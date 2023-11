Boris Rhein spricht sich für Grenzkontrollen aus. Wolfgang Kubicki will Änderungen an Einbürgerungsplänen. Die Politik-News.

Rhein zu Migration: «Wir haben die Belastungsgrenze erreicht»

CSU-Fraktionschef macht vor Migrationsgipfel Druck

FDP-Politiker Kubicki will Änderungen an Einbürgerungsplänen

Scholz lobt Habeck für Videoansprache gegen Antisemitismus

Berlin. Der hessische Ministerpräsident Boris Rhein drängt auf schärferes Vorgehen bei Migration. Auch CSU-Franktionschef Klaus Holetschek äußert sich zum Thema Migration und fordert eine Bregenzung der Zuwanderung. Wolfgang Kubicki nimmt die Grünen in die Pflicht und will Änderungen bei den Einbürgerungsplänen der Ampel.

Politik-News vom 3. November: Rhein zu Migration: «Wir haben die Belastungsgrenze erreicht»

08.28 Uhr: Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) dringt auf eine schärfere Gangart beim Thema Migration. «Wir haben die Belastungsgrenze erreicht», sagte Rhein am Freitag im Deutschlandfunk. In den Kommunen gebe es «teils dramatische Zustände». Die Hauptfrage, die die Politik lösen müsse, sei: «Wie kommen weniger in das Land hinein, illegal.» Zweiter Punkt sei, wie man abgelehnte Asylbewerber zurückführe könne. Außerdem müssten «die Anreize runter».

Rhein sprach sich auch klar für Grenzkontrollen aus. Wenn man die Außengrenzen der EU nicht schützen könne, müsse man die Binnengrenzen schützen. «Wir brauchen Lage-angepasste Grenzkontrollen besonders zu Tschechien und Polen.» Kontrollen seien zudem ein deutliches Signal, «dass die grenzenlose Offenheit in Deutschland, jedenfalls derzeit, vorüber ist».

Das Thema Migration werde auch bei den Sondierungsgesprächen nach der hessischen Landtagswahl «intensiv» mit möglichen Koalitionspartnern diskutiert. Auf die Frage, welche Partei der CDU dabei näher sei, sagte Rhein: «Die Dinge sind vollkommen ergebnisoffen noch zum heutigen Tage».

CSU-Fraktionschef macht vor Migrationsgipfel Druck

04.00 Uhr: Vor dem Bund-Länder-Gipfel hat der CSU-Fraktionschef im bayerischen Landtag, Klaus Holetschek, eine Begrenzung der Zuwanderung gefordert. «Wenn die Ampelregierung es nicht schafft, dieses zentrale Problem zu lösen, dann ist sie handlungsunfähig», und «die Konsequenz heißt dann ganz klar: Neuwahlen», sagte Holetschek der «Augsburger Allgemeinen» (Freitag). Notwendig seien Sachleistungen statt Geldzahlungen für Asylbewerber und mehr Tempo bei der Bearbeitung von Asylanträgen. Ein Bund-Länder-Gipfel am Montag hat den Schwerpunkt Migration.

FDP-Politiker Kubicki will Änderungen an Einbürgerungsplänen

00.22 Uhr: FDP-Vize Wolfgang Kubicki hat sich für Änderungen an den im August vom Kabinett beschlossenen Plänen für neue Einbürgerungsregeln ausgesprochen. «Wir haben in den vergangenen Wochen viel über importierten Islamismus und Antisemitismus gesprochen und dies als massives Problem für die deutsche Gesellschaft definiert», sagte Kubicki der «Bild» (Freitag). «Mit einer entsprechenden automatischen Einbürgerung bei Geburt in Deutschland wird dieses Problem nicht kleiner, sondern mutmaßlich nicht mehr zu bewältigen sein.» Diese vom Kabinett beschlossene Regelung gehe zurück auf den Koalitionsvertrag, der allerdings mittlerweile aus einer ganz anderen Zeit stamme.

