Berlin. Sahra Wagenknecht gründet ihre neue Partei. Welche Rolle ihr Partner Oskar Lafontaine dabei für sich sieht, hat er jetzt bekanntgegeben. Der 80-Jährige sieht außerdem ein großes Potential bei einer bestimmten Wählergruppe.

Unterdessen rumort es weiter kräftig in der Ampel-Koalition, unter anderem beim Thema Migration. Die FDP-Spitze sieht sich zudem mit internen Querelen konfrontiert: In einem „Wendepapier“ fordern 26 Landes- und Kommunalpolitiker die Parteiführung auf, nach anderen Koalitionspartnern zu suchen. Ein Aus der Ampel-Koalition kommt für FDP-Chef und Bundesfinanzminister Christian Lindner nicht in Frage, aber er dringt auf Kurskorrekturen.

Politik News vom 1. November: Lafontaine äußert sich zu eigener Rolle in Wagenknecht-Partei

6.17 Uhr:Oskar Lafontaine sieht die Nichtwähler als wichtige Zielgruppe der geplanten neuen Partei seiner Frau Sahra Wagenknecht. „Ich glaube, dass vor allem diejenigen, die seit Jahren nicht zur Wahl gehen, davon angesprochen werden“, sagte der frühere Linken-Politiker an seinem Wohnort im saarländischen Merzig der Deutschen Presse-Agentur. „Ich unterstütze das Projekt, weil es politisch notwendig ist.“

Viele Wähler fühlten sich von den Parteien im Bundestag nicht mehr vertreten. „Das sieht man auch daran, dass die Wahlenthaltung in den letzten Jahren immer weiter gestiegen ist“, sagte Lafontaine. Die neue Partei, die Anfang 2024 gegründet werden solle, werde „vor allem bei den Nichtwählern und denen, die nur zähneknirschend ihre Stimme abgeben, sehr viel Zustimmung finden“, meinte er. „Und ansonsten quer durch die Parteien.“

Die Notwendigkeit der Partei zeige sich auch daran, „dass oft nur aus Protest AfD gewählt wird“, sagte der Saarländer. Es seien die „Themen des Alltags“, die sich auf „Ängste und Nöte“ der Menschen bezögen – und die die jetzigen Parteien nicht abdeckten. Es gebe aktuell keine Partei, die sich angemessen um die Interessen „der kleinen Leute“ – etwa Rentner und Arbeitnehmer mit geringem Einkommen – kümmere.

Die Resonanz auf die entstehende Partei sei „beachtlich“, sagte Lafontaine. Nun beginne die Organisation: „Die Strukturen sind im Entstehen.“ Wie in allen anderen Parteien müsse es Landesverbände geben. Er selbst werde in der neuen Partei „keine Funktion“ übernehmen. „Ich bleibe in der zweiten Reihe.“ Lafontaine war 2022 aus der Linkspartei ausgetreten, die er 2007 mitgegründet hatte.

„Wir brauchen niedrigere Energiepreise für Bürger und Wirtschaft“, forderte er. Statt russisches Öl und Gas über Indien und Belgien zu kaufen, sollte es Deutschland wieder direkt aus Russland beziehen. „Wir brauchen bessere Renten. Ein Durchschnittsrentner hat in Österreich 600 bis 800 Euro mehr als in Deutschland.“ Und: „Wir brauchen einen Mindestlohn von 14 Euro, ein Programm zum kommunalen, sozialen Wohnungsbau und die Wiederaufnahme der Ost- und Entspannungspolitik, damit der Ukraine-Krieg nicht auf ganz Europa übergreift.“

Wagenknecht hatte Anfang vergangener Woche ihren Austritt aus der Linken und Pläne für die Gründung einer neuen Partei bekannt gegeben. Zunächst soll der Verein „Bündnis Sahra Wagenknecht“ Spenden dafür sammeln. Die Gründung der Partei ist für Januar vorgesehen.

Politik News vom 31. Oktober: Heil dringt auf Absicherung des Rentenniveaus

19.57 Uhr: Die Renten sollen ab Juli 2024 bundesweit einheitlich um 3,5 Prozent steigen. Das berichtet die „Bild“-Zeitung und bezieht sich auf den Rentenversicherungsbericht (RVB) der Bundesregierung.

