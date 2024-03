Berlin. Papst Franziskus legte der Ukraine „weiße Flagge“ nahe. Deutsche Politiker äußern Unverständnis. Aktuelle Politik-News im Blog.

Habeck kritisiert Bahn und GDL im Tarifstreit

Kundgebung für RAF-Terroritin Klette geplant

Deutsche Politik reagiert mit Unverständnis auf Papst-Aussage

Vorstoß der Grünen zu Taurus-Ringtausch

Gemeindebund: Bundeswehr als Freiwilligenarmee stärken

Politik-News vom 11. März – Habeck hat für Bahnstreik „kein Verständnis mehr“

18 Uhr: Wirtschaftsminister Robert Habeck hat die Deutsche Bahn und die Lokführergewerkschaft GDL erneut für deren Tarifstreit kritisiert. „Bei allem Respekt – dafür habe ich kein Verständnis mehr“, sagte der Grünen-Politiker dem „Tagesspiegel“. Die Beteiligten müssten sich schnell einigen. „Es geht um Millionen von Pendlern, die zu ihrem Arbeitsplatz müssen und große Mengen von Gütern, die unsere Wirtschaft und damit auch das Land dringend braucht.“ Die Streiks dürften nicht dazu führen, dass der Tarifstreit über Wochen auf dem Rücken von Fahrgästen und Wirtschaft ausgetragen werde. Die GDL will am Dienstag den Personenverkehr der Bahn erneut bestreiken. Eine Einigung ist nicht in Sicht.

Kundgebung für Ex-RAF-Terroristin Klette geplant

17:25 Uhr: Nach der umstrittenen Demonstration für untergetauchte und inhaftierte RAF-Mitglieder in Berlin hat eine Gruppe eine Solidaritätskundgebung in Vechta angekündigt. Diese soll unter dem Motto „Solidarität mit Daniela“ stehen, wie aus einem Schreiben hervorgeht. Gemeint ist die frühere RAF-Terroristin Daniela Klette, die Ende Februar in Berlin-Kreuzberg festgenommen wurde. Klette sitzt in Untersuchungshaft, nach Angaben der Organisatoren im Frauengefängnis in Vechta. Ihr werden zweifacher versuchter Mord, Sprengstoffanschläge und Raubüberfälle mit Schusswaffengebrauch zur Last gelegt.

Die Kundgebung ist am 17. März vor dem Frauengefängnis geplant. Eine Organisatorin sagte, sie rechne mit rund 100 Teilnehmern. Der Polizeidirektion Oldenburg lagen am Montagnachmittag keine weiterführenden Informationen vor.

An der angemeldeten und genehmigten Demonstration am Samstag in Berlin beteiligten sich rund 600 Menschen. Sie liefen unter anderem durch die Sebastianstraße in Berlin-Kreuzberg, wo Klette vor ihrer Festnahme unter falschem Namen gelebt hatte. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) kritisierte die Kundgebung deutlich.

Papst-Äußerung zu Ukraine-Kritik stößt auf breite Ablehnung

16.20 Uhr: Regierungs- und Oppositionspolitiker in Deutschland haben mit Unverständnis auf jüngste Äußerungen von Papst Franziskus zu Friedensverhandlungen in der Ukraine reagiert. Von den politischen Rändern gab es hingegen Zuspruch. Die katholischen Bischöfe sprachen von einer unglücklichen Kommunikation.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sei in dieser Sache nicht der Meinung des Papstes, erklärte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Montag in Berlin. Man habe zur Kenntnis genommen, wie der Sprecher des Vatikan versucht habe, die Worte des Kirchenoberhaupts einzuordnen. Grundsätzlich sei die Haltung des Papstes in der Frage des Ukraine-Kriegs „relativ linear“, so Hebestreit.

Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) erklärte, der Vorstoß des Kirchenoberhaupts sei nicht nachvollziehbar für Menschen, die selbst das Kriegsgebiet im Osten des Landes besucht und die Folgen des Angriffs gesehen hätten. „Da frage ich mich: Wo ist da der Papst? Der Papst muss davon wissen“, sagte Baerbock am Sonntagabend in der ARD-Sendung „Caren Miosga“. Auch der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz widersprach den Aussagen von Franziskus: „Ich teile sie nicht, ich halte sie für grundfalsch.“

Grüne drängen auf Prüfung: Taurus-Ringtausch mit Großbritannien?

