit deutlichen Worten: „Die Hisbollah greift an und zieht den Libanon in einen Krieg hinein, bei dem er nichts gewinnen, aber viel verlieren wird.“

Soldaten der libanesischen Armee stehen an der Grenze zu Israel Wache. Seit den Terrorattacken der islamistischen Hamas auf Israel und den Gegenschlägen der israelischen Armee auf den Gazastreifen kommt es dort regelmäßig zu Zwischenfällen. © DPA Images | Bilal Hussein

USA kündigen mehr militärische Präsenz im Nahen Osten an – Raketenabwehrsystem wird verlegt

05.25 Uhr: Als Reaktion auf die angespannte Lage im Nahen Osten wollen die USA ihre militärische Präsenz in der Region verstärken. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin gab am Samstag (Ortszeit) die Verlegung von Verteidigungssystemen und zusätzlichen Truppen in die „gesamte“ Region bekannt. Wie viele zusätzliche US-Truppen in der Region stationiert werden sollen, war zunächst nicht bekannt.

Fest steht, dass ein Raketenabwehrsystem vom Typ THAAD sowie mehrere Batterien Patriot-Boden-Luft-Raketen in der Region stationiert werden sollen. Die Maßnahme solle der Abschreckung dienen, den Schutz der US-Streitkräfte in der Region erhöhen und zur Verteidigung Israels beitragen, hieß es weiter. Der Pentagon-Chef erklärte, er habe die Entscheidung nach Gesprächen mit US-PräsidentJoe Biden getroffen.

US-Präsident Joe Biden. © AFP | Kent Nishimura

USA: Synagogen-Leiterin in Detroit mit Stichwunden tot aufgefunden

03.53 Uhr: Im US-Bundesstaat Michigan ist die Leiterin einer Synagoge unweit ihres Hauses tot aufgefunden worden. Samantha Woll, Vorsitzende der Isaac Agree Downtown Synagoge, sei am Samstag (Ortszeit) von Rettungskräften „mit mehreren Stichwunden am Körper“ tot aufgefunden worden, erklärte die Polizei. Eine Blutspur führte die Beamten zum nahe gelegenen Haus der 40-Jährigen, „wo sich das Verbrechen vermutlich ereignet hat.“ Das Tatmotiv war laut Polizei noch unklar. Die Polizei bat das FBI um Unterstützung bei den Ermittlungen.

Der Vorfall ereignete sich vor dem Hintergrund zunehmender Spannungen zwischen jüdischen und muslimischen Gemeinden in den USA nach dem Großangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober und den darauffolgenden israelischen Vergeltungsschlägen im Gazastreifen. Polizeichef James White rief zur Geduld auf und warnte vor voreiligen Schlussfolgerungen, bevor „alle verfügbaren Beweise überprüft wurden“.

Von unseren Reportern in Israel

Große Demo gegen Antisemitismus in Berlin geplant

02.46 Uhr: In Berlin soll am Sonntag (14 Uhr) eine Demonstration gegen Antisemitismus und für Israel stattfinden. Zur Kundgebung aufgerufen hat ein breites Bündnis verschiedener Organisationen, beteiligen wollen sich auf Initiative der Deutsch-Israelischen Gesellschaft Parteien und Religionsgemeinschaften genauso wie Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände. Zu Beginn wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Brandenburger Tor eine Ansprache halten.

Im Laufe der Veranstaltung sollen Familienmitglieder von israelischen Geiseln zu Wort kommen. Auch Israels Botschafter in Deutschland, Ron Prosor, soll bei der Veranstaltung sprechen. Zudem ist eine Reihe von Vertretern aus der Bundespolitik, etwa die SPD-Vorsitzende Saskia Esken, der Grünen-Vorsitzende Omid Nouripour und CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann, angekündigt. Für den Berliner Senat will der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) eine Rede halten.

Israel-News vom 21. Oktober: Gewaltsamer Protest zum Nahost-Konflikt – Richterbund für schnelle Strafverfahren

22.00 Uhr: Der Deutsche Richterbund hat die Notwendigkeit schneller Strafverfahren im Fall der zahlreichen Straftaten im Zusammenhang mit den Protesten zum Nahost-Konflikt betont: „Es ist wichtig, dass eine Strafe der Tat nicht irgendwann, sondern möglichst auf dem Fuße folgt, damit sie abschreckend wirkt“, sagte dessen Bundesgeschäftsführer, Sven Rebehn, dieser Redaktion. Strafverfahren wegen antisemitisch motivierter Straftaten würden von der Justiz generell mit höchster Priorität geführt.

In vielen Bundesländern gebe es bereits seit Jahren Leitlinien der Generalstaatsanwaltschaften, die eine einheitliche, zügige Strafverfolgung sicherstellen. Alle gesetzlichen Möglichkeiten, zum Beispiel in beschleunigten Strafverfahren möglichst schnell zu urteilen, würden von den Gerichten auch genutzt.