Der vom Kabinett beschlossene Gesetzentwurf zur Modernisierung des Staatsangehörigkeitsrechts sieht unter anderem vor, dass alle in Deutschland geborenen Kinder ausländischer Eltern einen deutschen Pass bekommen sollen, wenn mindestens ein Elternteil seit mehr als fünf Jahren rechtmäßig in Deutschland lebt. Bisher gilt hier eine Frist von acht Jahren. Die Kinder sollen zusätzlich die Staatsangehörigkeit ihrer Eltern behalten dürfen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) sagte damals, im Idealfall könne die Reform im Januar umgesetzt sein.

FDP-Vize Wolfgang will Änderungen an Einbürgerungsplänen. © DPA Images | Michael Kappeler

Kubicki nahm in der «Bild» die Koalitionspartner von den Grünen in die Pflicht. «Wir werden die Grünen an den markigen Feststellungen ihrer Spitzenkräfte Ricarda Lang, Winfried Kretschmann und Robert Habeck messen, die selbst einen Paradigmenwechsel in der Migrations- und Integrationspolitik lauthals angekündigt haben. Folgt die grüne Partei ihren Führungspersönlichkeiten in dieser Frage nicht, müssen wir möglicherweise die Grundlagen dieser Koalition neu ausloten.»

Politik-News vom 3. November: Scholz lobt Habeck für Videoansprache gegen Antisemitismus

20.07 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) für seine Video-Ansprache gegen Antisemitismus und für Solidarität mit Israel gelobt. Bei einem Bürgergespräch in Mannheim sagte Scholz am Donnerstag zu einem Fragesteller, der die Arbeit der Grünen-Minister Habeck und Annalena Baerbock scharf kritisierte, die beiden würden „gute Arbeit leisten und sich sehr viel Mühe geben, dass die Welt zusammenhält“. Er fügte hinzu: „Ich finde zum Beispiel, was der Bundesminister Habeck jetzt mit seinem Video im Internet gemacht hat gegen Antisemitismus, ein Zeichen dafür, dass Sie möglicherweise nicht ganz richtig liegen.“

Habeck hatte für seine Videobotschaft viel Zuspruch erhalten. Er prangerte darin antisemitische Übergriffe an, beschrieb die Angst, die Juden und Jüdinnen hierzulande wieder spüren, und appellierte: „Wir haben sicherlich oft zu viel Empörung in unserer Debattenkultur, aber hier können wir gar nicht empört genug sein.“ Habeck verlangte „eine harte politische Antwort“ und forderte von Muslimen in Deutschland eine klarere Distanzierung von antisemitischen Äußerungen und Handlungen.

FDP in „Deutschlandtrend“ erstmals unter Fünf-Prozent-Hürde

18.29 Uhr: Die FDP ist im aktuellen ARD-„Deutschlandtrend“ erstmals in dieser Legislaturperiode unter die Fünf-Prozent-Hürde gefallen. Vorhergesagt wurden in der Umfrage des Instituts infratest dimap für die Partei vier Prozent, ein Prozentpunkt weniger als in der Umfrage von Mitte Oktober. Auf dem ersten Platz bleibt klar die Union, die sich erneut um einen Prozentpunkt auf 30 Prozent verbessert.

Die AfD folgt demnach mit 22 Prozent (minus eins). Für die SPD wurden 16 Prozent vorhergesagt, für die Grünen 14 Prozent (beide plus ein Punkt). Die Linke verbessert sich um einen Punkt auf fünf Prozent und könnte damit auf den Wiedereinzug in den Bundestag hoffen. Für sonstige Parteien wurden neun Prozent vorhergesagt, davon drei Prozent für die Freien Wähler.

Das Institut infratest dimap befragte für den „Deutschlandtrend“ von Montag bis Mittwoch 1314 Wahlberechtigte. Die statistische Fehlerquote wurde mit zwei bis drei Prozentpunkten angegeben.

