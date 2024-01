Berlin. Die Grünenpolitikerin hält es für nötig, dass sich Verfassungsorgane mit der AfD auseinandersetzen. Weitere News im Blog.

Berlin. Der Anstieg der Arbeitslosigkeit im Dezember bewegt sich im saisonüblichen Rahmen. Dennoch trüben sich die Nachrichten vom deutschen Arbeitsmarkt ganz allmählich ein. Die schwache Konjunktur hinterlässt ihre Spuren.

Derweil rechnet die Mehrheit der Deutschen damit, dass die AfD in Ostdeutschland bald sogar einen Landesregierungschef stellen wird. Die Wahl- und Umfrageerfolge halten auch die Diskussion über ein Verbotsverfahren gegen die Partei am Kochen.

10.22 Uhr: Die Vizepräsidentin des Bundestages, Katrin Göring-Eckardt, schließt ein AfD-Verbotsverfahren nicht aus. „Es geht nicht darum, eine Partei zu verbieten, weil sie einem nicht passt“, sagte die Grünen-Politikerin dieser Redaktion. „Wenn eine Partei unmittelbar unsere freiheitliche demokratische Grundordnung, unsere Verfassung mit ihren Grundrechten infrage stellt, müssen sich die Verfassungsorgane selbstverständlich damit auseinandersetzen und ständig die aktuellen Fakten und Argumente abwägen.“

Unabhängig davon brauche es auch eine inhaltliche Auseinandersetzung, „denn die AfD ist nur gut im Nein-Sagen und Pöbeln“, sagte Göring-Eckardt. „Für die konkreten Sorgen der Leute im Alltag bietet sie selbst nichts.“ Das deutlich zu machen, sei Aufgabe aller demokratischen Parteien.

Zahl der Arbeitslosen steigt im Dezember um 31.000

10.05 Uhr: Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Dezember 2023 im Vergleich zum November vor allem saisonbedingt um 31.000 auf 2,637 Millionen Menschen gestiegen. Die Arbeitslosenquote sei um 0,1 Punkte auf 5,7 Prozent nach oben gegangen, teilte die Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch mit. Im Vergleich zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres stieg die Zahl der Arbeitslosen um 183 000. Die Bundesagentur griff für die Statistik auf Datenmaterial zurück, das bis zum 13. Dezember vorlag.

„Mit Beginn der Winterpause haben Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung im Dezember, wie in diesem Monat üblich, zugenommen“, sagte die Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur, Andrea Nahles in Nürnberg. Auch ein leichter Anstieg der Kurzarbeit sei zu verzeichnen. Allerdings wachse auch die Beschäftigung weiter und die Nachfrage der Unternehmen nach neuem Personal hat sich im Dezember nicht weiter abgeschwächt. Im Dezember verzeichnete die Bundesagentur 713.000 offene Stellen, 68 000 weniger als ein Jahr zuvor. Die Nachfrage nach Arbeitskräften sinke auf hohem Niveau schon seit Ende 2022.

Kubicki warnt vor AfD-Verbotsverfahren

10.04 Uhr: Der Vizepräsident des Bundestages, Wolfgang Kubicki, hat ein Ende der Debatte über ein AfD-Verbot gefordert. „Wir haben versagt, wenn sich die Wählerinnen und Wähler von uns abwenden, niemand anderes“, sagte der stellvertretende FDP-Vorsitzende dieser Redaktion. „Wer möchte, dass die AfD wieder von der Bildfläche verschwindet, sollte bessere eigene politische Angebote machen und nicht ständig von einem Parteiverbot reden.“

Kubicki betonte: „Wenn wir nicht mehr in der Lage sind, vorurteilsfrei und unideologisch über Fragen der Migration, Wirtschafts- oder Energiepolitik zu sprechen und diese Themen einer vernünftigen und nachvollziehbaren Lösung zuzuführen, werden andere diese Repräsentationslücke füllen.“

Politik-News vom 2. Januar – Behindertenbeauftragter: Viele Akademiker mit Behinderungen ohne Job

7.31 Uhr: Der Behindertenbeauftragte der Bundesregierung, Jürgen Dusel, hat kritisiert, dass Tausende von Akademikern mit Beeinträchtigungen keine Arbeit bekommen. „Das hat mit Vorurteilen zu tun“, sagte er im Interview der Deutschen Presse-Agentur. „Wir haben Tausende von Akademikern mit Behinderungen, die keinen Job kriegen in Deutschland.“ Das könne das Land sich überhaupt nicht mehr leisten.

„Es gibt keinen Job in Deutschland, ich wüsste wirklich keinen, der nicht durch einen Menschen mit einer schweren Behinderung gut besetzt werden kann, wenn die Voraussetzungen stimmen“, sagte Dusel. Laut ihm sind Menschen mit schweren Behinderungen häufiger arbeitslos und auch deutlich länger als Menschen ohne Behinderung.