Rebehn warnte jedoch vor zu hohen Erwartungen an die Justiz: Vereinfachte, besonders beschleunigte Verfahren kämen nach dem Gesetz nur bei einfach gelagerten Sachverhalten mit einer klaren Beweislage infrage. Daran fehle es bei Krawallen oder Angriffen aus Gruppen heraus vielfach. Laut Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) sind bei den Protesten im Zusammenhang mit dem aktuellen Nahost-Konflikt in Deutschland bislang mehr als 1100 Straftaten registriert worden.

UN warnen vor Verschlechterung der humanitären Lage im Gazastreifen

21.47 Uhr: Die humanitären UN-Organisationen warnen nach der ersten Lieferung von Hilfsgütern in den Gazastreifen seit zwei Wochen vor einer weiter drohenden Verschlechterung der Lage dort. Sie forderten am Samstagabend eine Feuerpause und ungehinderten Zugang für humanitäre Helfer und Hilfsgüter. Die Zahl der Todesfälle könne wegen Krankheitsausbrüchen und mangelnder Versorgung sprunghaft steigen, warnten das UN-Welternährungsprogramm (WFP), die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und andere UN-Organisationen.

„Mehr als 1,6 Millionen Menschen brauchen dringend humanitäre Hilfe“, hieß es in ihrem Aufruf. „Es gibt eine alarmierende Sterberate unter Kindern, und ihnen wird das Recht auf Schutz, Essen, Wasser und Gesundheitsversorgung verwehrt.“

Israel will Luftangriffe auf Gazastreifen ab sofort verstärken

20.26 Uhr: Israel will seine Luftangriffe auf den Gazastreifen ab sofort verstärken. „Von heute an verstärken wir die Angriffe“, sagte Armeesprecher Daniel Hagari am Samstagabend auf einer Pressekonferenz. Damit solle der Druck auf die radikale Palästinenserorganisation Hamas erhöht werden.

„Wir müssen in die nächste Phase des Krieges unter bestmöglichen Bedingungen eintreten“, sagte Hagari. Zugleich bereitet die israelische Armee eine Bodenoffensive vor.

Nach einem israelischen Luftangriff steigt über dem nördlichen Gazastreifen Rauch auf. © AFP | ARIS MESSINIS

Berichte: Mehr als 1000 der Todesopfer in Israel Zivilisten

19.45 Uhr: Von den seit dem Terrorangriff der Hamas getöteten Menschen in Israel sind 1033 Zivilisten. Das meldeten israelische Medien unter Berufung auf die israelische Polizei am Samstag. Von den zivilen Opfern sei bislang gut ein Viertel noch nicht identifiziert worden. Aufgrund der schweren Verbrennungen und Schändungen der Getöteten sei dies oftmals schwierig, hieß es in dem Bericht weiter. Nach Armeeangaben starben zudem 307 Soldaten. Beide Zahlen zusammen gerechnet ergibt 1340 Tote. Laut Israels Gesundheitsministerium starben jedoch mindestens 1400 Menschen. Warum die Zahlen voneinander abweichen, blieb zunächst unklar.

Bis zu 100.000 Menschen protestieren in London für Palästinenser

18.22 Uhr: Zehntausende Menschen haben sich am Samstag in London an einer pro-palästinensischen Demonstration beteiligt. Nach Schätzungen der Metropolitan Police kamen bis zu 100.000 Menschen zusammen. Die Demonstration sollte durchs Regierungsviertel führen. Fotos zeigten Menschen mit palästinensischen Flaggen. Auf Schildern war beispielsweise zu lesen „Stop the War on Gaza“ („Stoppt den Krieg gegen Gaza“) und „Free Palestine“ („Freies Palästina“ oder „Befreit Palästina“).

Einige Demonstranten im Stadtzentrum hätten die Parole „From the River to the Sea, Palestine will be free“ skandiert, meldete die Nachrichtenagentur PA. Innenministerin Suella Braverman hatte den Slogan als antisemitisch kritisiert und erklärt, er werde von vielen als Aufruf zur Zerstörung Israels verstanden. Der Spruch beziehe sich auf das Gebiet Israels vom Fluss Jordan bis zum Mittelmeer. Nach PA-Angaben baten jüdische Organisationen die Justiz, klarzustellen, ob das Rufen des Spruchs strafbar ist.

Bis zu 100.000 Menschen haben am Samstag in London für die Palästinenser demonstriert. © AFP | Henry Nicholls

Wieder Raketenalarm in Tel Aviv und im Zentrum Israels

15.52 Uhr: Militante Palästinenser im Gazastreifen haben am späten Samstagnachmittag erneut Raketen auf Tel Aviv und das Zentrum Israels abgefeuert. Es wurde Raketenalarm ausgelöst, wie die Armee mitteilte. Im Zentrum von Tel Aviv waren zwei Explosionen zu hören.