Zweite Tarifrunde gestartet – Forderung nach Angebot der Länder

14.16 Uhr: Die zweite Runde der Tarifverhandlungen für die Gehälter von Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder hat begonnen. Die Gewerkschaften forderten ein Angebot von der Länderseite. „Jetzt sind die Arbeitgeber am Zug. Irgendwelche Spielchen und Herumlamentieren bringen uns nicht weiter. Dadurch ist noch nie ein Tarifabschluss zustande gekommen“, sagte Verdi-Chef Frank Werneke vor der Fortsetzung der Gespräche am Donnerstag in Potsdam. Die Forderungen nach 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr, seien klar und verhältnismäßig, betonte er. Es brauche jetzt ein realistisches Arbeitgeberangebot.

Lindner sichert der Ukraine weitere Unterstützung zu

13.53 Uhr: Bei einem Besuch in Lettland hat Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) der Ukraine weiter anhaltende Unterstützung zugesichert. „Wir stehen beide an der Seite des ukrainischen Volkes – und bei seinen Bemühungen, sich zu verteidigen, ist die Ukraine zu unterstützen. Russland darf seine Kriegsziele nicht erreichen“, sagte Lindner am Donnerstag nach einem Treffen mit seinem lettischen Kollegen Arvils Aseradens in Riga.

Die Sicherheitslage in Europa habe sich nach dem „schrecklichen unprovozierten, völkerrechtswidrigen Angriff Russlands“ auf die Ukraine fundamental verändert. „In der Ukraine wird nicht nur die Ukraine selbst verteidigt, sondern die europäische Lebens- und Freiheitsordnung insgesamt“, sagte Lindner.

Habeck-Rede im Video: Ansage zu Antisemitismus geht viral

10.52 Uhr: Vizekanzler Robert Habeck hat Antisemitismus in Deutschland scharf verurteilt und Solidarität mit Jüdinnen und Juden angemahnt. „Antisemitismus ist in keiner Gestalt zu tolerieren, in keiner. Das Ausmaß bei den islamistischen Demonstrationen in Berlin und in weiteren Städten Deutschlands ist inakzeptabel und braucht eine harte politische Antwort“, sagte der Bundeswirtschaftsminister und Grünen-Politiker in einem Video, das sein Ministerium am Mittwochabend bei X (vormals Twitter) verbreitete. Das Video wurde bis Donnerstagvormittag mehr als 3,8 Millionen Mal gesehen.

Vizekanzler Robert Habeck bekommt für seine Rede sogar Zuspruch von politischen Rivalen. © AFP | Daniel Leal

Innenministerin Faeser verbietet Hamas und pro-Palästinenserorganisation Samidoun

10.09 Uhr: Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat die islamistische Palästinenserorganisation Hamas und das pro-palästinensische Netzwerk Samidoun verboten. Das teilte sie am Donnerstag in Berlin mit.

Die Hamas habe als Terrororganisation zum Ziel, den Staat Israel zu vernichten, erklärte Faeser in einer Mitteilung. „Samidoun verbreitete als internationales Netzwerk unter dem Deckmantel einer „Solidaritätsorganisation“ für Gefangene in verschiedenen Ländern israel- und judenfeindliche Propaganda.“

Nancy Faeser, Bundesinnenministerin SPD während der Bundespressekonferenz. © DPA Images | Michael Kappeler

Spahn fordert Grenzzäune „von Polen bis Griechenland“

6.11 Uhr: CDU-Politiker Jens Spahn pocht auf eine drastische Regulierung der Migration, unter anderem durch europaweite Grenzzäune. Außerdem wirbt er im Interview mit dieser Redaktion für radikale Leistungskürzungen für Asylbewerber. „Wir müssen bei der Höhe der Sozialleistungen unterscheiden in drei Gruppen: Diejenigen, die das Land verlassen müssen, diejenigen, die vorläufigen Schutz genießen und diejenigen, die ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht haben.“ Nur die dritte Gruppe solle die regulären Sozialleistungen bekommen.