Doch das Rentenniveau droht zu sinken. Das Niveau von 48 Prozent (Verhältnis Rentenhöhe zum durchschnittlichen Arbeitnehmereinkommen) ist dem Bericht zufolge nur bis 2025 gesetzlich gesichert.

Laut „Bild“ mahnt Sozialminister Hubertus Heil (SPD) in einem Begleitschreiben an, dass die Ampel ihre Rentenversprechen aus dem Koalitionsvertrag zügig umsetzen müsse. Dort heißt es, das Rentenniveau von 48 Prozent solle für heutige und künftige Rentenbezieherinnen und Rentenbezieher dauerhaft gesichert werden.

Brandbrief aus der FDP-Basis: Aus für die Ampel

18.59 Uhr: 26 Landes- und Kommunalpolitiker der FDP fordern laut einem ZDF-Bericht vom Parteivorstand und von ihrer Bundestagsfraktion, ein Ende der Ampel-Regierung zu erwägen. Mit ihrer Zustimmung zum Heizungsgesetz und zum Atomausstieg hätten sich die Liberalen bis zur Unkenntlichkeit verbogen.

Die FDP werde als Partei wahrgenommen, die sich zum Komplizen einer Politik gemacht habe, die von 70 Prozent der Bevölkerung abgelehnt werde. Die Unterzeichner kritisieren „Weltrettungsphantasien“ und eine „schulmeisternde Außenpolitik“. Die FDP nehme sehenden Auges in Kauf, dass ihr politisches Erbe von „Partnern“ beschädigt werde.

In einem Brandbrief ist von einer „existenziellen Katastrophe für den Liberalismus in Deutschland“ die Rede. Die Unterzeichner kommen unter anderem aus Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz und Bayern.

Es ist nicht zu erwarten, dass FDP-Chef Christian Lindner ihrem Rat folgen wird. Er will sich vorerst keine neuen Koalitionspartner suchen, wie er in der „Rheinischen Post“ klarstellte. Er stehe zu den Kompromissen und Entscheidungen der Ampel. Solange das möglich sei, werde er der Ampel die Treue halten.

Karlsruher Urteil zu Strafverfolgung unterschiedlich bewertet

13.53 Uhr: Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Wiederaufnahme von Mordverfahren ist von den politischen Parteien unterschiedlich aufgenommen worden. Die Union bedauerte das Urteil und sprach von einer „bitteren Entscheidung“ für die Angehörigen von Mordopfern. Die FDP lobte eine Stärkung des Rechtsstaats.

Der Zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts hatte am Dienstag entschieden, dass freigesprochene Verdächtige nicht allein wegen neuer Beweise noch einmal für dieselbe Tat angeklagt werden können. Die von der großen Koalition 2021 beschlossene Regelung zur Wiederaufnahme von Strafverfahren gegen rechtskräftig Freigesprochene sei verfassungswidrig. Es gebe in der Verfassung eine absolute Vorrangentscheidung zugunsten der Rechtssicherheit gegenüber der materialen Gerechtigkeit. Es gebe keine Erforschung der Wahrheit um jeden Preis.

Im Grundsatz entschied der Senat einstimmig. Der Gesetzgeber hatte 2021 das Verbot der Wiederaufnahme von Strafverfahren für schwerste Verbrechen wie Mord und bestimmte Völkerstraftaten aufweichen wollen. Als Grund für diese Neuregelung wurde die Korrektur „unbefriedigender“ oder „schlechterdings unerträglicher“ Urteile genannt. Im konkreten Fall ging es um einen Mann, dem vorgeworfen wird, 1981 eine Schülerin vergewaltigt und getötet zu haben. Das entsprechende Strafverfahren endete 1983 mit einem Freispruch. Wegen neuer Beweismittel sollte der Fall wiederaufgenommen werden. Die Verfassungsbeschwerde des Mannes hatte nun Erfolg.