Unterdessen wurden auch aus dem Libanon mehrere Raketen in Richtung Israel geschossen. Israel reagierte mit Gegenangriffen. Die israelische Armee meldete, sie habe zwei „Terrorzellen“ im Süden des Nachbarlands angegriffen. Dabei habe es „Treffer“ gegeben, teilte das Militär am Samstag mit. Ob es Tote oder Verletzte im Libanon gab war zunächst unklar.

Israelische Medien meldeten unter Berufung auf den Rettungsdienst Magen David Adom zwei Verletzte durch Granatsplitter. Die beiden 35 Jahre alten thailändischen Staatsgangehörigen wurden den Angaben nach in ein Krankenhaus gebracht.

Israelisch-kanadische Friedensaktivistin wohl unter Hamas-Geiseln

15.46 Uhr: Unter den mehr als 200 Geiseln im Gazastreifen wird auch eine israelisch-kanadische Friedensaktivistin vermutet. Vivian Silver werde seit zwei Wochen vermisst, bestätigte ihr Sohn Yonatan Zeigen am Samstag. Er gehe davon aus, dass die 74-Jährige aus dem Kibbuz Beeri im Gazastreifen festgehalten werde. „Wir waren noch in Kontakt, bis die Bewaffneten sie mitnahmen.“

Ein Helfer in einem zerstörten Haus im Kibbuz Beeri nahe der Grenze nach Gaza. © AFP | RONALDO SCHEMIDT

Silver ist als Aktivistin der Organisation Women Wage Peace bekannt. Sie gehörte nach Angaben ihres Sohns auch zu Freiwilligen, die seit Jahren kranke Kinder aus Gaza an der Grenze abholten und zur Behandlung in israelische Krankenhäuser fuhr. „Die Humanistin Vivian, friedliebend, entschlossen, weise und standhaft“, schrieb die Friedensorganisation auf ihrer Webseite. „Sie ist jetzt eine Geisel.“

Israel setzt Vorbereitungen für Bodenoffensive in Gaza fort

15.33 Uhr: Die israelische Armee setzt nach eigenen Angaben die Vorbereitungen für die „nächste Phase des Kriegs“ im Gazastreifen fort. Dies schließe auch Einsätze am Boden ein, hieß es am Samstag in einer Mitteilung des Militärs. „In den vergangenen Tagen sind Pläne zur Ausweitung der operativen Einsätze gebilligt worden“, hieß es weiter. Einheiten der Armee seien vor Ort stationiert und trainierten gemäß den gebilligten Plänen. Kommandeur Or Volozhinsky von der 188. Panzerbrigade sagte den Angaben zufolge: „Wir werden mit Kampfgeist und Entschlossenheit das erreichen, was notwendig ist, um unserem Volk für viele Jahre Sicherheit zu bringen.“

Israelische Soldaten patrouillieren nach dem Hamas-Anschlag in dem israelischen Kibbuz Kissufim. © DPA Images | Ilia Yefimovich

Baerbock: Zwischen Terroristen und Zivilbevölkerung unterscheiden

15.15 Uhr: Außenministerin Annalena Baerbock hat Israel volle Solidarität im Kampf gegen den Hamas-Terror zugesichert, die internationale Gemeinschaft aber zugleich zu mehr Unterstützung für die notleidende Bevölkerung im Gazastreifen aufgerufen. „Für Deutschland ist die Sicherheit des Staates Israel nicht verhandelbar“, sagte die Grünen-Politikerin am Samstag beim Nahost-Gipfel in der ägyptischen Hauptstadt Kairo. „Klar ist auch, dass die Täter dieses Terrors nicht für das palästinensische Volk sprechen. Sie sprechen nur für sich selbst. Sie sprechen die Sprache des Terrors.“

Baerbock rief dazu auf, „jederzeit zwischen Terroristen und der Zivilbevölkerung zu unterscheiden.“ Hass dürfe nicht geschürt werden, denn genau das wollten die Hamas und deren Unterstützer, um eine weitere regionale Eskalation zu erreichen. „Dieser Terrorplan darf nicht aufgehen“, sagte die Bundesaußenministerin. Der Kampf gegen die Hamas müsse mit größtmöglicher Rücksichtnahme auf die humanitäre Lage geführt werden, forderte die Ministerin.

Außenministerin Annalena Baerbck spricht beim Nahost-Gipfel in Kairo. © AFP | KHALED DESOUKI

Nach israelischen Angaben rund 700.000 Menschen in den Süden Gazas geflohen

14.45 Uhr: Nach den Evakuierungsaufrufen an die Zivilbevölkerung im nördlichen Gazastreifen sind nach israelischen Militärangaben rund 700.000 Palästinenser in den Süden des Küstenstreifens geflohen. Armeesprecher Daniel Hagari sagte am Samstag, man rufe die in der Stadt Gaza und im Norden des Palästinensergebiets verbliebenen Zivilisten dazu auf, sich zu ihrem eigenen Schutz ebenfalls in das Gebiet südlich von Wadi Gaza zu bewegen.