Zur Umsetzung müsse notfalls die Verfassung geändert werden, forderte Spahn. Nach aktueller Rechtslage würden selbst ausreisepflichtige Ausländer gleichgestellt mit Bürgergeld-Empfängern. „Wenn sich die Welt verändert, muss man aber auch die Regeln anpassen. Unser Grundrecht auf Asyl war nicht auf die heutige Form der irregulären Massenmigration ausgelegt.“

CDU-Politiker Jens Spahn pocht auf eine drastische Regulierung der Migration, unter anderem durch europaweite Grenzzäune. © DeFodi Images via Getty Images | DeFodi Images News

Politik-News vom 1. November: Lindner stellt Kohleausstieg 2030 in Frage

14.46 Uhr: Bundesfinanzminister Christian Lindner hat den im Koalitionsvertrag genannten Zeitpunkt für den Kohleausstieg in Frage gestellt. „Solange nicht klar ist, dass Energie verfügbar und bezahlbar ist, sollten wir die Träume von einem Ausstieg aus dem Kohlestrom 2030 beenden“, sagte der FDP-Politiker dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ .Die Ampel-Parteien SPD, Grünen und FDP hatten in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, den Kohleausstieg „idealerweise“ von 2038 auf 2030 vorzuziehen. „Für das Klima bringt dieses Datum ohnehin nichts, da die in Deutschland eingesparten CO₂-Emissionen aufgrund der europäischen Regeln zum Beispiel in Polen zusätzlich anfallen dürfen“, sagte der FDP-Minister.

Ein Sprecher von Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck (Grüne) verwies auf den Koalitionsvertrag. Daran arbeite die Bundesregierung. Der Prozess eines vorgezogenen Kohleausstiegs sei eingebettet in eine andauernde Überprüfung der Versorgungssicherheit. Kritik an Lindners Vorstoß kam auch vom Koalitionspartner SPD. „Das Wort „idealerweise“ steht nicht umsonst im Koalitionsvertrag. Zielführend ist nicht, über das Datum zu diskutieren, sondern über die Maßnahmen, die wir jetzt brauchen, um die Erneuerbaren Energien schnell auszubauen“, sagte SPD-Fraktionsvize Matthias Miersch der „Rheinischen Post“ (Donnerstagsausgabe).

Christian Lindner (FDP), Bundesminister der Finanzen, spricht im Landtag zu Journalisten. © DPA Images | Oliver Berg

Kabinett beschließt erleichterte Arbeitsaufnahme für Geflüchtete

13.20 Uhr: Asylbewerber und Ausländer, die über eine Duldung verfügen, sollen künftig schneller Zugang zum Arbeitsmarkt erhalten. Das sieht eine Formulierungshilfe vor, die das Bundeskabinett nach Angaben aus Regierungskreisen am Mittwoch zusammen mit weiteren Änderungen im Ausländerrecht und der Strafprozessordnung beschlossen hat. Sie sieht vor, dass Geduldeten im Regelfall eine Beschäftigungserlaubnis erteilt wird. Außerdem soll das Arbeitsverbot für Geflüchtete, die in Erstaufnahmeeinrichtungen für Alleinstehende leben, bereits nach sechs Monaten entfallen. Bisher galt das Verbot für neun Monate.

Die Ampel-Koalition will auch die Stichtagsregelung für die sogenannte Beschäftigungsduldung ändern. Bisher kann diese Möglichkeit nur nutzen, wer vor dem 1. August 2018 in die Bundesrepublik gekommen ist. Künftig sollen alle, die bis Ende 2022 nach Deutschland eingereist sind, diese Chance auf eine langfristige Bleibeperspektive nutzen können. Menschen, die aus sogenannten sicheren Herkunftsländern „offensichtlich unbegründete“ Asylanträge gestellt oder ihre Identitätsklärung verweigert haben, sollen von den nun auf den Weg gebrachten Erleichterungen nicht profitieren können. Geduldete sind Menschen, die zwar ausreisepflichtig sind, aber aus bestimmten Gründen nicht abgeschoben werden können. Laut Ausländerzentralregister waren Ende 2022 rund 304 000 Menschen ausreisepflichtig, davon etwa 248 000 mit einer Duldung.