Diese Schieflage führe auch zu einer ökonomischen Ungleichheit: Dem dritten Teilhabebericht der Bundesregierung über die Lebenslagen von Menschen mit Beeinträchtigungen zufolge kann ein großer Teil der Menschen mit Beeinträchtigung (43 Prozent) kein Geld sparen oder zurücklegen. Bei Menschen ohne Beeinträchtigungen seien es hingegen nur 28 Prozent. Außerdem unterscheide sich das Nettovermögen von Menschen mit Beeinträchtigungen (im Durchschnitt 91.150 Euro) zu dem von Menschen ohne Beeinträchtigungen (im Durchschnitt 118.063 Euro).

Gewerkschafts-Chefin Fahimi setzt auf „angemessene und verantwortungsbewusste“ Abschlüsse

5.02 Uhr: DGB-Chefin Yasmin Fahimi setzt für das neue Jahr auf Tarifabschlüsse, die die Beschäftigten finanziell spürbar entlasten. An vielen Stellen sei der Druck im Geldbeutel nach wie vor groß, sagte Fahimi der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

„In den letzten 18 Monaten ist es den Gewerkschaften in Deutschland durch alle Branchen hinweg gelungen, mit sehr guten Tarifabschlüssen den großen Inflationsdruck zu mildern“, sagte Fahimi. „Ich gehe davon aus, dass die Gewerkschaften auch in den Tarifverhandlungen im neuen Jahr angemessene und gleichzeitig verantwortungsbewusste Abschlüsse finden werden.“

Laut dem Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung laufen bis Dezember 2024 für knapp zwölf Millionen Beschäftigte von den DGB-Gewerkschaften vereinbarte Tarifverträge aus. So läuft im Juni 2024 der Tarifvertrag der chemischen Industrie aus. Im Herbst sollen auch in der Metall- und Elektroindustrie wieder Tarifverhandlungen beginnen.

SPD-Chefin Esken: AfD-Verbot muss weiter geprüft werden

5.02 Uhr: Ungeachtet aller Wahlerfolge der AfD bleibt ein Verbotsverfahren gegen die Partei für SPD-Chefin Saskia Esken eine Option. „Ein solches Parteienverbot unterliegt zu Recht hohen Hürden. Aber ich bin überzeugt, dass wir das immer wieder prüfen sollten“, sagte Esken der Deutschen Presse-Agentur. „Es ist wichtig, dass über ein AfD-Verbot gesprochen wird und so auch Wählerinnen und Wähler aufgerüttelt werden.“

Zur Begründung sagte Esken, die AfD sei Teil eines rechtsextremen Netzwerks, führe Listen unliebsamer kritischer Journalistinnen und Journalisten und richte Meldeportale für Lehrkräfte ein, die sich AfD-kritisch äußerten. „Sie nutzt jedes Thema, um Menschen aufzustacheln. Das ist für mich ganz klar demokratiefeindlich“, betonte Esken. „Die AfD verhöhnt Demokratie und Rechtsstaatlichkeit und will sie zerstören.“

Umfrage: Mehrheit rechnet 2024 mit einem AfD-Ministerpräsidenten

4.02 Uhr: Die Mehrheit der Deutschen rechnet damit, dass die AfD bei mindestens einer der drei Landtagswahlen in Ostdeutschland in diesem Jahr die absolute Mehrheit erreicht und damit auch den Ministerpräsidenten stellen kann. Nach einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur halten 53 Prozent ein solches Szenario für wahrscheinlich und nur 32 Prozent für unwahrscheinlich. In Ostdeutschland rechnen sogar 58 Prozent damit, dass die AfD in einem der drei Länder an die Macht kommt und den Regierungschef stellen wird.

Im September werden in Sachsen, Thüringen und Brandenburg neue Landtage gewählt. In allen drei Ländern liegt die AfD in Umfragen teils deutlich vorne. In Brandenburg stellt derzeit mit Dietmar Woidke die SPD den Ministerpräsidenten einer Koalition mit CDU und Grünen. In Sachsen ist mit Michael Kretschmer ein CDU-Politiker Regierungschef, der mit Grünen und SPD zusammen regiert. In Thüringen führt Bodo Ramelow von der Linken eine Koalition mit SPD und Grünen.

Eine Koalition mit der AfD schließen alle anderen in den drei Landtagen vertretenen Parteien derzeit aus. Die AfD könnte daher nach jetzigem Stand nur den Regierungschef stellen, wenn sie die absolute Mehrheit der Sitze im Parlament erhält.