Israel werde die Angriffe auf Hamas-Ziele im nördlichen Abschnitt des Gazastreifens noch verstärken, kündigte Hagari an. „Wir werden weiter Ziele angreifen, die eine Gefahr für Bodentruppen in den nächsten Kriegsphasen darstellen könnten.“ Die Angriffe richteten sich gegen militärische Ziele und Regierungseinrichtungen der Hamas.

Nach UN-Angaben sind angesichts der heftigen Luftangriffe Israels bereits etwa 1,4 Millionen Menschen im Gazastreifen aus ihren Häusern vertrieben. Mehr als 544.000 von ihnen hätten in Einrichtungen des Palästinenserhilfswerks UNRWA Schutz gesucht. Andere kamen demnach bei Familie oder Freunden unter.

Palästinenserpräsident Abbas: „Werden niemals unser Land verlassen“

12.50 Uhr: Die palästinensische Bevölkerung wird nach Worten von Palästinenserpräsident Mahmud Abbas im Nahost-Krieg bis zum Schluss ausharren. „Wir werden niemals gehen. Wir werden niemals unser Land verlassen. Wir werden aufrecht auf unserem Land stehen bis zum Ende“, sagte Abbas beim Gipfeltreffen zum Konflikt in Kairo am Samstag. Das „wehrlose palästinensische Volk“ müsse jetzt einen heftigen Krieg durchstehen. „Der Strudel der Gewalt erneuert sich ständig, weil es an Rechten für die Palästinenser mangelt und diese vernachlässigt werden.“

An dem Gipfel nehmen auf Einladung Ägyptens mehrere Staats- und Regierungschefs der Nahostregion sowie Vertreter der UN und westlichen Staaten teil. Darunter sind UN-Generalsekretär António Guterres, Palästinenser-Präsident Mahmud Abbas, Jordaniens König Abdullah II. sowie EU-Ratspräsident Charles Michel. Für Deutschland nimmt Außenministerin Annalena Baerbock teil. Israel ist nicht dabei. Ägypten hat in dem Konflikt eine wichtige Vermittlerrolle.

Palästinenserinnen trauern in Khan Yunis um ihre Angehörigen, die bei einem israelischen Luftangriff getötet wurden. © Abed Rahim Khatib/dpa | Unbekannt

Israelischer Botschafter macht Hamas klare Kampfansage

12.25 Uhr: Der isrealische Botschafter in Deutschland, Ron Prosor, hat ein weiterhin hartes Vorgehen gegen die im Gazastreifen herrschende Hamas angekündigt. „Wir werden die Infrastruktur der Hamas völlig zerstören. Wir werden die Führung der Hamas eliminieren“, sagte Prosor am Samstag in Braunschweig. Es stehe ein langer Krieg bevor, für den einzig die Hamas verantwortlich sei, sagte er beim Deutschlandtag der Jungen Union.

Die Bevölkerung müsse von der Hamas befreit werden, sagte Prosor. „In verschiedenen Fällen ist die Hamas schlimmer als der Islamische Staat, damit ist es eine Gefahr für uns alle, nicht nur für Israel“, sagte er weiter. „Die Hamas hat diesen Krieg gewollt und ihn uns aufgezwungen“, sagte Prosor.

Mit Blick auf Ausschreitungen bei pro-palästinensischen Kundgebungen auf den Straßen sagte Prosor: „Hamas-Anhänger sind das trojanische Pferd der deutschen Demokratie. Sie missbrauchen sie jeden Tag“. Dagegen müsse jetzt etwas getan werden.

Zentralrat der Juden sieht jüdisches Leben in Deutschland zunehmend bedroht

11.33 Uhr: Der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, warnt vor einer zunehmenden Bedrohung jüdischen Lebens in Deutschland. Die Bedrohung habe zugenommen, „denn der Antisemitismus im Land hat insgesamt zugenommen“, sagte Schuster der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeit“. Dabei sei das Problem des Antisemitismus auch unter muslimischen Einwanderern „offensichtlich groß“. Die gefährlichste Form des Judenhasses in Deutschland sei aber der rechtsextreme Antisemitismus.

Arabischstämmige Menschen, die nach Deutschland kämen, hätten in den Schulen ihrer Heimat jeden Tag israelfeindliche Zerrbilder gelehrt bekommen, sagte Schuster. Sie hörten auch zu Hause nichts anderes. „Diesen Menschen fällt es wohl erst einmal schwer, sich von dieser Sicht auf Israel und die Juden zu lösen.“ Umso wichtiger sei es, „dass man hier auf die Menschen einwirkt, schon in den Integrationskursen“.