Das Kabinett beschloss außerdem Regelungen zum automatischen Datenaustausch im Ausländer- und Sozialrecht. Damit soll beispielsweise sichergestellt werden, dass eine Ausländerbehörde darüber informiert wird, wenn jemand keine Sozialleistungen mehr bezieht. Umgekehrt soll die Stelle, die sich um die Auszahlung von existenzsichernden Leistungen kümmert, direkt von der Ausländerbehörde hören, wenn ein Ausländer fortgezogen ist. Derzeit „erhalten Leistungsbehörden Daten etwa zum Fortzug eines Ausländers nur auf Ersuchen im Einzelfall“, heißt es in dem Gesetzentwurf.

Ebenfalls verabschiedet wurde ein Vorschlag für die Verschärfung der Strafvorschriften für Schleuser. Schleuser, die das Leben von Menschen leichtfertig aufs Spiel setzen, sollen demnach künftig mit einer lebenslangen Freiheitsstrafe oder Haft von 10 bis 15 Jahren bestraft werden. Bislang liegt der Strafrahmen hier bei 3 bis 15 Jahren

Mehrheit zweifelt laut Umfrage an Energiewende-Zielen der Bundesregierung

7.16 Uhr: Immer mehr Menschen hegen laut einer neuen Umfrage Zweifel, dass Deutschland seine selbstgesteckten Energiewende-Ziele erreichen wird. 77 Prozent der Befragten glauben nicht daran, dass hierzulande bis 2030 mindestens 80 Prozent des Stromverbrauchs aus erneuerbaren Energien gedeckt wird. Das zeigt eine Umfrage, die das Prüfungs- und Beratungsunternehmens EY am Mittwoch veröffentlichte. Bei einer vorherigen EY-Befragung im Mai hatten sich 71 Prozent der Teilnehmer skeptisch gezeigt, im März waren es 65 Prozent.

Der Partner und Leiter des Sektors Energie- und Rohstoffwirtschaft bei EY, Andreas Siebel, teilte dazu mit: „Trotz aller Anstrengungen der Politik bezweifeln die Menschen immer stärker die Ausbauziele für erneuerbare Energien“. Die Auswertung zeige einen deutlichen Trend, der nachdenklich mache. „Ohne das Vertrauen der Bevölkerung wird es schwierig, den Umstieg auf erneuerbare Energien bei Mobilität, Strom und Wärme zu meistern“, sagte Siebel laut Mitteilung.

Der Ausbau der erneuerbaren Energien aus Wind und Sonne spielt eine Schlüsselrolle in der Strategie der Bundesregierung, um Deutschlands Klimaschutzziele zu erreichen und unabhängiger zu werden von fossilen Energien wie Kohle und Gas. Im ersten Halbjahr 2023 betrug der Anteil erneuerbarer Energien am deutschen Stromverbrauch nach Berechnungen von Verbänden rund 52 Prozent. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte sich zuletzt überzeugt gezeigt, das 80-Prozent-Ziel zu erreichen. Er hatte dabei auch auf die stark gestiegene Zahl der Genehmigungen für Solar- und Windanlagen verwiesen.

EU-Kommission will Windkraft in Europa neuen Schwung verleihen © Unbekannt | Unbekannt

Lafontaine äußert sich zu eigener Rolle in Wagenknecht-Partei

6.17 Uhr:Oskar Lafontaine sieht die Nichtwähler als wichtige Zielgruppe der geplanten neuen Partei seiner Frau Sahra Wagenknecht. „Ich glaube, dass vor allem diejenigen, die seit Jahren nicht zur Wahl gehen, davon angesprochen werden“, sagte der frühere Linken-Politiker an seinem Wohnort im saarländischen Merzig der Deutschen Presse-Agentur. „Ich unterstütze das Projekt, weil es politisch notwendig ist.“

Viele Wähler fühlten sich von den Parteien im Bundestag nicht mehr vertreten. „Das sieht man auch daran, dass die Wahlenthaltung in den letzten Jahren immer weiter gestiegen ist“, sagte Lafontaine. Die neue Partei, die Anfang 2024 gegründet werden solle, werde „vor allem bei den Nichtwählern und denen, die nur zähneknirschend ihre Stimme abgeben, sehr viel Zustimmung finden“, meinte er. „Und ansonsten quer durch die Parteien.“

Die Notwendigkeit der Partei zeige sich auch daran, „dass oft nur aus Protest AfD gewählt wird“, sagte der Saarländer. Es seien die „Themen des Alltags“, die sich auf „Ängste und Nöte“ der Menschen bezögen – und die die jetzigen Parteien nicht abdeckten. Es gebe aktuell keine Partei, die sich angemessen um die Interessen „der kleinen Leute“ – etwa Rentner und Arbeitnehmer mit geringem Einkommen – kümmere.