Politik-News vom 1. Januar: Nach FDP-Mitgliederbefragung – Partei-Spitze reagiert

16.57 Uhr: Der FDP-Vizevorsitzende Wolfgang Kubicki sieht die Partei durch das Befragungsergebnis gestärkt. „Es ist ein gutes Ergebnis, denn es zeigt sowohl den Willen zum Verbleib in der Ampel als auch den Veränderungswillen“, sagte Kubicki der Deutschen Presse-Agentur. „Dieses Ergebnis gibt uns Rückenstärkung für einen selbstbewussten Kurs innerhalb und mit der Ampel.“

FDP-Parteichef Christian Lindner sieht das Ergebnis der Mitgliederbefragung zum Verbleib in der Ampel-Koalition als „klaren Auftrag, im Regierungshandeln weiter liberales Profil zu zeigen“. Das schrieb der Bundesfinanzminister am Montag nach Bekanntgabe des Ergebnisses auf X (früher: Twitter). Den Ausgang der Abstimmung sehe er „als Ausdruck der Verantwortung für Deutschland“.

FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai schrieb in einer Mitteilung: „Noch nie haben sich so viele Parteimitglieder an einem innerparteilichen Meinungsbildungsprozess der FDP beteiligt.“ Die Befragung habe deutlich gemacht, dass die Partei „Verantwortung für unser Land tragen und gestalten“ will. Die Mitglieder wünschten sich „eine klare liberale Handschrift in der Regierungspolitik“.

FDP-Basis stimmt knapp gegen Austritt aus der Ampel-Koalition

14.55 Uhr: Bei der Mitgliederbefragung der FDP hat sich eine knappe Mehrheit gegen den Austritt aus der Ampel-Koalition ausgesprochen. 47,76 Prozent votierten für ein Ausscheiden aus dem Regierungsbündnis mit SPD und Grünen, 52,24 Prozent stimmten für den Verbleib in der Koalition, wie die Partei am Montag mitteilte.

An der nicht bindenden Abstimmung beteiligten sich demnach 26.058 der rund 72.000 Mitglieder. Mit dem nun vorgelegten Votum ist der Vorstoß der parteiinternen Ampel-Gegner gescheitert, an der FDP-Basis eine Mehrheit gegen die Regierungsbeteiligung zu organisieren.

Faeser wertet massive Polizei-Einsätze an Silvester als Erfolg

13.47 Uhr: Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat den massiven Einsatz von Polizeikräften in der Silvesternacht als Erfolg gewertet. „In Berlin und auch in anderen Städten hat sich gezeigt, dass ein starker Einsatz mit deutlich verstärkten Kräften und ein frühes Durchgreifen die richtigen Mittel sind gegen Krawalle und Gewalt“, erklärte Faeser am Montag. Auch die Feuerwerks-Verbotszonen, in denen strikt kontrolliert worden sei, hätten sich als „wirksames Instrument gezeigt“.

Die Ministerin zeigte sich zugleich empört über die neuerlichen Angriffe auf Einsatzkräfte in der Silvesternacht und forderte strafrechtliche Konsequenzen. „Dass es trotzdem erneut Angriffe mit Böllern und Raketen gab und erneut Einsatzkräfte verletzt wurden, ist überhaupt nicht hinnehmbar und muss für die Täter deutliche strafrechtliche Konsequenzen haben“, erklärte Faeser. „Hier ist jetzt auch die Justiz gefordert.“

Die Ministerin sprach den Einsatzkräften von Polizei, Rettungsdiensten und Feuerwehr ihren Dank aus. Sie hätten dafür gesorgt, „dass wir an den meisten Orten friedlich ins neue Jahr starten konnten“, erklärte Faeser. „Die Silvester-Einsätze sind besonders fordernd und gefährlich - umso größer ist mein Dank an alle Einsatzkräfte.“

Söder äußert sich zur Diskussion über K-Frage – klären Merz und ich

13.20 Uhr: Die Kanzlerkandidatur der Union für die Bundestagswahl 2025 sollte nach den Worten des CSU-Vorsitzenden Markus Söder zwischen CDU-Chef Friedrich Merz und ihm geklärt werden. Er warnte vor einer verfrühten Diskussion und sagte in der „Bild am Sonntag“: „Sie wird zwischen den Parteivorsitzenden von CDU und CSU geklärt. Wir beide verstehen uns so hervorragend, dass wir das gut hinbekommen.“

Dagegen pochen Vorsitzende wichtiger CDU-Landesverbände darauf, beteiligt zu werden. Der wohl wichtigste von ihnen ist der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU), dem selbst Ambitionen auf die Kandidatur nachgesagt werden, obwohl er sich bedeckt hält. „Wie auch die CSU nachvollziehbar beansprucht, hierbei mitzuentscheiden, tun dies auch die Landesvorsitzenden und Ministerpräsidenten der CDU“, sagt er vor dem Jahreswechsel dem „Spiegel“. Dies entspräche auch dem föderalen Charakter seiner Partei. „Und es hilft einer Kandidatin oder einem Kandidaten, breit getragen zu sein und starken Rückenwind für den Wahlkampf zu bekommen.“