15.10.2023, Bayern, Bad Windsheim: Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland. Foto: Pia Bayer/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ © DPA Images | Pia Bayer

Israel bestätigt Tod eines Soldaten bei Beschuss aus dem Libanon

10.19 Uhr: Die israelische Armee hat den Tod eines Soldaten an der Grenze zum Libanon bestätigt. Der 22-jährige Oberfeldwebel der Reserve sei am Freitag während eines Angriffs aus dem Libanon mit einer Panzerabwehrrakete getötet worden, erklärte das Militär am Samstag.

Seit den verheerenden Terrorattacken der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas auf Israel am 7. Oktober und den Gegenschlägen Israels auf den Gazastreifen kommt es regelmäßig zu Zwischenfällen an der Grenze zwischen Israel und dem Libanon. Dabei gab es auf beiden Seiten bereits Tote.

Sprengsatz nahe der israelischen Botschaft in Zypern explodiert

10.17 Uhr: Nahe der israelischen Botschaft in Zyperns Hauptstadt Nikosia ist ein kleiner Sprengsatz explodiert, der keinen Schaden anrichtete. Die Polizei nahm vier Männer im Alter zwischen 17 und 21 Jahren in Gewahrsam, wie der zyprische Rundfunk unter Berufung auf die Behörden berichtete. Der Sprengsatz sei von geringer Leistung gewesen. Er explodierte demnach am frühen Samstagmorgen rund 30 Meter vom Eingang der Botschaft entfernt.

Der Sprengsatz bestand aus einem metallischen Gegenstand, der mit Material gefüllt war, das auch für Feuerwerk benutzt wird, wie es in Berichten zyprischer Medien hieß. Die vier in Gewahrsam genommenen Männer sollen aus Syrien stammen, berichteten örtliche Medien weiter.

Grenze geöffnet – erste Hilfslieferungen in den Gazastreifen laufen an

9.26 Uhr: Erste Hilfslieferungen in den Gazastreifen sind angelaufen. Einige Lastwagen fuhren am Samstag von Ägypten in den palästinensischen Bereich des Grenzübergangs Rafah, wie auf Bildern im ägyptischen Fernsehen zu sehen war. Demnach sollen Güter von 20 Lastwagen mit Arzneimitteln in den Gazastreifen geliefert werden.

Israel ruft Bürger zum Verlassen von Ägypten und Jordanien auf

9.02 Uhr: Israel hat seine Staatsbürger aus Sorge vor Vergeltungsangriffen wegen des Gaza-Kriegs dazu aufgerufen, die arabischen Nachbarländer Ägypten und Jordanien umgehend zu verlassen. Das israelische Außenministerium veröffentlichte am Samstag eine entsprechende Empfehlung des Nationalen Sicherheitsstabs. Die Alarmstufe für die Länder sei auf die höchste Warnstufe (hohe Bedrohung) erhöht worden. Dies schließe auch die Sinai-Halbinsel ein, ein beliebtes Tourismusziel für viele Israelis.

Für Marokko gelte wie für Jordanien und Ägypten die Empfehlung, auf nicht essenzielle Reisen dorthin zu verzichten. Eine Reisewarnung gelte auch für andere Länder der Region wie die Türkei sowie die Golfstaaten und andere muslimische Länder.

„In den letzten Tagen gibt es eine weitere erhebliche Verschärfung der Proteste gegen Israel in verschiedenen Ländern, vor allem in arabischen Staaten im Nahen Osten“, hieß es in der Mitteilung. Es gebe auch „Feindseligkeit und Gewalt gegen israelische und jüdische Symbole“. Außerdem hätten islamistische Kräfte weltweit ihre Rhetorik verschärft und zu weltweiten Anschlägen auf Israelis und Juden aufgerufen.

Berichte über die Räumung der israelischen Botschaften in Ländern wie Ägypten und Jordanien in den letzten Tagen wollte das Außenministerium nicht kommentieren.

Israel-Flaggen geschändet – NRW-Innenminister warnt vor „toxischer Gefahr“

7.15 Uhr: Landesinnenminister Herbert Reul (CDU) ist besorgt über Anzeichen von Israelfeindlichkeit auch in Nordrhein-Westfalen. „Der Judenhass, den wir gerade auf unseren Straßen und Plätzen sehen, muss uns wachrütteln“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf.

„Es sind nicht nur die hasserfüllten skandierenden Menschen auf den Demonstrationen, die fassungslos machen. Vor allem die Israel-Feindlichkeit im Kleinen entwickelt sich zu einer toxischen Gefahr“, mahnte er. Fahnendiebstähle oder Sachbeschädigungen seien klare Beweise dafür. „Wir als Gesellschaft müssen dem entschieden entgegentreten.“

Seit der Terror-Attacke der Hamas auf Israel am 7. Oktober sind allein in NRW 30 israelische Flaggen entwendet worden (Stand: 20. Oktober), wie das Innenministerium auf Anfrage berichtete.

