Russischer Verteidigungsminister besucht Truppen in der Arktis

Russischer Verteidigungsminister besucht Truppen in der Arktis

Sa., 12.08.2023, 16.23 Uhr

Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu hat in der Arktis stationierte Truppen besucht. Wie sein Ministerium bei Telegram mitteilte, inspizierte Schoigu "abgelegene Garnisonen der Nordflotte in der Arktis" und ließ sich Verteidigungsübungen in dem für Moskau wichtigen Gebiet zeigen.

Video: Krise, Krieg, Konflikt, Politik