Landtag wählt Söder erneut zum bayerischen Ministerpräsidenten

11.10 Uhr: Etwas mehr als drei Wochen nach der Landtagswahl im Freistaat ist Markus Söder erneut zum bayerischen Ministerpräsidenten gewählt worden. Der CSU-Chef erhielt am Dienstag im Landtag in München in einer geheimen Abstimmung die notwendige einfache Mehrheit der Stimmen. 120 Parlamentarier und Parlamentarierinnen votierten für Söder, 76 gegen ihn. Die Koalition aus CSU und Freien Wählern verfügt im Landtag über eine Mehrheit von 122 Sitzen.

Die Regierungsbildung ist damit in Bayern aber noch nicht abgeschlossen. In der kommenden Woche, am 8. November, soll im Landtag noch das neue Kabinett vereidigt werden. Wer für die CSU ins Kabinett einzieht, wurde bisher nicht offiziell verkündet.

Die Freien Wähler hatten ihrerseits bereits am vergangenen Donnerstag nach der Unterzeichnung des

mitgeteilt, dass neben Parteichef Hubert Aiwanger (Wirtschaft), Thorsten Glauber (Umwelt), Anna Stolz (Kultus) und Fabian Mehring (Digitales) einen Ministerposten erhalten werden. Tobias Gotthard soll neuer Wirtschaftsstaatssekretär werden.

FDP-Chef Lindner für Verbleib in der Ampel-Koalition

9.27 Uhr: FDP-Chef Christian Lindner hat sich erneut für die Fortsetzung der Ampel-Koalition ausgesprochen. Bei einer Veranstaltung der „Rheinischen Post“ in Düsseldorf am Montagabend betonte er, dass die Aufgabe der verschiedenen Parteien in der Ampel-Koalition darin bestehe, kontinuierlich zu gemeinsamen Lösungen zu finden. Lindner erklärte, dass er voll hinter den Kompromissen und Entscheidungen der Bundesregierung stehe und solange dies möglich sei, werde er der Koalition treu bleiben.

„Ich mache den Grünen nicht zum Vorwurf, dass sie ein fundamental anderes Gesellschaftsbild haben als ich“, sagte Lindner laut der Zeitung weiter. Käme es allerdings an einen Punkt, an dem vertretbare Kompromisse nicht mehr gefunden werden könnten, gelte weiterhin sein Satz, dass es besser sei, nicht zu regieren als falsch zu regieren.

Lindner: Im Bundeshaushalt ist zu viel Sozialpolitik

5.34 Uhr: Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) will den Anteil der Sozialausgaben im Bundeshaushalt reduzieren. Bei einer Diskussionsveranstaltung der „Rheinischen Post“ in Düsseldorf am Montagabend äußerte Lindner seine Bedenken und sagte: „Es ist zu viel Verteilung, es ist zu viel Sozialpolitik, da müssen wir ran.“ Er zeigte Unverständnis für die wiederholten Forderungen einiger Politiker nach verstärktem Einsatz öffentlicher Gelder durch den Staat. Der Minister betonte, dass der Anteil der Investitionen im Bundeshaushalt bereits im Jahr 2024 erheblich steigen werde. Diese Investitionen müssten zunächst umgesetzt werden. Lindner erteilte den Forderungen von SPD und Grünen, die Schuldenbremse auszusetzen, eine klare Absage.

Darüber hinaus betonte Lindner laut dem Zeitungsbericht in Düsseldorf, dass es sich in jedem Fall lohnen müsse, zu arbeiten, anstatt nicht zu arbeiten. Er äußerte seine Erwartung auf einen Bericht des Bundesarbeitsministeriums zum Lohnabstandsgebot und erklärte: „Wir haben dringenden Anlass, unsere Systeme einer Kontrolle zu unterziehen.“ Menschen, die einen Einstiegsjob haben, würden sich möglicherweise fragen, ob es angesichts teilweise zu hoher Sozialleistungen noch sinnvoll sei, 40 Stunden an fünf Tagen in der Woche zu arbeiten.