Eine israelische Flagge weht am Fahnenmast. © Martin Schutt/dpa/Symbolbild | Unbekannt

Biden nennt Annäherung zwischen Israel und Saudi-Arabien Grund für Angriff der Hamas

6.11 Uhr: US-Präsident Joe Biden sieht eine mögliche Annäherung zwischen Israel und Saudi-Arabien als „einen der Gründe“ für den Großangriff der Hamas auf Israel vor zwei Wochen. „Einer der Gründe, weshalb die Hamas gegen Israel vorgegangen ist, war, dass sie wussten, dass ich mich mit den Saudis zusammensetzten wollte“, sagte Biden am Freitag (Ortszeit) bei einer Wahlkampfveranstaltung. „Die Saudis wollten Israel anerkennen, den Nahen Osten vereinen“, erklärte der US-Präsident.

Nachdem sich Israel und Saudi-Arabien Jahrzehntelang feindlich gegenüberstanden, hatten sich zuletzt die Anzeichen einer Annäherung verstärkt. Der saudi-arabische Kronprinz Mohamed bin Salman sagte im vergangenen Monat im US-Fernsehsender Fox, Saudi-Arabien und Israel kämen einer Normalisierung ihrer Beziehungen „jeden Tag ein Stück näher“. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu erklärte, beide Länder stünden „an der Schwelle“ zu einem „historischen Frieden“.

Zentralrat der Muslime mahnt friedliche Demonstrationen an

4.50 Uhr: Der Zentralrat der Muslime mahnt pro-palästinensische Demonstranten in Deutschland zur Zurückhaltung. „Ich mache mir wirklich große Sorgen“, sagte der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime in Deutschland, Aiman Mazyek, am Freitagabend in den ARD-„Tagesthemen“. Auf den Straßen seien derzeit Hass, Gewalt und Antisemitismus zu erleben. „An dieser Stelle verurteile ich das ganz klar und deutlich“, betonte Mazyek. „Ich appelliere auch insbesondere an die Muslime, gerade an Demonstrationen, sich jetzt zurückhaltend zu beteiligen und auch genau hinzuschauen, wer die Betreiber sind.“

Eine Alternative seien zum Beispiel Friedensgebete. Es sei allerdings auch wichtig, dass Menschen, die zum Beispiel Angehörige im Gazastreifen verloren hätten, ihre Trauer zum Ausdruck bringen könnten, sagte Mazyek.

In den vergangenen Tagen war es mehrfach zu Ausschreitungen bei pro-palästinensischen Demonstrationen gekommen. „Ich verhehle nicht, dass es auch Muslime gibt, die antisemitisch sind, und das müssen wir bekämpfen“, sagte der Zentralrats-Vorsitzende. Jede Form von Antisemitismus oder Rassismus sei eine Sünde im Islam. „Gerade wir als deutsche Muslime haben eine besondere Verantwortung, auch gegenüber Juden und Israel.“

Rotes Kreuz transportiert freigelassene Geiseln nach Israel

3.14 Uhr: Die beiden von der islamistischen Hamas im Gazastreifen freigelassenen Geiseln sind am Freitag mit Hilfe des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) nach Israel gebracht worden. „Die Freilassung der beiden Geiseln ist ein Hoffnungsschimmer“, teilte IKRK-Chefin Mirjana Spoljaric am Freitagabend in Genf mit. Die Freilassung der beiden US-Amerikanerinnen wurde durch Vermittlung der Regierung von Katar ermöglicht, wie US-Außenminister Antony Blinken sagte.

Das IKRK ist im Rahmen des humanitären Völkerrechts beauftragt, sich um das Wohlergehen von Gefangenen zu kümmern. Es ist eine strikt neutrale Organisation, die stets Kontakt zu allen Konfliktparteien hält.

Israel-News vom 20. Oktober: Erste Bilder von US-Geiseln in Freiheit

22.50 Uhr: In den israelischen Medien kursieren die ersten Bilder von den freigelassenenen US-Geiseln, die auch im sozialen Netzwerk X verbreitet wurden. Die Amerikanerin Judith Raanan und ihre Tochter Natalie wurden aus der Hamas-Gefangenschaft entlassen und den israelischen Sicherheitskräften übergeben. Zuvor hatte US-Präsident Joe Biden Katar und Israel für ihre gemeinsamen Anstrengungen zur Freilassung der Geiseln gedankt.

„Solidarität muss sich auch gesetzgeberisch zeigen“

22.01 Uhr: In einem gemeinsamen Vorstoß fordern der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, und die Unabhängige Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung, Ferda Ataman, effektivere Gesetze zur Bekämpfung von Antisemitismus in Deutschland: Die Diskriminierungsverbote würden derzeit etwa nicht gelten, wenn Juden aufgrund ihrer israelischen Staatsangehörigkeit benachteiligt würden, sagte Ataman unserer Redaktion.