Die Resonanz auf die entstehende Partei sei „beachtlich“, sagte Lafontaine. Nun beginne die Organisation: „Die Strukturen sind im Entstehen.“ Wie in allen anderen Parteien müsse es Landesverbände geben. Er selbst werde in der neuen Partei „keine Funktion“ übernehmen. „Ich bleibe in der zweiten Reihe.“ Lafontaine war 2022 aus der Linkspartei ausgetreten, die er 2007 mitgegründet hatte.

„Wir brauchen niedrigere Energiepreise für Bürger und Wirtschaft“, forderte er. Statt russisches Öl und Gas über Indien und Belgien zu kaufen, sollte es Deutschland wieder direkt aus Russland beziehen. „Wir brauchen bessere Renten. Ein Durchschnittsrentner hat in Österreich 600 bis 800 Euro mehr als in Deutschland.“ Und: „Wir brauchen einen Mindestlohn von 14 Euro, ein Programm zum kommunalen, sozialen Wohnungsbau und die Wiederaufnahme der Ost- und Entspannungspolitik, damit der Ukraine-Krieg nicht auf ganz Europa übergreift.“

Wagenknecht hatte Anfang vergangener Woche ihren Austritt aus der Linken und Pläne für die Gründung einer neuen Partei bekannt gegeben. Zunächst soll der Verein „Bündnis Sahra Wagenknecht“ Spenden dafür sammeln. Die Gründung der Partei ist für Januar vorgesehen.

Oskar Lafontaine (hier auf einem Bild von 2017). © FUNKE Foto Services | Michael Korte

Politik News vom 31. Oktober:

Die Renten sollen ab Juli 2024 bundesweit einheitlich um 3,5 Prozent steigen. Das berichtet die „Bild“-Zeitung und bezieht sich auf den Rentenversicherungsbericht (RVB). Doch das Rentenniveau droht zu sinken. Das Niveau von 48 Prozent (Verhältnis Rentenhöhe zum durchschnittlichen Arbeitnehmereinkommen) ist dem Bericht zufolge nur bis 2025 gesetzlich gesichert.

(RVB). Doch das droht zu sinken. Das Niveau von 48 Prozent (Verhältnis Rentenhöhe zum durchschnittlichen Arbeitnehmereinkommen) ist dem Bericht zufolge nur bis 2025 gesetzlich gesichert. 26 Landes- und Kommunalpolitiker der FDP fordern laut einem ZDF-Bericht vom Parteivorstand und von ihrer Bundestagsfraktion, ein Ende der Ampel-Regierung zu erwägen. Mit ihrer Zustimmung zum Heizungsgesetz und zum Atomausstieg hätten sich die Liberalen bis zur Unkenntlichkeit verbogen.

und zum hätten sich die Liberalen bis zur Unkenntlichkeit verbogen. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Wiederaufnahme von Mordverfahren ist von den politischen Parteien unterschiedlich aufgenommen worden. Die Union bedauerte das Urteil und sprach von einer „bitteren Entscheidung“ für die Angehörigen von Mordopfern. Die FDP lobte eine Stärkung des Rechtsstaats.

ist von den politischen Parteien unterschiedlich aufgenommen worden. Die Union bedauerte das Urteil und sprach von einer „bitteren Entscheidung“ für die Angehörigen von Mordopfern. Die FDP lobte eine Stärkung des Rechtsstaats. Mehr als drei Wochen nach der Landtagswahl im Freistaat ist Markus Söder erneut zum bayerischen Ministerpräsidenten gewählt worden. Der CSU-Chef erhielt am Dienstag im Landtag in München in einer geheimen Abstimmung die notwendige einfache Mehrheit der Stimmen. 120 Parlamentarier und Parlamentarierinnen votierten für Söder, 76 gegen ihn.