15.27 Uhr: Die Grünen erwarten die rasche Prüfung der Möglichkeit eines Taurus-Ringtauschs mit Großbritannien. „Dieser Vorschlag ist natürlich dringend zu prüfen“, sagte Grünen-Chef Omid Nouripour am Montag in Berlin. Dies könne eine Option sein, „den Knoten zu durchschlagen“ und der Ukraine mit Marschflugkörpern zu helfen. Zuvor hatte bereits Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) einen Ringtausch zwischen Großbritannien und Deutschland als „Option“ bezeichnet.

Nouripour sagte, wenn ein Partnerstaat wie Großbritannien ein solch „großzügiges und kluges Angebot macht, dann ist es eine Selbstverständlichkeit, dass man es sich auch vertieft anschaut und schnell zu einer Entscheidung kommt“. Die Möglichkeit eines Ringtauschs war von dem britischen Außenminister David Cameron am Wochenende nicht ausgeschlossen worden. Deutschland könnte Taurus-Marschflugkörper dabei an Großbritannien abgeben und London seinerseits weitere Flugkörper vom Typ Storm Shadow an die Ukraine liefern.

Politik-News vom 10. März – Gemeindebund: Bundeswehr als Freiwilligenarmee stärken

18.03 Uhr: Der Städte- und Gemeindebund hat vor der schnellen Einführung eines Pflichtdienstes für junge Menschen gewarnt. „Die Wiedereinsetzung der Wehrpflicht oder die Einführung einer allgemeinen Dienstpflicht ist eine mittel- bis langfristige Frage“, sagte Hauptgeschäftsführer André Berghegger dieser Redaktion. Die erforderliche Infrastruktur müsse erst wieder aufgebaut werden. „Kurzfristig muss die Bundeswehr gestärkt werden mit freiwilligen Fachkräften“, betonte er. Perspektivisch sei er dafür, auf eine allgemeine Dienstpflicht zu setzen, „die auch den Zivil- und Katastrophenschutz einschließt“, sagte Berghegger.

Sozialminister Heil: Keine Kürzungen bei sozialer Sicherheit

8.35 Uhr: Bundesarbeitsminister Hubertus Heil will trotz angespannter Haushaltslage nicht bei Sozialleistungen sparen. „Wir werden keine Leistungen kürzen, die den Bürgern zustehen“, sagte der SPD-Politiker dem „Tagesspiegel“ (Sonntag) mit Blick auf die Beratungen für den Bundeshaushalt 2025. „Jeder weiß, dass wir uns nicht alles leisten können, dass man haushaltspolitische Schwerpunkte setzen muss“, betonte Heil. Er sei aber der festen Überzeugung, dass man in Krisenzeiten den Menschen nicht die soziale Sicherheit nehmen könne. Der Sozialminister räumte ein, dass man darüber reden müsse, „wie zielgenau bestimmte Leistungen sind.“ „Aber noch mal: Kürzungen der sozialen Sicherheit wird es mit mir nicht geben“, stellte Heil klar.

In der Bundesregierung haben die Verhandlungen über den Haushalt für 2025 begonnen. Das Finanzministerium rief alle Ressorts am Donnerstag dazu auf, Vorschläge für Einsparungen zu machen. Bis zum 19. April sollen die Pläne der Ministerien vorliegen. „Es wird eine gemeinsame Kraftanstrengung der Bundesregierung erfordern, den Handlungsbedarf im Bundeshaushalt aufzulösen“, heißt es in einem Brief von Finanzminister Christian Lindner (FDP) an seine Kabinettskollegen. Mit Handlungsbedarf wird eine Milliardenlücke umschrieben, die schon ohne Zusatzwünsche laut Finanzministerium einen zweistelligen Milliardenbetrag umfasst. Der Bundeshaushalt für 2025 soll Anfang Juli vom Kabinett beschlossen werden. Dann ist der Bundestag am Zug. Endgültig verabschiedet wird der Etat üblicherweise im Dezember.