Arabische Airlines dürften israelische Fluggäste in Deutschland ganz legal von Flugreisen abweisen. Anders als in anderen EU-Ländern sei eine solche Diskriminierung aufgrund der Staatsangehörigkeit in Deutschland bislang legal. „Die Bundesregierung sollte im Antidiskriminierungsgesetz ein Verbot der Diskriminierung wegen der Staatsangehörigkeit durchsetzen“, forderte Ataman. „Das würde helfen, besser gegen israelbezogenen Antisemitismus vorzugehen.“

„Solche und ähnliche Fälle schaden dem Vertrauen von Jüdinnen und Juden in den deutschen Staat, sie schaden dem Ansehen Deutschlands und sind untragbar“, ergänzte Klein. Parteiübergreifende Demonstrationen und Solidaritätsbekundungen seien wichtig, Solidarität müsse sich aber auch gesetzgeberisch zeigen. „Mit der Umsetzung dieses Vorschlags könnte der Deutsche Bundestag die in den vergangenen Tagen gezeigte beeindruckende parteiübergreifende Solidarität mit Israel in konkretes Handeln umsetzen“, so Klein.

Netanjahu bestätigt Freilassung von zwei Frauen

21.08 Uhr: Israel hat die Freilassung von zwei Geiseln der islamistischen Hamas im Gazastreifen bestätigt. Ein Vertreter des israelischen Militärs habe die beiden Frauen am Freitag an der Grenze zum Gazastreifen empfangen, teilte das Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu mit. Es geht um zwei amerikanische Frauen.

Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu verkündet die Freilassung von US-Geiseln © DPA Images | Miriam Alster

Hamas meldet Freilassung von zwei US-Geiseln

19.09 Uhr: Die radikalislamische Hamas hat nach eigenen Angaben zwei US-Geiseln freigelassen. „Als Reaktion auf die katarischen Bemühungen haben die Al-Kassam-Brigaden zwei US-Bürger (eine Mutter und ihre Tochter) aus humanitären Gründen freigelassen“, teilte die im Gazastreifen herrschende Hamas am Freitag im Onlinedienst Telegram mit.

Lufthansa sagt weitere Linienflüge nach Israel ab

18.45 Uhr: Wegen der unsicheren Lage im Gaza-Krieg hat die Lufthansa weitere Flüge nach Israel und in den Libanon abgesagt. Die regulären Flüge von und nach Tel Aviv und Beirut sämtlicher Gesellschaften der Gruppe blieben aus Sicherheitsgründen bis einschließlich 31. Oktober ausgesetzt, teilte das Unternehmen am Freitag in Frankfurt mit. Man beobachte die Lage weiterhin intensiv und stehe im engen Kontakt mit den Behörden.

Steinmeier spricht am Sonntag auf Solidaritätskundgebung in Berlin

18.00 Uhr: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird am Sonntag in Berlin auf der Kundgebung „Gegen Terror, Hass und Antisemitismus – Solidarität für Israel“ sprechen. Die Kundgebung, die von einem breiten Bündnis getragen wird, findet am Sonntag um 14 Uhr am Brandenburger Tor statt. Steinmeier hatte am Feitag alle Menschen in Deutschland zum Schutz jüdischen Lebens aufgerufen. „Jeder, der hier lebt, muss Auschwitz kennen und die Verantwortung begreifen, die daraus für unser Land erwächst“, sagte er am Freitag vor einem Treffen mit Angehörigen der von der Terrororganisation Hamas nach Gaza verschleppten Menschen in Schloss Bellevue.

Nahost-Gipfel in Kairo berät über Gaza-Krieg

17.48 Uhr: Zwei Wochen nach Beginn des Gaza-Kriegs treffen sich am Samstag in Kairo auf Einladung Ägyptens zahlreiche Staats- und Regierungschefs der Nahostregion sowie Vertreter der UN und westlicher Staaten. Zu dem „Gipfel für den Frieden“ werden neben Staatschef Abdel Fattah al-Sisi unter anderem UN-Generalsekretär António Guterres, Palästinenser-Präsident Mahmud Abbas, Jordaniens König Abdullah II. sowie EU-Ratspräsident Charles Michel und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan erwartet.

Ebenfalls teilnehmen wollen der Emir von Katar, Tamim bin Hamad Al Thani, der saudi-arabische Kronprinz Mohammed bin Salman sowie die Außenministerinnen und Außenminister aus Deutschland, Großbritannien und Frankreich sowie der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell. Auch Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa kommt nach Kairo.

