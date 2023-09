Sonntagsfrage: AfD im Umfragehoch – Ampel schmiert ab

Die AfD kommt in der aktuellen Sonntagsfrage auf 22 Prozent

Die Ampel-Koalition (SPD, Grüne, FDP) erreicht gemeinsam einen Wert von 49 Prozent

Wir zeigen die aktuelle Umfragen zur Bundestagswahl und die Umfrageergebnisse im Zeitverlauf

Berlin. Die nächste Bundestagswahl in Deutschland findet im Spätsommer/Herbst 2025 statt. Für die Parteien ist also noch reichlich Zeit, ihre Kandidatinnen und Kandidaten aufzustellen, Parteiprogramme zu schärfen und ihre Machtoptionen im Bundestag zu prüfen.

Zuverlässiges Barometer der politischen Stimmungslage in Deutschland ist die sogenannte Sonntagsfrage, bei der Meinungsforscher in repräsentativen Umfragen ermitteln, welche Parteien die Bürgerinnen und Bürger wählen würden, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre. An dieser Stelle bieten wir eine Übersicht der Ergebnisse aktueller Prognosen.

Sonntagsfrage: Aktuelle Umfrage zur Bundestagswahl vom 16. September (Kantar/Emnid)

Partei Stimmanteil Union 26 % SPD 16 % Grüne 15 % FDP 7 % Linke 5 % AfD 22 % Sonstige 9 %

Teilnehmerzahl: 1442 (online)

Umfragezeitraum: 6. bis 12. September

In der aktuellen Kantar/Emnid-Umfrage vom 16. September kommen die Unionsparteien auf 26 Prozent. Die SPD liegt mit 16 Prozent einen Prozentpunkt vor den Grünen. FDP und Linke schaffen den Sprung über die Fünf-Prozent-Hürde. Die AfD setzt in der Umfrage ihren Höhenflug fort und erreicht 22 Prozent.

Sonntagsfrage: Aktuelle Umfrage zur Bundestagswahl vom 12. September (Forsa)

Partei Stimmanteil Union 27 % SPD 17 % Grüne 13 % FDP 7 % Linke 4 % AfD 21 % Sonstige 11 %

Teilnehmerzahl: 1441 (online)

Umfragezeitraum: 5. bis 11. September

In der Umfrage der Meinungsforscher von Forsa vom 12. September erreichen die Unionsparteien CDU/CSU 27 Prozent. Die AfD kommt auf 21 Prozent. Die Parteien der Ampel-Koalition erlangen gemeinsam 37 Prozent der Stimmen. Bei der aktuellen Sonntagsfrage scheitert die Linke an der Fünf-Prozent-Hürde.

Wie haben sich die Umfragewerte seit der letzten Bundestagswahl im September 2021 entwickelt? Im Zeitverlauf erkennt man die politischen Langzeit-Trends.

Bundestagswahl 2021: Das sind die Ergebnisse

Olaf Scholz freut sich über das gute SPD-Ergebnis bei der Bundestagswahl 2021. Foto: Wolfgang Kumm / dpa

Die Bundestagswahl am 26. September 2021 gewann die SPD mit ihrem Spitzenkandidaten Olaf Scholz. Die Sozialdemokraten erreichten 25,7 Prozent und lagen damit knapp vor den Unionsparteien, die auf 24,1 Prozent kamen. Nach wochenlangen Verhandlungen bildete die SPD mit den Grünen und der FDP die Ampel-Koalition. Bei der Wahl 2021 erreichte die AfD 10,3 Prozent. Die Linke scheiterte mit 4,9 Prozent an der Fünf-Prozent-Hürde, zog aufgrund ihrer Direktmandate aber dennoch in den Bundestag ein. In unserer interaktiven Wahlkarte sehen Sie alle Ergebnisse in den Wahlkreisen und weitere Auswertungen.

Sind Umfragen zur Bundestagswahl zuverlässig?

Umfragen zu Wahlen bilden die aktuelle politische Stimmung ab, sie liefern im engeren Sinne aber keine Prognosen des Wahlergebnisses. Bei Umfragen sind stets statistische Fehler zu berücksichtigen, die Fehlertoleranz liegt in der Regel bei 1,5 bis 3 Prozentpunkten.

Durch die zufällige Auswahl von Teilnehmerinnen und Teilnehmern an Umfragen kann es zu Verzerrungen kommen. Das ist beispielsweise bei Rentnern der Fall, die in der Regel eher an Umfragen teilnehmen. Die Meinungsforschungsinsitute versuchen, derartige Verzerrungen durch den Abgleich mit demoskopischen Daten nach unten oder nach oben zu korrigieren. Generell gilt: Je größer die Teilnehmerzahl, desto zuverlässiger sind die Umfrageergebnisse.