gewählt worden. Der CSU-Chef erhielt am Dienstag im Landtag in München in einer geheimen Abstimmung die notwendige einfache Mehrheit der Stimmen. 120 Parlamentarier und Parlamentarierinnen votierten für Söder, 76 gegen ihn. FDP-Chef Christian Lindner hat sich für die Fortsetzung der Ampel-Koalition ausgesprochen. Bei einer Veranstaltung der „Rheinischen Post“ in Düsseldorf am Montagabend betonte er, dass die Aufgabe der verschiedenen Parteien in der Ampel-Koalition darin bestehe, kontinuierlich zu gemeinsamen Lösungen zu finden. Lindner erklärte, dass er voll hinter den Kompromissen und Entscheidungen der Bundesregierung stehe. Solange dies möglich sei, werde er der Koalition treu bleiben.

darin bestehe, kontinuierlich zu gemeinsamen Lösungen zu finden. Lindner erklärte, dass er voll hinter den Kompromissen und Entscheidungen der Bundesregierung stehe. Solange dies möglich sei, werde er der Koalition treu bleiben. Nach Ansicht des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Hendrik Wüst (CDU) sollte über die Durchführung von Asylverfahren außerhalb der Europäischen Union diskutiert werden.

(CDU) sollte über die Durchführung von Asylverfahren außerhalb der Europäischen Union diskutiert werden. Der AfD-Politiker Daniel Halemba plant nach der Entscheidung des Amtsgerichts Würzburg, seinen Haftbefehl unter bestimmten Auflagen außer Vollzug zu setzen, im Bayerischen Landtag tätig zu sein. Am Montagabend kündigte der frisch gewählte Politiker an: „Sie werden mich morgen in der Parlamentssitzung sehen können.“

Politik News vom 30. Oktober:

Das Amtsgericht Würzburg hat am Montag nach Angaben der Staatsanwaltschaft den Haftbefehl für den AfD-Politiker Daniel Halemba unter Auflagen außer Vollzug gesetzt. Vorangegangen waren Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gegen den 22-Jährigen wegen Volksverhetzung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen.

unter Auflagen außer Vollzug gesetzt. Vorangegangen waren Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gegen den 22-Jährigen wegen Volksverhetzung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius wünscht sich mehr gesellschaftlichen Rückhalt für eine Stärkung der Bundeswehr. Und: Kriegstüchtig müsse sie sein. Das bedeute, dass die Bundeswehr in einem Verteidigungskrieg kämpfen könne.

müsse sie sein. Das bedeute, dass die Bundeswehr in einem Verteidigungskrieg kämpfen könne. Bundeskanzler Olaf Scholz und Bundesinnenministerin Nancy Faeser haben in Afrika um Arbeitsmigranten geworben. Er verband die Einwanderung von Fachkräften allerdings mit der Forderung nach einer erleichterten Rückführung von Nigerianern ohne Bleiberecht.

geworben. Er verband die Einwanderung von Fachkräften allerdings mit der Forderung nach einer erleichterten Rückführung von Nigerianern ohne Bleiberecht. Die Bundesregierung hat in den ersten 21 Monaten ihrer Amtszeit ganze 1184 Mal Flugzeuge und Hubschrauber der Flugbereitschaft der Bundeswehr für dienstliche Zwecke benutzt.

Politik-News vom 29. Oktober:

Bundeskanzler Olaf Scholz will die Kooperation mit dem westafrikanischen Nigeria im Energiebereich ausbauen. Zum Auftakt seiner dreitägigen Afrika-Reise machte er am Sonntag klar, dass er sich zusätzlich zu den bestehenden Öl-Importen auch die Einfuhr von Gas aus dem bevölkerungsreichsten und wirtschaftsstärksten Land des Kontinents wünscht.