NRW-Ministerpräsident Wüst für Asylverfahren außerhalb Europas

5.28 Uhr: Nach Ansicht des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Hendrik Wüst (CDU) sollte über die Durchführung von Asylverfahren außerhalb der Europäischen Union diskutiert werden. In einem Interview mit der „Süddeutschen Zeitung“ schlug er vor, dass staatliche Abkommen gegen finanzielle Zusagen geschlossen werden sollten. Geflüchtete sollen nach Wüsts Vorschlag nach ihrer Aufnahme in Europa in Partnerländer entlang der Fluchtrouten gebracht werden, „damit dort Verfahren und Schutzgewährung nach rechtsstaatlichen Regeln stattfinden können“.

Wüst erklärte der Zeitung: „Irreguläre Migration muss beendet werden, damit wir denjenigen Menschen gerecht werden können, die wirklich unsere Hilfe brauchen, weil sie vor Krieg und Vertreibung fliehen.“ Personen, die keinen Schutzstatus erwarten können, sollten seiner Meinung nach erst gar nicht nach Deutschland einreisen dürfen. Wüst betonte dabei die Notwendigkeit, diese Partnerländer finanziell zu unterstützen.

Keine U-Haft für AfD-Politiker Halemba – Auftritt im Landtag geplant

5.01 Uhr: Der AfD-Politiker Daniel Halemba plant nach der Entscheidung des Amtsgerichts Würzburg, seinen Haftbefehl unter bestimmten Auflagen außer Vollzug zu setzen, im Bayerischen Landtag tätig zu sein. Am Montagabend kündigte der frisch gewählte Politiker an: „Sie werden mich morgen in der Parlamentssitzung sehen können.“

Das Amtsgericht hatte festgelegt, dass der 22-Jährige sich nun wöchentlich bei der Polizei in seinem Wohnort Würzburg melden muss, wie Oberstaatsanwalt Thorsten Seebach mitteilte. Außerdem wurde ihm jeglicher Kontakt zu Mitgliedern der „Burschenschaft Teutonia Prag zu Würzburg“ untersagt, ebenso wie zu anderen Beschuldigten, die ebenfalls im Fokus von Ermittlungen stehen. Die Räumlichkeiten der Studentenverbindung darf Halemba nicht betreten. Seebach erklärte: „Wir behalten Herrn Halemba genau im Auge.“

Politik News vom 30. Oktober:

Das Amtsgericht Würzburg hat am Montag nach Angaben der Staatsanwaltschaft den Haftbefehl für den AfD-Politiker Daniel Halemba unter Auflagen außer Vollzug gesetzt. Vorangegangen waren Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gegen den 22-Jährigen wegen Volksverhetzung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen.

unter Auflagen außer Vollzug gesetzt. Vorangegangen waren Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gegen den 22-Jährigen wegen Volksverhetzung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius wünscht sich mehr gesellschaftlichen Rückhalt für eine Stärkung der Bundeswehr. Und: Kriegstüchtig müsse sie sein. Das bedeute, dass die Bundeswehr in einem Verteidigungskrieg kämpfen könne.

müsse sie sein. Das bedeute, dass die Bundeswehr in einem Verteidigungskrieg kämpfen könne. Bundeskanzler Olaf Scholz und Bundesinnenministerin Nancy Faeser haben in Afrika um Arbeitsmigranten geworben. Er verband die Einwanderung von Fachkräften allerdings mit der Forderung nach einer erleichterten Rückführung von Nigerianern ohne Bleiberecht.

geworben. Er verband die Einwanderung von Fachkräften allerdings mit der Forderung nach einer erleichterten Rückführung von Nigerianern ohne Bleiberecht. Die Bundesregierung hat in den ersten 21 Monaten ihrer Amtszeit ganze 1184 Mal Flugzeuge und Hubschrauber der Flugbereitschaft der Bundeswehr für dienstliche Zwecke benutzt.

Politik-News vom 29. Oktober:

Bundeskanzler Olaf Scholz will die Kooperation mit dem westafrikanischen Nigeria im Energiebereich ausbauen. Zum Auftakt seiner dreitägigen Afrika-Reise machte er am Sonntag klar, dass er sich zusätzlich zu den bestehenden Öl-Importen auch die Einfuhr von Gas aus dem bevölkerungsreichsten und wirtschaftsstärksten Land des Kontinents wünscht.

(fmg/dpa/afp/epd)