Außenministerin Annalena Baerbock erhofft sich nach eigenen Worten von dem Gipfel ein Signal gegen eine regionale Ausweitung des Gaza-Kriegs. Es gehe dort darum, wie man nach dem Großangriff der Hamas auf Israel und der Abriegelung des Gazastreifens „einen Flächenbrand verhindern kann, wie man die zivile Katastrophe abwenden kann“, sagte die Grünen-Politikerin .Israel ist nicht dabei. Ein Sprecher des Außenministeriums sagte, man sei nicht eingeladen und werde auch nicht teilnehmen.

Faeser: Über 1100 Straftaten bei Protesten zum Nahost-Konflikt registriert

17.33 Uhr: Bei den Protesten zum Nahost-Konflikt sind in Deutschland bislang mehr als 1100 Straftaten registriert worden. Dies gab Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) am Freitag in Wiesbaden bekannt. Es handle sich um vorläufige Zahlen, vielerorts liefen Ermittlungsverfahren. Sie mahnte eine rasche Verurteilung der Täter an. „Die Strafverfolgung muss auf dem Fuß folgen“, betonte Faeser. Allein in Berlin habe es hunderte vorläufige Festnahmen gegeben, mehr als 100 Polizeikräfte seien in der Stadt verletzt worden.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD). © Bernd von Jutrczenka/dpa | Unbekannt

Die Innenministerin sprach sich zudem für weitere Versammlungsverbote aus - „um Terrorpropaganda und Gewalt zu verhindern“. Bislang seien in diesem Kontext 46 solche Verbote verhängt worden. Laut Faeser gab es seit den Terrorangriffen der Hamas auf Israel am 7. Oktober insgesamt schon 211 pro-israelische und 129 pro-palästinensische Veranstaltungen.

Die Ministerin will zudem „aufenthaltsrechtliche“ Konsequenzen durchsetzen: „Wenn wir Hamas-Anhänger ausweisen können, dann müssen wir das auch tun.“ Das Bundeskriminalamt (BKA) werde weiter die Online-Kanäle der Hamas und ihrer Unterstützer sperren, auch werde die islamistische Szene noch stärker in den Fokus genommen.

Mehrzahl der Geiseln laut israelischer Armee am Leben

16.15 Uhr: Israels Armee geht eigenen Angaben zufolge davon aus, dass die meisten der mehr als 200 in den Gazastreifen verschleppten Geiseln noch am Leben sind. Das teilte das Militär am Freitag mit. Woher die Informationen stammen, sagte die Armee nicht.

Offiziellen Angaben zufolge haben Terroristen auf Geheiß der im Gazastreifen herrschenden Hamas nach dem Massaker am 7. Oktober mindestens 203 Menschen aus Israel in den Küstenstreifen verschleppt. Darunter sind nach Armeeangaben von Freitag mehr als 20 Kinder und Jugendliche. Zwischen zehn und 20 Geiseln seien ältere Menschen ab 60. Seit den Terroranschlägen gelten demnach noch 100 bis 200 Menschen als vermisst.

Eine Frau hält, während einer Demonstration, ein Schild neben einer Wand mit Fotos von Israelis, die im Gazastreifen gefangen gehalten werden. Nach Angaben der israelischen Armee entführte die Hamas etwa 150 Menschen in den Gazastreifen. © DPA Images | Petros Giannakouris

Biden bittet US-Kongress um rund 14,3 Milliarden Dollar für Israel

16.02 Uhr: US-Präsident Joe Biden ersucht den Kongress um mehr als 75 Milliarden Dollar zur Unterstützung Israels und der Ukraine. Das Weiße Haus legte am Freitag einen Antrag für Finanzmittel im Umfang von insgesamt 105 Milliarden Dollar (knapp 100 Milliarden Euro) vor, der auch zusätzliche Gelder für den US-Grenzschutz umfasst. Für die Ukraine sind 61,4 Milliarden Dollar vorgesehen, für Israel 14,3 Milliarden Dollar.

Allerdings ist der US-Kongress derzeit angesichts eines Machtkampfs der Republikaner im Repräsentantenhaus gelähmt. Unklar ist deswegen, ob und wann die Mittel gebilligt werden.

Neue Gefechte an israelisch-libanesischer Grenze

15.58 Uhr: An der israelisch-libanesischen Grenze ist es erneut zu Gefechten gekommen. Nach Angaben der israelischen Armee vom Freitag hätten sich drei Hisbollah-Kämpfer im Grenzgebiet aufgehalten, woraufhin die Armee mit Angriffen aus der Luft reagierte. Israelische Scharfschützen hätten außerdem auf bewaffnete Männer geschossen, die im Grenzgebiet identifiziert wurden.

Es seien zudem mindestens 20 Abschüsse aus dem Libanon auf israelisches Gebiet registriert worden, darunter seien auch Panzerabwehrraketen gewesen. Das israelische Militär reagierte nach eigenen Angaben mit Artillerie. Die Schiitenmiliz Hisbollah erklärte, Lenkflugkörper auf israelisches Gebiet abgefeuert zu haben.

Das Israel-Blog der vergangenen Tage finden Sie hier.

